TAF cung cấp dịch vụ kế toán online chuyên nghiệp, nhanh chóng

(PR) - Để giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả nguồn tài chính, hoàn tất nhanh chóng các thủ tục yêu cầu theo quy định của nhà nước, TAF cung cấp dịch vụ kế toán an toàn, chuyên nghiệp trên phạm vi cả nước.

Đôi nét về thị trường

Bất kể các công ty dù lớn hay nhỏ cũng đều cần đến bộ phận kế toán để giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính, báo cáo tài chính, kê khai, nộp thuế… theo đúng trình tự pháp luật. Ở các tập đoàn lớn, vị trí này thường được xây dựng thành một phòng ban riêng biệt. Tuy nhiên, đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, số giấy tờ cần xử lý ít thì việc thuê kế toán viên nội bộ chuyên nghiệp lại gây tốn kém khoản phí lớn, trong khi đó, sử dụng nhân lực non trẻ lại không đảm bảo chất lượng nghiệp vụ.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng kế toán tại thị trường Việt Nam rất lớn, số trường, trung tâm đào tạo nhiều nhưng thực tế vẫn thiếu đội ngũ kế toán giỏi chuyên môn và đạt chuẩn quốc tế. Điều này gây ra khó khăn cho doanh nghiệp nước ngoài muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng giao dịch, kinh doanh liên quốc gia.

Đôi nét về thị trường Việt Nam hiện nay

Theo CEO của Công ty TNHH Tư vấn Kiểm toán TAF, ông Võ Phương Duy cho biết “Những chính sách phát triển kinh tế mở giúp Việt Nam trở thành miếng đất màu mỡ để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng nhân sự cho các công ty nước ngoài rất khắt khe. Kế toán viên bắt buộc phải thông thạo ngoại ngữ và chứng chỉ quốc tế. Đây vẫn là điểm yếu của thị trường lao động trong nước.”

Chỉ trong quý I năm 2023 đã có tới gần 34.000 doanh nghiệp mới được thành lập. Điều này chứng tỏ, dù nền kinh tế có dấu hiệu chững lại sau đại dịch nhưng nhu cầu về dịch vụ kế toán viên vẫn không hạ nhiệt.

Giải pháp thông minh cho doanh nghiệp

Liệu có giải pháp nào cho doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất nhanh - gọn - chuẩn hay không? Là công ty kế toán hàng đầu tại Việt Nam ứng dụng công nghệ điện toán đám mây vào vận hành và quản lý, TAF mang đến dịch vụ kế toán online tổng hợp trên cả nước với hệ thống văn phòng đại diện tại các tỉnh thành: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh.

Chỉ với chi phí thuê nhân sự bằng ⅙ kế toán viên thông thường, khi sử dụng trọn gói dịch vụ tại TAF, chúng tôi có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ của một kế toán viên nội bộ. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm về các thủ tục pháp lý, tập trung phát triển kinh doanh.

Dịch vụ kế toán online là giải pháp thông minh cho doanh nghiệp

Không chỉ là phương án hoàn hảo giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nhân sự, dịch vụ kế toán online còn giải quyết vấn đề thời gian đào tạo, rủi ro ngắt đoạn khi nhân viên đột ngột nghỉ việc. Khi đã ủy thác trách nhiệm cho TAF, chúng tôi sẽ trực tiếp làm việc với Cơ quan quản lý để giải quyết các vấn đề liên quan và bảo vệ lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Thành lập từ năm 2018, trong suốt hơn 5 năm hoạt động vừa qua, TAF đã trở thành đối tác tin cậy cho hàng nghìn doanh nghiệp lớn nhỏ trong và nước. Chúng tôi tự hào với đội ngũ nhân sự trình độ cao, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm thực tế để xử lý giấy tờ thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh. 100% nhân viên của TAF có chứng chỉ kiểm toán quốc tế.

Hiện nay, TAF đang cung cấp 6 gói dịch vụ bao gồm: kế toán thuế, kế toán quản trị, kế toán ngân hàng, kế toán chi phí, kế toán tổng hợp và báo cáo thuế. Chi tiết vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây.

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KIỂM TOÁN TAF (TAF INTERNATIONAL AUDITING & FINANCIAL CONSULTING CO., LTD)

● M.S.D.N: 0315218673, Cấp tại Sở KHĐT TP Hồ Chí Minh ngày 10/08/2018

● Địa chỉ: 62A Phạm Ngọc Thạch , Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh.

● Điện thoại: 097 866 66 00

● Email: info@taf.vn

● Website: https://taf.vn