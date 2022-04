Phúc An Asuka - Khu đô thị phong cách Nhật kiểu mẫu ở An Giang

(PR) - Không những sở hữu hệ sinh thái được đầu tư hoàn thiện đồng bộ, Phúc An Asuka còn tạo điểm nhấn đến khách hàng bởi phong cách Nhật Bản độc đáo, tiên phong tại An Giang.

Trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, dự án Phúc An Asuka được xem là sản phẩm đầu tư hấp dẫn hiếm hoi tại thị trường bất động sản An Giang. Dự án không chỉ đảm bảo về chất lượng, mà còn cho thấy rõ tiềm năng tăng giá hấp dẫn trong tương lai bởi vị trí, thiết kế, tiện ích…

Tận hưởng tiện ích đô thị “all in one”

Thị trường bất động sản đang có những bước tăng trưởng về chất khi người mua bất động sản càng quan tâm đến môi trường sống cân bằng, bền vững hơn là không gian sống đơn thuần. Vì thế, khu đô thị “all in one” có quy mô lớn, được quy hoạch đa dạng tiện ích, trải nghiệm sống đang dẫn dắt thị trường.

Phối cảnh tổng thể Phúc An Asuka.

Trong đó, ví dụ điển hình nhất phải kể đến khu đô thị Phúc An Asuka tại trung tâm thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đón đầu xu hướng bất động sản với những siêu tiện ích chưa từng có trong khu vực. Đặc biệt, chuỗi tiện ích mang đậm phong cách Nhật Bản được bố trí đồng đều tại mỗi phân khu tạo thành nhiều chủ đề khác nhau giúp chủ nhân tương lai có thể khám phá và tận hưởng cuộc sống.

Âm hưởng của xứ sở hoa anh đào len lỏi vào từng chi tiết nhỏ nhất của dự án, từ khu công viên nhạc nước, công viên chủ đề Zen Garden, khu tập thể thao phức hợp Olympic…Vì thế, cư dân ở nhiều độ tuổi khác nhau đều có thể trải nghiệm cuộc sống, tận hưởng theo phong cách riêng.

Thiết kế độc đáo, mới lạ

Phúc An Asuka tạo điểm nhấn khác biệt đến khách hàng khi lấy cảm hứng từ phong cách Nhật Bản hiện đại, hướng tới sự tối giản tinh tế. Các phong cách thiết kế trong dự án đều mang đến không gian yên bình, những khoảnh khắc thanh tịnh trong tâm trí của con người.

Khi tham quan tiện ích trong dự án, khách hàng, nhà đầu tư được chiêm nghiệm không gian rất Nhật Bản. Từ màu sắc đến nguyên liệu như tre, đá gỗ… được vận dụng tối đa.

Anh Nguyễn Đức Anh chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi dự án thiết kế nhiều không gian xanh, thông thoáng như vậy. Sự sắp xếp, bài trí tiện ích trong mỗi phân khu đều cho thấy sự tính toán tỉ mỉ để tối ưu nhu cầu sử dụng cư dân. Dự án rất độc đáo và mang đến cảm giác an tâm, dù là ở hay đầu tư đều phù hợp”.

Thiết kế theo phong cách Nhật Bản.

Điểm nhấn riêng từ lợi thế vị trí

Sở hữu vị trí trung tâm thành phố Châu Đốc, trên những tuyến đường sầm uất, thịnh vượng bậc nhất, Phúc An Asuka tọa lạc trên các trục đường lớn gồm: đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Tân Lộ Kiều Lương, đường tỉnh 995A… Bao bọc quanh dự án là các điểm du lịch nổi tiếng như: khu du lịch Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Thất Sơn, Đỉnh Châu Phú, cáp treo Núi Sam, làng Chăm, vườn sinh thái Út Cưng…

Ngoài ra, từ dự án, cư dân có thể dễ dàng kết nối chợ đầu mối nông sản lớn nhất khu vực, chợ Châu Đốc, chợ Công Đồn, trường học các cấp, bệnh viện đa khoa thành phố Châu Đốc… chỉ trong bán kính 5 km.

Đặc biệt, các dự án quy hoạch quan trọng như tuyến đường vòng công viên văn hoá Núi Sam, khu du lịch Bắc Miếu Bà, khu dân cư Nam Sông Hậu, cụm công nghiệp Vĩnh Tế, khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Ngươn… càng làm tăng giá trị dự án bất động sản.

Theo các nhà đầu tư bất động sản, thời điểm này được coi là thời điểm “vàng” để sở hữu sản phẩm trong dự án Phúc An Asuka. Đây là giai đoạn chủ đầu tư ra mắt sản phẩm đẹp nhất trong dự án, nhà đầu tư nên nắm bắt cơ hội đầu tư tiềm năng sinh lời bền vững, hấp dẫn trong tương lai.

Ngoài ra, sở hữu sản phẩm bất động sản vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn, an toàn và hiệu quả. Đặc biệt, đối với sản phẩm tại dự án Phúc An Asuka càng chứng tỏ sức hấp dẫn. Khách hàng có thể sở hữu sản phẩm đầu tư, hoặc cho thuê, kinh doanh, buôn bán trong quần thể khu đô thị theo phong cách Nhật Bản với hệ thống tiện ích hiện đại, đồng bộ. Dự án hứa hẹn thu hút khách hàng trong và ngoài khu vực đến tham quan, trải nghiệm.

Sự xuất hiện của Phúc An Asuka đã góp phần hoàn thiện mảnh ghép cuộc sống - an cư - nghỉ dưỡng hoàn mỹ, lý tưởng giữa lòng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Những giá trị sống mới mẻ, vượt trội đáp ứng giới thượng lưu vốn khắt khe trong các tiêu chuẩn sống.

Hiện nay, dự án Phúc An Asuka đang được bán trực tiếp từ chủ đầu tư với mức giá hấp dẫn, tiến độ thanh toán linh hoạt trong vòng 18 - 24 tháng. Vì thế, dự án hứa hẹn mang đến những giá trị đầu tư vượt trội trong thời gian tới nhờ những thế mạnh nổi bật, khác biệt sẵn có của Phúc An Asuka. Để biết thêm thông tin về dự án, bảng giá chính xác, tiến đột thanh toán chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ đến hotline… Đội ngũ nhân viên luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7.

