Quà tặng doanh nghiệp ý nghĩa – In lịch tết quảng cáo uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Một cuốn lịch tết mang lại không khí tươi mới cho ngôi nhà, mang giá trị tinh thần và ý nghĩa đối với người dùng. Tặng lịch tết vào dịp cuối năm như 1 lời tri ân và thay cho lời chúc của người tặng. In lịch tết quảng cáo tại Lịch tết Phú Quý mang lại sản phẩm chất lượng và mang giá trị maketing hiệu quả.

Quà tặng quảng cáo cuối năm được săn đón

In lịch tết làm quà tặng khách hàng cuối năm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn. Đây là thời điểm vô cùng phù hợp mang ý nghĩa đối với cả người tặng và người nhận. Là món quà tri ân cho khoảng thời gian 1 năm đã cùng nhau hợp tác và đây cũng là sản phẩm được hiện diện cả năm đối với khách hàng. Thật tuyệt vời khi bộ lịch được sử dụng mang thương hiệu quảng cáo của đơn vị mình. Chính vì thế bộ lịch cuối năm luôn được đầu tư kỹ càng để có được sản phẩm quà tặng chất lượng nhất.

In lịch tết quảng cáo làm quà tặng cuối năm ý nghĩa.

Lịch tết Phú Quý tại TP. HCM chuyên thiết kế, sản xuất các sản phẩm lịch tết uy tín được nhiều đơn vị tin tưởng. Với xưởng sản xuất rộng lớn cùng đội ngũ nhân công có tay nghề. Phú Quý là nơi tạo ra những mẫu lịch độc đáo chất lượng phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Tại đây, quý doanh nghiệp được tư vấn và lựa chọn, đảm bảo từng chi tiết phù hợp nhất. Mang lại sự hài lòng cho bất cứ đơn vị hợp tác nào.

Quý khách có thể tham khảo mẫu lịch cũng như bảng báo giá cho từng loại lịch và số lượng để dễ dàng hình dung và lựa chọn phân khúc sản phẩm cho mình => Bảng giá in lịch tết uy tín chất lượng tại HCM. Để có mức giá chính xác cho số lượng và vào thời điểm quý khách đặt in, có thể liên hệ để được báo giá tốt nhất.

Đặt in lịch tết quảng cáo doanh nghiệp tại Phú Quý Calendar

Quy trình đặt in lịch tết giá rẻ tại Lịch tết Phú Quý vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Thời gian làm hàng sẽ dao động từ 7-20 ngày tùy vào thời điểm đặt in và loại lịch được chọn. Thời gian hoàn thành được tính từ lúc chuyển cọc hoặc chốt maket (chọn theo mốc sau cùng). Mọi thông tin và thỏa thuận sẽ được nêu rõ trong hợp đồng đặt in lịch. Lịch Phú Quý cam kết về những điều khoản đã nêu ra trong hợp đồng.

Những doanh nghiệp với lượng khách hàng, đối tác, nhân viên lớn. Nên số lượng đặt in thường sẽ không ít. Đa số các Doanh nghiệp lựa chọn cho mình phương pháp in lịch độc quyền để có thể đưa được nét đặc trưng của mình đến mọi người thông qua cuốn lịch. Qua đó giới thiệu rõ hơn về các dịch vụ, sản phẩm của mình.

Xưởng sản xuất lịch tết Phú Quý tại TP.HCM.

Giới thiệu qua về dịch vụ in lịch tết độc quyền tại Phú Quý

Mọi người sẽ nghĩ in lịch tết độc quyền chắc chắn sẽ cao hơn nhiều so với những mẫu lịch có sẵn. Không hẳn là vậy.

In lịch độc quyền có các mức chi phí cố định như sau:

- Chi phí xin phép xuất bản in lịch tết: mức này không nhiều nhưng rất quan trọng. Lịch in độc quyền bắt buộc phải có số giấy phép mới được phát hành ra thị trường. Dao động khoảng trên dưới 2 triệu đồng* tùy mẫu.

- Chi phí thiết kế in lịch tết: Tùy theo loại lịch, số lượng trang cần thiết kế sẽ có mức chi phí hợp lý. Từ 2 triệu đến 5 triệu* tùy vào loại lịch và yêu cầu của khách hàng.

- Khuôn bài in

- Ngoài ra, các chi phí in lịch tết về giấy in, công in, gia công thành phẩm, vận chuyển sẽ tùy thuộc chủ yếu vào số lượng đặt in. Nếu đặt ít sẽ tính theo lô, còn nếu đặt nhiều sẽ quy ra từng cái.

Mẫu lịch bloc chiết khấu cao thiết kế độc đáo, sang trọng.

Ta có thể thấy, nếu số lượng đặt in nhiều, từ vài ngàn sản phẩm. Thì mỗi cái sẽ không mất nhiều chi phí in lịch như chúng ta nghĩ. Đôi khi còn rẻ hơn khi bạn đặt những mẫu có sẵn trên thị trường. Chính vì thế đừng ngần ngại giá cả khi đặt in lịch độc quyền. Hãy liên hệ ngay để được Phú Quý báo giá chuẩn và tốt nhất cho bạn.

Dịch vụ in lịch tết quảng cáo ngày càng đa dạng mẫu mã để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Với sự học hỏi và luôn luôn đổi mới, Lịch tết Phú Quý ngày càng có chỗ đứng vững trên thị trường tại HCM và cả nước. Ngoài những khách hàng cũ luôn tin tưởng và giới thiệu thêm cộng với những khách hàng mới tìm đến. Điều này càng giúp Phú Quý có động lực đẩy mạnh sản xuất đi kèm chất lượng mang đến sản phẩm tốt nhất cho các đơn vị doanh nghiệp.

Công ty TNHH Lịch Phú Quý

ĐC: 13 đường số 3, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: 0905.550.311 – 0935.181.377

Email: lichphuquy@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/phuquycalendar (Phú Quý Calendar)

Website: https://lichtetphuquy.com/