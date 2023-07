Than hoạt tính Toàn Cầu - Sự lựa chọn số 1 về than hoạt tính lọc nước

(PR) - Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nhu cầu sử dụng nước sạch và an toàn ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với sự phát triển công nghiệp, môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm. Việc có một nguồn nước lọc tinh khiết, không chứa các chất ô nhiễm và vi khuẩn gây hại, không chỉ đảm bảo sức khỏe mà còn mang lại sự yên tâm và tiện lợi cho mọi gia đình.

Có nhiều phương pháp lọc nước khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Trong số đó, than hoạt tính được coi là một trong những phương pháp hiệu quả và phổ biến nhất trên thế giới. Than hoạt tính được sử dụng để loại bỏ mùi hôi, màu sắc, chất độc,các ki, loại nặng và tạp chất hữu cơ khác.

Công ty Cổ phần than hoạt tính Toàn Cầu (Global Crab) là đơn vị chuyên cung cấp than hoạt tính lọc nước chất lượng cao cho các đơn vị sản xuất máy lọc nước như Kangaroo, Sunhouse, Karofi, Mutosi….

Than Hoạt Tính lọc nước là gì?

Than hoạt tính lọc nước chủ yếu bao gồm Carbon chiếm khoảng 90% thành phần, phần còn lại chủ yếu là kim loại kiềm và tro bụi. Đặc điểm nổi bật của than hoạt tính là tồn tại dưới dạng vô định hình có màu đen, diện tích bề mặt rất lớn, cho phép hấp phụ nhiều loại hóa chất khác nhau.

Tại công ty Toàn Cầu, Gáo dừa Bến Tre là nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất than hoạt tính. Bằng cách đốt gáo dừa ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí, ta thu được một loại Carbon với cấu trúc mao mạch khe rỗng lớn, tăng diện tích bề mặt và giảm khối lượng riêng. Sau đó, qua quá trình hoạt hóa sử dụng các tác nhân lý hóa theo công nghệ độc quyền của doanh nghiệp, từ đó cho ra than hoạt tính với chất lượng mong muốn.

Một điểm lợi khác của than hoạt tính lọc nước là tính an toàn, không gây hại cho sức khỏe con người.

Ngoài ra, Công ty còn sản xuất các sản phẩm than hoạt tính khác từ nguồn nguôn liệu gỗ tự nhiên, than đá nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau của khác hàng.

Khuôn viên nhà máy sản xuất than hoạt tính tại tỉnh Bến Tre.

3 dạng than hoạt tính lọc nước hiện nay?

Than hoạt tính lọc nước được chia thành 3 dạng chính, dựa vào quá trình sản xuất:

Than Hoạt Tính lọc nước dạng bột

Than Hoạt Tính lọc nước dạng bột có tên tiếng Anh là Powdered Activated Carbon, được sản xuất bằng cách phá vỡ các mảnh than gáo dừa. Sản phẩm than hoạt tính dạng bột được áp dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp lọc khí và xử lý nước.

Than Hoạt Tính lọc nước dạng hạt

Được biết đến với tên gọi tiếng Anh là Granular Activated Carbon (GAC), than hoạt tính dạng hạt có khả năng kết hợp tốt với các loại vật liệu lọc nước khác, có độ bền cao hơn so với dạng bột. Với tính chất kết hợp tốt, than hoạt tính dạng hạt là lựa chọn lý tưởng cho việc xử lý nước sinh hoạt, các hệ thống máy lọc nước RO và máy lọc nước Nano.

Than Hoạt Tính dạng khối (viên né)

Solid Block Activated Carbon là tên gọi tiếng Anh của loại than hoạt tính dạng khối rắn. Than hoạt tính có ứng dụng phổ biến trong việc xử lý nước sinh hoạt và trong các hệ thống lọc nước như sông, hồ, giếng khoan và giếng khơi. Ngoài ra,chúng cũng được sử dụng trong các thiết bị bình lọc nước.

Sử dụng than hoạt tính để xử lý nước đã trở nên phổ biến

Từ xa xưa con người đã biết sử dụng than củi để lọc nước, giảm bớt các tạp chất có trong nguồn ngước tự nhiên. Tuy nhiên, than củi được sản xuất theo phương pháp thủ công nên khả năng hấp phụ kém hơn than hoạt tính rất nhiều.

Than hoạt tính có thể sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm lọc nước sinh hoạt, lọc nước từ giếng khoan, giếng khơi, nước sông và hồ. Nó có khả năng khử màu, khử mùi, khử độc, thuốc bảo vệ thực vật và loại bỏ các tạp chất hữu cơ.

Than hoạt tính được sử dụng làm lõi lọc trong các máy lọc nước gia đình cũng như hệ thống lọc nước sạch tại các nhà máy nước sạch, nước khoáng và nước giải khát.

Đối với các hộ gia đình sử dụng nước giếng khoan có thể sử dụng than hoạt tính trong việc xây dựng bể lọc nước thay cho than củi truyền thống mang lại hiệu quả cao hơn.

Than hoạt tính còn được sử dụng trong hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Giúp các doanh nghiệp xử lý nước thải trong sản xuất, loại bỏ các chất gây ô nhiễm, kim loại nặng trước khi thải ra môi trường.

Than hoạt tính Toàn Cầu - Sự lựa chọn số 1 về than hoạt tính lọc nước

Trong công nghiệp khai khoáng và luyện kim than hoạt tính đóng vai trò rất quan trọng trong việc xử lý nước thải, loại bỏ các kim loại nặng. Than hoạt tính Toàn Cầu hiện đang cung cấp than hoạt tính cho các khách hàng như: Samsung, Thép Việt Ý, Pomina, Kyoei Steel Vietnam, Nhà máy điện rác Sóc Sơn…

Công ty Toàn cầu cũng đang cung than hoạt tính cho các công ty thực phẩm lớn như Miwon, Ajinomoto Vietnam…ngoài tác dụng lọc màu, khử mùi thì than hoạt tính giúp xử lý nước thải và khí thải công nghiệp.

Ngoài ra, với năng lực sản xuất cao 400-500 tấn/tháng, công ty có thể đáp ứng sản lượng lớn và đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

