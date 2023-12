(PR) - Hiện nay những tổ yến nguyên chất, còn nguyên giá trị dinh dưỡng chưa qua bất cứ khâu xử lý nào và còn nhiều tạp chất được đông đảo người dùng tìm kiếm. Thành Tâm Yến - Trao tặng sức khỏe vàng với tổ yến thô thượng hạng là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Để hiểu rõ hơn cùng theo dõi ngay thông tin bên dưới đây.

Tìm hiểu tổ yến thô là gì và phân loại như thế nào?

Tổ yến thô là loại yến được thu hoạch trực tiếp từ những tổ yến nguyên sơ tự nhiên. Tức có nghĩa là người ta thu hoạch yến ở trong các hang động, vách núi, vách đá như thế nào thì đưa về bán nguyên tổ như vậy, chưa qua sơ chế hay chế biến nào cả. Sản phẩm tổ yến thô giữ lại được nguồn dinh dưỡng, hàm lượng vi chất 100% không bị tác động nào từ bên ngoài. Chính vì giá trị dinh dưỡng mà tổ yến thô mang lại nên nó có giá thành khá đắt.

Người ta thường dựa vào độ sạch và trọng lượng của yến để phân loại. Tổ yến càng to, càng ít lẫn tạp chất, dày và có mùi tanh nguyên vị thì giá trị càng cao. Loại yến này sẽ được xếp vào tổ yến loại 1 còn những loại yến còn lại sẽ được xếp vào loại 2.

Tổ yến thô có tốt không?

Vì chưa qua bất cứ khâu xử lý nào nên yến thô giữ được 100% giá trị dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe con người. Đặc biệt, tổ yến thô lại rất khó làm giả so với những loại yến khác. Sợi yến thô khá to, khi chưng lên sẽ nở ra có kích thước gấp 4 - 5 lần so với yến tinh chế. Cùng với đó sợi yến thô giòn hơn, dai hơn và có mùi tự nhiên vô cùng hấp dẫn. Yến thô hoàn toàn chưa có sự can thiệp nào từ con người nên đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng nguyên chất 100%. Tổ yến thô chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và gần như các thành phần vi lượng trong yến không thay đổi khi đến tay người tiêu dùng.

Đối với trẻ nhỏ: việc dùng yến đúng hàm lượng, đúng lứa tuổi sẽ giúp bé phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. Cùng với đó còn tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng và cải thiện tình trạng biếng ăn của trẻ một cách tự nhiên.

Đối với người già, người lớn tuổi: ăn yến với hàm lượng đúng và phù hợp với cơ địa sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện xương khớp và trí não rất tốt. Đồng thời bổ sung yến sào còn giúp cơ thể chống lại nhiều bệnh lý nguy hiểm nhất là bệnh ung thư.

Đối với phụ nữ mang thai và cho con bú: dùng đúng cách giúp tăng hàm lượng dinh dưỡng, bồi bổ cơ thể không chỉ giúp cho mẹ khoẻ hơn mà còn giúp bé có đầy đủ dinh dưỡng, phát triển ổn định.

Đối với chị em phụ nữ: tăng sinh collagen, elastin giúp da đẹp hơn, hồng hào, trắng sáng và ngăn ngừa lão hoá cũng như giảm tàn nhang.

Đối với nam giới: hoạt chất Glucosamine, Acid Sialic, Tyrosine trong yến còn có thể tăng cường sinh lực, giúp nam giới khỏe mạnh, tăng cường khả năng vận chuyển xung đột thần kinh một cách hiệu quả.

