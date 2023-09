Phong Thịnh Door Thi công cửa nhựa abs Hàn Quốc tại TPHCM

(PR) - Thi công cửa nhựa abs không quá phức tạp nhưng cũng cần phải lưu ý nhiều vấn đề, để tránh quá trình sau khi lắp đặt xảy ra sự cố ngoài ý muốn như sai mẫu mã, sai kích thước...

Việc thi công cửa nhựa abs nếu cho công trình nhiều bộ cần phải có bản vẽ hoàn thiện nhằm tránh trình trạng sai sót xảy ra trong quá trình đặt hàng cũng như thi công hoàn thiện.

Nếu là thi công căn hộ hoặc nhà phố bình thường thì không cần thiết phải có bản vẽ cửa, tuy nhiên cũng đòi hỏi phải xác định trước kích thước tiêu chuẩn của từng loại cửa nhằm tránh trình trạng xây ô tường quá lớn hoặc quá nhỏ so với loại cửa abs.

Sau khi có bản vẽ hoặc kích thước hoàn thiện, cần liên hệ với nhà cung cấp cửa để lựa chọn mẫu mã và màu cửa theo ý thích.

Việc lựa chọn mẫu và màu tùy thuộc vào thiết kế nội thất, do vậy nếu công trình có thiết kế riêng có thể tham khảo ý kiến từ chuyên gia. Hoặc nếu chỉ là công trình nhà ở có thể thự thiết kế theo ý thích của bản thân.

Thi công cửa nhựa abs như thế nào?

Việc thi công cửa nhựa abs hàn quốc được thực hiện theo 2 phương pháp: Lắp đặt kiểu chèn hồ, và lắp đặt theo kiểu bắt vít.

Nếu lựa chọn phương pháp lắp đặt kiểu chèn hồ, bạn chỉ việc mua cửa về trước thời điểm thợ hồ tô ô tường hoàn thiện, khi đó cửa đem về thợ hồ sẽ dựng cả bộ cửa và chèn chặt khung bao và tường bằng vữa (hồ). Việc lắp đặt theo

Thi công cửa nhựa abs thời gian bao lâu?

Việc thi công cửa nhựa abs rất tiện lợi và nhanh chóng, nếu khách hàng mua theo bộ và đem về tự lắp theo kiểu chèn hồ thì thời gian sản xuất chỉ tầm 5-7 ngày là có cửa cho quý khách.

Nếu khách hàng lắp theo phương pháp bắt vít, thì ngoài thời gian sản xuất còn có thời gian tập kết sản phẩm tại công trường, thời gian lắp bắt vít, thời gian nghiệm thu. Thông thường tổng thời gian chỉ khoảng từ 10 - 15 ngày tùy theo số lượng lắp đặt.

Những điều cần lưu ý khi thi công cửa nhựa abs

Cửa nhựa abs nhẹ hơn so với cửa gỗ tự nhiên, đồng thời cửa đã được sản xuất hoàn thiện tại nhà máy do đó việc thi công lắp đặt cửa nhựa abs có thể nói là đơn giản hơn nhiều so với việc thi công cửa gỗ tự nhiên. Tuy nhiên vẫn có một số lưa ý cần phải biết để có thể thi công cửa abs đẹp, nhất là không để xảy ra sự cố như kẹt cấn cửa ngoài ý muốn.

● Thống nhất kích thước ô tường cần xây - > xây ô tường chính xác. Xây tường ke góc, đứng cạnh và nên chèn gạch thẻ hoặc bê tông chèn. Việc này nhằm mục đích cho việc lắp cửa thuận lợi, cửa lắp thẩm mỹ và dễ dàng hơn. Đồng thời cửa lắp được chắn chắn hơn. Việc thống nhất kích thước ô tường cũng đảm bảo cửa sản xuất không bị vượt quá khổ tiêu chuẩn.

● Thống nhất mẫu mã và kích thước đã chốt qua zalo, email hoặc bất cứ phương tiện làm việc để đảm bảo sự chính xác về mẫu mã và màu sắc.

● Thống nhất hướng mở cửa trong giai đoạn lắp cửa để tránh trình trạng cửa mở qua hướng chưa hợp lý

● Thống nhất phương án lắp cửa, ví dụ cửa nhà vệ sinh lắp ở cote nền ngoài hay cote nền trong wc. Có bắn thêm silicon hay không ?, có lắp thêm phụ kiện nào đặt biệt hay không ?...

Giá cửa nhựa abs Hàn Quốc?

Cửa nhựa abs Hàn Quốc được sản xuất chính hãng bởi công ty KUMO VINA.

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin về thương hiệu, nhà sản xuất của thương hiệu đó trên website và trang fanpage chính thức của họ vì các nhà sản xuất uy tín sẽ luôn cập nhật thông tin sản phẩm và nơi sản xuất ra các sản phẩm “ĐÚNG CHUẨN” như thế nào tại các trang chính thức của họ.

Tâm lý chung của chúng ta, khi mua sắm đều muốn giá hợp lý nhất. Khi làm nội thất nhà cũng vậy, đa số khách hàng sẽ thăm dò giá qua nhiều cửa hàng rồi quyết định chọn cửa hàng nào có giá tối ưu nhất để hợp tác. Điều này dễ gây “hụt hẫng” về sau vì bạn dễ mua nhầm “hàng ngoài”. Bạn nên quan tâm nhiều hơn đến CHẤT LƯỢNG VÀ THƯƠNG HIỆU thay vì chỉ so sánh giá cả.

Bất kỳ 01 sản phẩm cửa nội thất nào cũng đều phải có thương hiệu rõ ràng và đây là điều bạn cần phải quan tâm nhiều nhất vì nó thể hiện uy tín và sự cam kết về CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM của nhà sản xuất đối với sản phẩm họ tạo ra. Không dễ gì một thương hiệu một sớm một chiều “đi vào lòng người” mà không trải qua giai đoạn được người tiêu dùng trải nghiệm, đánh giá và thử thách theo thời gian để khẳng định giá trị thương hiệu của họ trên thị trường.

Phong Thịnh Door đơn vị thi công cửa nhựa Hàn Quốc chính hãng

Phong Thịnh Door đi đầu thị trường với việc cung cấp cả những mẫu cửa phòng ngủ, cửa nhựa toilet chất lượng. Do vậy mà khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn cửa dành cho không gian nhà mình.

Bên cạnh đó, Phong Thịnh Door có đội ngũ nhân viên với sự am hiểu chi tiết về từng loại cửa phòng tắm sẽ tư vấn đến khách hàng những mẫu sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Kèm theo đó là nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Khi cần mua cửa hoặc lắp đặt hoàn thiện cửa nhựa abs Hàn Quốc chính hãng, liên hệ với chúng tôi theo hotline hoặc zalo: 0932.903.903 - 0832.608.608 - 0796.636.808 - www.phongthinhdoor.com