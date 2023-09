Rexam - Đại lý sơn chịu nhiệt chất lượng, giá tốt

(PR) - Rexam là đại lý uy tín tại Việt Nam chuyên phân phối các loại sơn chịu nhiệt để bảo vệ lò hơi, ống khói, máy móc, thiết bị khỏi sự tác động của nhiệt độ. Với gần một thập kỷ hoạt động trên thị trường, Rexam đã khẳng định vị thế vững chắc và được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng lựa chọn. Các dịch vụ về sơn của Rexam là giải pháp hiệu quả, tiết kiệm giúp nâng cao giá trị và tuổi thọ của thiết bị, công trình.

Rexam là đơn vị chuyên cung cấp các loại sơn chịu nhiệt chính hãng, chất lượng.

Sơn chịu nhiệt – giải pháp bảo vệ bề mặt vật liệu khỏi sự tác động của nhiệt độ cao

Theo thống kê có tới hơn 80% lượng kim loại, các thiết bị và công trình xây dựng chịu sự tác động của môi trường như độ ẩm, nhiệt độ,…Trong đó, nhiệt độ cao là một trong những yếu tố hàng đầu làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của sản phẩm. Giải pháp được đưa ra để bảo vệ thiết bị, công trình khỏi sự tác động của nhiệt độ đó là dùng sơn chịu nhiệt.

Sơn chịu nhiệt thường là loại sơn dầu gốc Silicone. Ưu điểm của dòng sơn này là chịu được nhiệt độ cao. Mỗi loại sơn chịu nhiệt có khả năng chịu được nhiệt độ khác nhau, từ 100 độ C, 200 độ C, 500 độ C, 600 độ C đến hơn 1000 độ C,…Chúng được sử dụng để sơn phủ lên bề mặt kim loại và các thiết bị cần mức chịu nhiệt lớn như bếp lò, kiềng bếp ga, nồi hơi, lò sưởi, ống bô xe, quạt thông gió,…Khi dùng phủ lên bề mặt thiết bị, sơn chịu nhiệt không chỉ giúp đồ vật hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của nhiệt độ mà còn giúp cách điện, chống hiện tượng ăn mòn, rỉ sét và chống lại sự tác động từ thời tiết. Từ đó nâng cao tuổi thọ và vẻ đẹp thẩm mỹ cho thiết bị, công trình.

Sử dụng sơn chịu nhiệt là giải pháp bảo vệ thiết bị khỏi sự tác động của nhiệt độ.

Rexam khẳng định uy tín bằng chất lượng sản phẩm

REXAM CO., LTD là nhà phân phối sơn chịu nhiệt của các thương hiệu hàng đầu thế giới như KCC. Được thành lập từ năm 2015, đến nay Rexam tự hào là đơn vị uy tín số một tại Việt Nam về dịch vụ sơn và các giải pháp thi công sơn nền Epoxy, sơn chịu nhiệt, sơn chống thấm.

Với mục tiêu tạo nên sự khác biệt và gia tăng giá trị cho các thiết bị, công trình, Rexam luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những loại sơn có chất lượng tốt nhất. Tất cả các dòng sơn được phân phối từ đơn vị này đều được nhập từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới như KCC, ChoKwang, Carboline,…Sơn được sản xuất với công nghệ hiện đại, nguyên vật liệu cao cấp, đảm bảo về chất lượng và độ an toàn. Khả năng bao phủ trên bề mặt của sơn ở mức độ cao, bền bỉ, không bị bong tróc dù trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt.

Hiện nay, Rexam cung cấp ra thị trường 2 dòng sơn chịu nhiệt chính hãng, có đầy đủ CO/CQ, được nhiều khách hàng lựa chọn. Đó là sơn Chịu Nhiệt Dưới 200°C-OT407 và Sơn Chịu Nhiệt Yeolcoat QT606 200°C – 600°C. Trong đó, sơn OT407 là loại sơn nhôm đa năng vừa có khả năng chịu nhiệt vừa có tác dụng phản quang, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu bảo dưỡng thiết bị, máy móc. Sơn OT407 rất thích hợp để phủ trên bề mặt đồ gỗ sử dụng trong môi trường biển có sự ăn mòn nhẹ hoặc trên bề mặt kim loại, môi trường công nghiệp có nhiệt độ nóng từ 120 độ C đến 210 độ C cần sự phản chiếu ánh sáng. Sơn OT407 tạo lớp màng bao phủ rắn chắn với độ bền, độ thẩm mỹ cao giúp đồ vật, thiết bị không bị hư hỏng bởi nhiệt độ và sự ăn mòn.

Vượt trội hơn sơn chịu nhiệt OT407, sơn chịu nhiệt Yeolcoat QT606 có khả năng chịu được điều kiện nhiệt độ từ 200 độ C đến 600 độ C. Dòng sơn này còn có khả năng chống gỉ và cách điện tuyệt vời. Chính vì thế, sơn Yeolcoat QT606 được sử dụng để sơn phủ cho nhiều thiết bị khác nhau như bếp lò, dây chuyền hấp, động cơ tàu, ống bô xe,…Dòng sơn này có 2 màu xám và đen để khách hàng lựa chọn, đảm bảo tính thẩm mỹ cho thiết bị, công trình.

Các dòng sơn chịu nhiệt được phân phối bởi Rexam luôn đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Cam kết mức giá cạnh tranh nhất thị trường

Nhờ sự vượt trội về chất lượng, Rexam tự hào là đại lý cung cấp sơn chịu nhiệt hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay, Rexam đang là đối tác của nhiều công trình, dự án trên khắp cả nước. Đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi luôn đề cao sự uy tín, chất lượng và tối ưu mức giá tốt nhất. Là đại lý cấp 1 của tập đoàn sơn KCC Hàn Quốc, không qua đơn vị trung gian, Rexam luôn cam kết mức giá cạnh tranh cho mọi khách hàng.

Rexam phân phối sản phẩm với mức giá tốt nhất thị trường.

Đại diện công ty TNHH Rexam cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến cho khách hàng những dòng sơn có chất lượng tốt nhất với mức giá phải chăng. Tất cả các sản phẩm đều là hàng chính hãng. Khách hàng được 1 đổi 1 nếu do lỗi của nhà sản xuất. Với gần 10 năm xây dựng và phát triển, Rexam đã triển khai các dịch vụ, giải pháp về sơn cho nhiều thiết bị, dự án, công trình trên cả nước. Thương hiệu của chúng tôi ngày càng bay cao, vươn xa và được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn”.

