Phương pháp ôn thi IELTS 4 kỹ năng toàn diện!

(PR) - Ôn đúng, ôn đủ và ôn hiệu quả là la bàn giúp thí sinh hướng tới band điểm IELTS mục tiêu. Tìm tòi được phương pháp học IELTS hiệu quả, tận dụng những bí quyết vàng, áp dụng vào quá trình ôn thi IELTS cá nhân sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian chinh phục điểm số mơ ước. Lưu ngay các phương pháp ôn thi IELTS 4 kỹ năng dưới đây để tận dụng hiệu quả trong giai đoạn nước rút bạn nhé!

Phương pháp ôn thi IELTS Reading

Reading không hề khó nếu như bạn tìm ra được phương pháp ôn thi IELTS Reading phù hợp với bản thân. Nếu ôn luyện thi Reading hàng ngày, chắc chắn bạn sẽ nhanh chóng nâng band điểm mà thôi.

● Luyện đọc hàng ngày: Nếu tốc độ đọc của bạn tăng từ 300 - 400 từ/phút lên thành 800 từ/phút thì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Muốn luyện chỉ có cách đọc tiếng Anh mỗi ngày. Một vài nguồn hữu ích bạn nên sử dụng là: giáo trình tại trường đại học, tiểu thuyết, sách self-help, sách dạy nấu ăn,...

● Làm đề, bài tập hàng ngày: Bạn không nhất thiết phải làm nguyên 1 test trong Cambridge, nhưng việc làm Reading mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng làm bài, tính toán thời gian tối ưu dành cho mỗi passage tốt hơn. Dưới đây là thời gian biểu làm đề trong một tuần:

Phương pháp ôn thi IELTS Listening

IELTS Listening - kỹ năng cứu cách điểm số Overall của rất nhiều thí sinh. Vậy phương pháp ôn thi IELTS Listening nào hiệu quả để chinh phục được band điểm thật cao?

● Nghe đúng những dạng bài Listening phù hợp (15 ngày): Trong quá trình luyện thi, nếu chúng ta bắt đầu từ những dạng đề quá khó, không phù hợp với trình độ của bản thân thì những gì chúng ta học được chỉ như “nước đổ đầu vịt” mà thôi. Vậy nên bạn hãy chọn lọc những kiến thức phù hợp với bản thân hơn, một số tài liệu luyện nghe hiệu quả:

● Luyện tập cực căng (20 ngày): Chuyển sang nghe Part 2, 3 Listening IELTS và xem thêm những bộ phim khác như Ann with an E hay Emily in Paris. Không chỉ vậy, việc take-note toàn bộ ý trong một bài nghe và viết lại bài nghe ấy sao cho giống script nhất để bản thân có thể hiểu được toàn bộ nội dung của cả bài. Từ vựng mới bạn có thể note vào quyển sổ từ vựng và trên notion để ghi nhớ một cách dễ dàng.

● Relax and chill (15 ngày): Ở giai đoạn này, bạn chỉ làm test 1 tuần 2 bài nghe để duy trì khả năng của bản thân và xem phim.

Phương pháp ôn thi IELTS Speaking

Để chinh phục band điểm cao, phương pháp ôn thi IELTS Speaking ở đây đó chính là bạn hãy bóc tách theo từng tuần để có thể phân bổ hợp lý thời lượng ôn cho từng phần trong bài thi Nói.

● Chặng 1 (2 tuần) - Gây ấn tượng ngay từ Part 1: Bạn hãy tập phương pháp ôn thi IELTS Speaking “cách mở rộng câu trả lời cho các câu hỏi Part 1” bằng cách tham khảo Sample Speaking của các thầy cô giáo uy tín.

● Chặng 2 (4 tuần) - Chinh phục Part 2:

○ “Luyện được kỹ năng brainstorm ý tưởng & trau dồi từ vựng” bằng cách sưu tầm nhiều bài mẫu Speaking Part 2 thuộc đa dạng các chủ đề để tham khảo ý và từ vựng để phân tích, note lại những ý tưởng & từ vựng hay.

○ Để luyện tư duy ý tưởng, bạn hãy bổ trợ bằng cách tham khảo tài liệu “Bộ đề dự đoán Speaking Forecast”, sau đó tiến hành brainstorm ý tưởng. Với việc luyện nói, bạn có thể luyện cùng bạn bè hoặc luyện một mình bằng phương pháp ghi âm.

● Chặng 3 (3 tuần): Thể hiện hiểu biết xã hội trong Part 3: Trong chặng này, bạn có thể sử dụng bộ đề dự đoán IELTS Speaking để ôn thi Part 3. Trước khi lao vào luyện nói luôn, bạn hãy nhìn một lượt các câu hỏi đó để xem có câu nào cần research trước để tìm ý tưởng không.

● Chặng 4 (3 tuần): Luyện phản xạ & tư duy ngôn ngữ:

Phương pháp ôn thi IELTS Writing

Muốn được điểm cao Writing, người viết phải có ý tưởng hay và phải biết phân tích những ý tưởng đó sao cho mạch lạc, sử dụng những từ vựng ăn điểm một cách linh hoạt để diễn đạt được trọn vẹn ideas của mình. Đây cũng là kỹ năng vô cùng quan trọng cần cải thiện trong lộ trình học IELTS của bạn.

Bước 1: Khai thác bài mẫu: Chọn một đề IELTS Writing có sẵn Sample Speaking, sau đó nghiên cứu bài mẫu đó bằng cách áp dụng phương pháp ôn thi IELTS Writing Box of thoughts để phân tích:

Bước 2: Các bước luyện viết:

● Bước 1: Thực chiến luyện viết dựa vào bài mẫu vừa phân tích, tận dụng được ideas và, sử dụng một số từ vựng phù hợp để áp dụng vào bài viết hiện tại.

● Bước 2: Nhờ bạn bè sở hữu band điểm IELTS Writing cao nhận xét bài bởi mỗi người sẽ có góc nhìn khác nhau. Việc này giúp bạn có thêm nhiều ideas hơn từ gợi ý của bạn bè.

● Bước 3: Dựa vào lỗi bạn nhận xét để rút ra lỗi sai, từ đó ôn lại các kiến thức chưa nắm chắc.

Học nghiêm túc, ôn luyện thi đều đặn là cách duy nhất giúp bạn chinh phục được điểm IELTS cao. Ngay từ hôm nay, áp dụng những phương pháp ôn luyện thi IELTS phía trên nhé!