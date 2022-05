Sữa non cho bé là gì? Tại sao trẻ sơ sinh cần bổ sung thêm sữa non?

(PR) - Sữa non được các chuyên gia đánh giá như vắc xin tự nhiên, an toàn tuyệt đối giúp trẻ phát triển khỏe mạnh để bé ít bệnh tật trong thời kỳ đầu đời. Ít nhiễm trùng, nhiễm virus, giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp. Bé sẽ dễ nuôi và phát triển toàn diện.

Vậy, Sữa non cho bé là gì? Tại sao trẻ sơ sinh cần bổ sung sữa non cho bé? Hãy cùng https://camnangdepkhoe.com/ tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Sữa non cho bé là gì?

Sữa non là một loại sữa đặc biệt sau sinh 72 giờ. Sữa non có màu vàng nhạt, đặc, sánh. Trong sữa non có chứa hàm lượng cao carbohydrate, protein, vitamin, khoáng chất, hơn nữa ít béo và giàu kháng thể. Kháng thể trong sữa non cho bé sẽ giảm dần theo thời gian. Đến tháng thứ 6 lượng kháng thể giảm đáng kể. Bé sẽ dễ mắc các bệnh về tiêu hóa và hô hấp.

Sữa non cho bé giúp tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch của cơ thể. Các kháng thể trong sữa giúp hệ miễn dịch tiêu diệt vi khuẩn có hại. Sữa non có tác dụng tương tự thuốc kháng sinh nhưng không có tác dụng phụ, là một loại vắc xin tự nhiên an toàn nhất cho bé.

2. Sữa non từ mẹ là tốt nhất với trẻ sơ sinh

Sữa mẹ là sữa tốt nhất trong các loại sữa, và sữa non là nguồn thức ăn tốt nhất từ mẹ dành cho con, vậy nên nếu có thể hãy ưu tiên cho bé được bú sữa non từ mẹ ngay khi chào đời.

Các sản phẩm sữa non hiện nay đa số đều có công dụng tốt tuy nhiên không thể thay thế được sữa non từ mẹ vì :

Sữa non đóng hộp đã qua chế biến, nguyên liệu chủ yếu từ bò, dê nên chắc chắc không thể bằng sữa non từ mẹ.

Nguyên liệu đã qua chế biến và bảo quản trong một khoảng thời gian nên độ tươi mới cũng không bằng sữa non từ mẹ.

3. Tại sao trẻ sơ sinh cần bổ sung thêm sữa non?

Có một chân lý ai cũng phải thừa nhận đó là sữa non của mẹ có chứa kháng thể tự nhiên tốt nhất mà không có bất cứ loại sữa nào thay thế được. Tuy nhiên, trong các trường hợp mẹ không thể có sữa non cho con thì việc chọn sữa non bên ngoài là điều tất yếu. Khi đó, mẹ nên chọn loại sữa non nào gần với sữa non của mẹ nhất.

Sữa non của bò cũng được thu hoạch khi bò mẹ mới sinh con non trong 72 giờ đầu tiên. ở một số quốc gia ngành nông nghiệp đặc biệt là chăn nuôi bò sữa vô cùng phát triển nên số lượng bò này có thể cung cấp cho thị trường một nguồn nguyên liệu sữa non vô cùng dồi dào.

Trong sữa non có chứa một số thành phần khá đặc biệt mà KHÔNG CÓ Ở SỮA BỘT THÔNG THƯỜNG, đó chính là kháng thể IgG và Lợi khuẩn ( giúp hỗ trợ tiêu hóa ). Kháng thể IgG giúp bé sơ sinh tăng sức đề kháng một cách hiệu quả.

Một trong những dòng sữa non được nhiều mẹ tin dùng hiện nay đó là sữa non tổ yến Goldilac Grow

Sữa non Goldilac Grow có thành phần IgG cao gấp 10 lần so với các loại sữa non thông thường khác, giúp bé tăng đề kháng vượt trội, ngăn ngừa tình trạng ốm vặt

Sữa non Tổ Yến Goldilac Grow có chứa thành phần Immune Kmax độc quyền và đã được đăng kí quyền sở hữa trí tuệ. Thành phần này có công dụng kích thích hệ miễn dịch tự nhiên của trẻ

Sản phẩm sữa non tổ yến đầu tiên và duy nhất cho trẻ em trên thị trường. Công thức kết hợp các thành phần giá trị cao, giàu dinh dưỡng như sữa non nhập khẩu từ Mỹ, yến sào Khánh Hòa. Ngoài ra có những thành phần như lợi khuẩn, chất xơ tự nhiên.

Sữa non tổ yến Goldilac Grow sẽ mang lại cho Bé những lợi ích sau:

Giúp trẻ tăng cân, phát triển chiều cao.

Hỗ trợ phát triển trí não

Tăng cường sức đề kháng.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích sự thèm ăn.

Giảm tình trạng biếng ăn, giúp trẻ ăn ngon miệng.

Sữa non tổ yến Goldilac Grow là loại sữa dinh dưỡng chuyên biệt dành cho trẻ từ 0– 10 tuổi. Đặc biệt phù hợp với trẻ sức đề kháng yếu, hay ốm vặt. Trẻ biếng ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn. Những trẻ thiếu tập trung, khả năng ghi nhớ kém, thường quấy khóc ban đêm cũng có thể uống Goldilac Grow để cải thiện tình trạng trên.

4. Một số lưu ý khi dùng sữa non cho bé

Vệ sinh tay và dụng cụ trước khi pha (thìa, cốc).

Pha xong sữa công thức hoặc sữa tươi rồi mới thêm sữa non. Hành động này có tác dụng giữ được lượng kháng thể có trong sữa non.

Ngoài cách pha chung với sữa công thức, sữa tươi Mẹ có thể trộn sữa với cơm, cháo, sữa chua, váng sữa…

Tuân thủ đúng công thức, tỉ lệ nước/bột sữa mà nhà sản xuất đưa ra, đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Nên sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước trước khi pha. Vừa tránh cho Bé bị bỏng, vừa đảm bảo chất lượng sữa.

5. Kết luận

Qua bài viết chắc hẳn các bạn đã có cái nhìn chi tiết về sữa non cho bé là gì? Tại sao trẻ sơ sinh cần bổ sung thêm sữa non?

Không gì thay thế được sữa non sau sinh. Sữa non tự nhiên là lựa chọn số 1 cho các bé sơ sinh, nếu không thể cho con uống nguồn sữa này thì mẹ có thể thay thế bằng sữa non đóng hộp hoặc sữa công thức cho bé. Tuy chất lượng không thể bằng nhưng cũng đảm bảo đủ một số vitamin và khoáng chất cần thiết mẹ nhé!