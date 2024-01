Samsung S24 Ultra và Plus giá bao nhiêu?

(PR) - Samsung S24 Ultra giá bao nhiêu luôn là điều mà người dùng quan tâm bởi đây là một yếu tố quan trọng khi cân nhắc chọn mua bất kỳ sản phẩm nào. Vậy hãy cùng bài viết sau tìm hiểu thông tin về giá bán cũng như việc liệu có nên "xuống tiền" sở hữu siêu phẩm này ngay đầu năm 2024 không nhé!

Samsung S24 Ultra giá bao nhiêu?

Hiện tại, giá bán của Samsung S24 Ultra đã chính thức được công bố. Cụ thể giá Samsung S24 Ultra sẽ giá khởi điểm từ 33.990.000 VND cho phiên bản 12GB/256GB. Đây được cho là một mức giá khá hợp lý cho sản phẩm cao cấp hàng đầu của nhà Samsung đang được cộng đồng công nghệ chờ đợi.

Giá bán này cũng đã phần nào khẳng định được Samsung S24 Ultra là một chiếc điện thoại có hiệu năng mạnh mẽ, camera chụp ảnh đẹp và màn hình hiển thị sắc nét. Do đó, nó hứa hẹn sẽ phục vụ tốt hơn cho công việc và giải trí của mọi người dùng.

Vì sao nên mua Samsung S24 Ultra vào đầu năm 2024?

Samsung Galaxy S24 Ultra được đánh giá sẽ là một “bom tấn” công nghệ với nhiều cải tiến vượt trội so với thế hệ trước. Dưới đây là một số lý do chính khiến bạn nên cân nhắc mua S24 Ultra đầu năm 2024:

Hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ

S24 Ultra sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Gen 3 - vi xử lý mạnh mẽ nhất được sản xuất trên tiến trình 4nm. Điều đó cũng đã kéo theo việc dự đoán Samsung S24 Ultra giá bao nhiêu đều luôn ở mức vài chục triệu đồng. Vi xử lý này sẽ mang lại hiệu năng CPU và GPU cao hơn đáng kể so với thế hệ trước, giúp cho máy có thể xử lý mọi tác vụ một cách mượt mà và hoạt động mát mẻ cùng hệ thống sưởi nhiệt tiên tiến được trang bị.

Trong khi đó, chipset trên Galaxy S24 và S24 Plus cũng mang tới sự bất ngờ. Cụ thể điện thoại Samsung S24 Plus và S24 tiêu chuẩn được trang bị chip Exynos 2400 mạnh mẽ gấp 1,7 lần so với Exynos 2200. Điều này cho phép thiết bị S24 series xử lý các tác vụ AI mượt mà, nhanh nhạy hơn. Giá bán S24 khởi điểm từ 22.990.000 VNĐ, trong khi giá S24 Plus khởi điểm từ 26.990.000 VNĐ. Đây cũng được xem là mức giá phù hợp cho series điện thoại S24 mới nhất.

Điện thoại sẽ có RAM lên tới 12GB để có thể chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng cùng lúc mà không bị lag hay giật. Bộ nhớ tối đa đạt mức 1TB, đủ để lưu trữ thoải mái các ứng dụng, hình ảnh, video và dữ liệu khác.

Đổi mới khung viền, sang trọng hơn

Dựa trên các bản vẽ CAD và hình ảnh bị rò rỉ, thiết kế của Samsung Galaxy S24 Ultra được cho là có nhiều điểm tương thích với S23 Ultra. Tuy nhiên, vẫn có một số thay đổi chẳng hạn như sử dụng màn hình phẳng tràn viền, hiển thị sống động hơn so với kiểu dáng màn cong.

Đặc biệt, phần khung của S24 Ultra đã được làm bằng chất liệu titan cho độ bền bỉ vượt trội hơn so với khung nhôm và đây cũng là một trong những lý do khiến Samsung S24 Ultra giá bao nhiêu trở thành sự quan tâm hàng đầu. Kết hợp đó là mặt lưng bằng kính giúp điện thoại thêm sang trọng với các màu đen, trắng, xanh lá cây và tím.

Camera hoàn hảo cho chụp ảnh toàn cảnh và quay phim

Chắc hẳn ai ai cũng mong muốn dịp đầu năm sẽ có thể lưu lại nhiều kỷ niệm đẹp bên gia đình và bạn bè. Do đó, việc mua Samsung S24 Ultra vào đầu năm 2024 sẽ hợp lý hơn bởi nó có hệ thống camera với nhiều cải tiến ấn tượng.

S24 Ultra có camera trang bị cảm biến chính lên tới 200MP.

Cụ thể, camera điện thoại S24 Ultra có trang bị cảm biến chính lên tới 200MP mang đến cho bạn những bức ảnh có độ chi tiết cao trong điều kiện thiếu sáng. Đối với các bức ảnh lấy cảnh vật làm trung tâm thì sẽ sẽ có góc siêu rộng camera 50MP với khả năng zoom quang học 5x từ camera tele 10MP. Samsung cũng không quên mang đến camera trước 40MP, giúp người dùng có thể chụp được những bức ảnh selfie đẹp và chi tiết.

Nhìn chung, nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại cao cấp với đầy đủ tính năng và công nghệ tiên tiến thì Samsung Galaxy S24 Ultra là lựa chọn hoàn hảo dành riêng cho bạn trong dịp đầu xuân 2024. Đồng thời, mọi người cũng đừng quên tiếp tục theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất để biết chính xác hơn về việc Samsung S24 Ultra giá bao nhiêu nhé!