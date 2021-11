Thang máy gia đình tại Quảng Nam: Những điều cần biết

(PR) - Lắp đặt thang máy gia đình tại Quảng Nam đang là dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh hiện nay. Điều kiện kinh tế được cải thiện, các gia đình thường đầu tư vào nhà cửa. Những ngôi nhà cao tới 5, 6 tầng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn tại Quảng Nam. Để không tốn sức và thời gian, nhiều người đã lựa chọn sử dụng các loại thang máy gia đình.

Những lưu ý khi dùng dịch vụ lắp đặt thang máy gia đình tại Quảng Nam

Thang máy gia đình tại Quảng Nam mới chỉ phát triển trong thời gian gần đây. Vậy nên không phải gia đình nào cũng am hiểu khi quyết định sử dụng. Do đó, có rất nhiều điều cần lưu tâm trước khi bạn quyết định lắp đặt sản phẩm tại nhà. Điều này sẽ giúp đảm bảo an toàn, tránh những rủi ro khi sử dụng của các thành viên trong gia đình nhiều hơn.

Đảm bảo về không gian lắp đặt thang máy

Để thang máy gia đình có thể hoạt động tốt, dễ sửa chữa khi gặp vấn đề thì cần có khoảng không gian hoạt động phù hợp. Tại những ngôi nhà ống, để tiết kiệm diện tích mà vẫn đảm bảo thang máy hoạt động tốt, chúng sẽ được lắp theo trục thẳng đứng của cầu thang. Với những không gian nhà rộng rãi hơn thì thang máy gia đình có thể thiết kế phía bên sườn.

Không gian luôn là một trong những tiêu chí quan trọng nếu bạn muốn lắp thang máy gia đình tại Quảng Nam. Trong thời gian sử dụng thang máy, cần phải thực hiện bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động. Mặt khác, quá trình thi công, lắp đặt cũng cần đủ rộng để các kỹ thuật viên có thể thao tác, kiểm tra.

Nguồn điện cung cấp cho hoạt động của thang máy gia đình

Thang máy hoạt động bằng điện, với những thang máy có kích thước lớn thì nguồn điện để duy trì hoạt động càng cao. Vậy nên khi quyết định sử dụng thang máy gia định tại Quảng Nam, bạn cần đảm bảo mạng lưới điện gia đình ổn định, không bị yếu hay nhảy áp. Như vậy, cầu thang máy sẽ không bị dừng đột ngột hay có vấn đề khi sử dụng.

Có rất nhiều loại thang máy gia đình hiện nay. Với mỗi loại, chúng sẽ có tiêu chuẩn về mạng điện riêng. Do đó, cần dựa vào mạng điện gia đình bạn sử dụng là 1 pha hay 3 pha, thích hợp với thang máy có trọng tải ra sao để lựa chọn. Nếu không phải là người có chuyên môn thì bạn cũng không cần lo lắng vì sẽ được đơn vị lắp đặt thi công hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Trọng tải thang máy gia đình

Nếu sử dụng thang máy thường xuyên hẳn bạn sẽ không còn lạ với khái niệm trọng tải. Khi lắp thang máy cho gia đình thì đây cũng là vấn đề bạn không thể bỏ qua. Vì nhu cầu sử dụng trong gia đình thường không cao như các nơi công cộng nên trọng tải thang máy là tương đối thấp. Theo đó, tải trọng thang máy gia đình phổ biến hiện nay là: 200kg, 250kg, 300kg, 350kg, 450kg, 500kg.

Ít người biết rằng, yếu tố trọng tải quyết định rất lớn đến tốc độ và nguồn điện tiêu thụ của thang máy. Vậy nên để hài hòa về mọi mặt, bạn nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia khi lắp đặt. Mặt khác, khi lựa chọn thang máy có trọng tải phù hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí khi lắp đặt thang máy vì không phát sinh thêm nhiều vấn đề khác.

Giá thang máy gia đình

Ngoài các yếu tố về tải trọng, tiêu hao năng lượng thì giá của thang máy gia đình còn phụ thuộc vào chủng loại, số điểm dừng của thang máy và đơn vị cung cấp. Giá thang máy gia đình đang dao động từ 250 triệu đến 400 triệu. Chi tiết về giá thang máy bạn có thể xem tại đây: https://thangmayhungphat.com/bao-gia-thang-may-gia-dinh

Đơn vị chịu trách nhiệm lắp đặt thang máy

Với mọi lưu ý kể trên, tất cả đều sẽ ổn thỏa nếu bạn tìm được một đơn vị thi công thang máy gia đình tại Quảng Nam uy tín. Thực tế, có rất nhiều đơn vị dịch vụ hỗ trợ lắp đặt tại đây mà chỉ cần một cuộc điện thoại, bạn đã có thể liên hệ. Tuy nhiên để đảm bảo về chất lượng thang máy cũng như hiệu quả thi công thì lại không đơn giản một chút nào.

Lựa chọn đơn vị lắp thang máy uy tín

Công ty thang máy Hùng Phát - Dịch vụ thang máy gia đình uy tín, chất lượng

Một đơn vị chuyên lắp đặt thang máy gia đình tại Quảng Nam hiện nay mà bạn có thể lựa chọn là Công ty Hùng Phát. Nếu làm trong lĩnh vực thi công nhà cửa thì có lẽ đây không phải là cái tên quá xa lạ. Không chỉ sở hữu nguồn sản phẩm phong phú, đa dạng, trình độ kỹ sư, kỹ thuật viên của công ty cũng được đào tạo từ chính hãng.

Khi sử dụng dịch vụ lắp đặt thang máy tại Hùng Phát, khách hàng sẽ được tư vấn chi tiết từng vấn đề. Đội ngũ chuyên viên của công ty sẽ đến khảo sát và lựa chọn vị trí lắp đặt phù hợp. Nếu có vấn đề, mọi việc sẽ được liên hệ với chủ nhà và cùng thảo luận để chọn phương án phù hợp nhất. Vì thế, toàn bộ quá trình đều sẽ được thông tin đến bạn cụ thể nhất.

Công ty thang máy Hùng Phát - Chuyên mang đến dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng

Lắp thang máy gia đình tại Quảng Nam đang có hướng phát triển tương đối mạnh mẽ. Vậy nên nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ, bạn hoàn toàn có thể yên tâm liên hệ với Công ty Hùng Phát. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, Công ty Hùng Phát đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm toàn vẹn nhất. Mọi thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ theo thông tin bên dưới:

