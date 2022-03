The Global City - dự án "lột xác" của Sài Gòn Bình An

(PR) - Dự án The Global City chính là tên mới của khu đô thị Sài Gòn Bình An. Với quy mô 117 ha cùng sự đầu tư bởi tập đoàn Masterise Homes, dự án hứa hẹn sẽ “lột xác” và đáng được khách hàng, nhà đầu tư mong đợi.

Sự hồi sinh sau hơn 20 năm

Dự án Sài Gòn Bình An được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư tại phường An Phú vào tháng 1/1999. Sau hơn 20 năm triển khai, nhà thầu An Phong Construction đã tổ chức khởi công dự án. Cũng theo ghi nhận, đã có nhiều hạng mục hạ tầng nội khu của dự án Sài Gòn Bình An được xây dựng.

Tháng 1/2022, chủ đầu tư Masterise Homes đã công bố dự án mới mang tên The Global City - đây cũng chính là tên thương mại mới của dự án Sài Gòn Bình An.

Xem: The Global City - Dự án The Global City Quận 2 [Bảng Giá]

Dự án Sài Gòn Bình An cùng sự hồi sinh “ngoạn mục” sau 20 năm

Việc sở hữu tên gọi mới cũng mang đến nhiều ý nghĩa cho dự án khi chủ đầu tư định hướng The Global City sẽ trở thành thành phố toàn cầu, mang tính biểu tượng của khu vực Đông Nam Á. Dự án được phát triển theo nhiều phân khu như chung cư, thấp tầng, villa, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện, thương mại bán lẻ...

Những lợi thế của dự án phải kể đến đó là quỹ đất lớn, hệ thống giao thông hạ tầng hoàn chỉnh, vị trí đẹp đắc địa. Tất cả những điều này đã giúp The Global City được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại, thu hút được đông đảo khách hàng, nhà đầu tư.

Masterise Homes - đơn vị phát triển mới "xứng tầm"

Masterise Homes được biết đến là công ty thành viên của tập đoàn Masterise. Đây à nhà đầu tư, phát triển BĐS đi đầu trong việc áp dụng chuẩn mực toàn cầu cho các dự án của mình. Đặc biệt, chủ đầu tư này tập trung phát triển, vận hành, quản lý các dịch vụ BĐS tại Việt Nam và thế giới.

Điều nổi bật giúp Masterise Homes vươn mình trở thành CĐT có tâm, có tầm và tạo nên hàng loạt các dự án quy mô lớn đó là sự lắng nghe, không ngừng thay đổi để làm mới và hoàn thiện. Hơn ai hết, Masterise Homes luôn mong muốn có thể đem đến cho khách hàng của mình trải nghiệm hoàn hảo nhất. Mục tiêu Masterise Homes hướng đến lâu dài đó là tạo nên không gian sống bền vững, hướng đến phát triển các giá trị nhân văn cho xã hội.

Vì thế, không sai khi nói rằng dự án Sài Gòn Bình An đã được lột xác bởi đơn vị phát triển mới dưới tên gọi hoàn toàn mới đó là The Global City.

The Global City - dự án “lột xác” dưới bàn tay CĐT Masterise Homes

Cũng tương tự như nhiều dự án Masterise Homes phát triển trước đó, The Global city cũng áp dụng hợp tác chiến lược với nhiều đối tác tầm cỡ. Lần này, đơn vị hợp tác mà Masterise Homes kết hợp chính là Foster and Partners, một tập đoàn thiết kế, kỹ sư, kiến trúc Anh do kiến trúc sư Norman Foster thành lập.

Nói qua một chút về Foster khi ông là kiến trúc sư danh tiếng, từng giành nhiều giải thưởng lớn nhỏ. Trong đó phải kể đến giải thưởng Pritzker danh giá năm 1999. Ông cũng chính là người tạo nên nhiều công trình biểu tượng lớn của thế giới như: The Gherkin (London, Anh), tháp Hearst Tower, công viên Apple (Mỹ), sân bay Bắc Kinh...

Sự tham gia của tập đoàn Foster and Partners đã giúp cho The Global City có được sự quy hoạch bài bản nhất. Hứa hẹn, The Global City sẽ trở thành khu đô thị tích hợp cảnh quan hiện đại, ấn tượng cùng với công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, dự án cũng đáp ứng xu hướng về chất lượng cuộc sống ngày nay đó là thân thiện môi trường.

The Global City Dự án The Global City tọa lạc ngay trung tâm phường An Phú, quận 2 (TP Thủ Đức - TPHCM). Quy mô dự án lên đến 117 ha với các loại hình sản phẩm gồm khu nhà phố, biệt thự, căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ. Giai đoạn 1, dự án sẽ cung ứng ra thị trường 100 nhà phố đẳng cấp sang trọng cùng với hệ thống tiện ích đỉnh cao như hồ bơi, công viên, khách sạn, khu nghỉ dưỡng & spa. Vị trí dự án được đánh giá cao khi nằm ngay nơi giao nhau đường Đỗ Xuân Hợp và cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Nhờ vậy, The Global City sở hữu tính kết nối vô cùng thuận tiện. Về tiện ích, The Global City là khu đô thị phức hợp sinh thái hiện đại, nên được đầu tư phát triển hàng loạt tiện ích nội khu đẳng cấp. Phải kể đến đó là hồ bơi sinh thái, trung tâm thương mại, công viên cây xanh mát mẻ, phòng gym, bến du thuyền... Điều này giúp đáp ứng nhu cầu về sinh hoạt của cư dân và đem lại cho thành phố nhiều điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. Quy mô lên đến 117 ha nên The Global City có đầy đủ các loại hình sản phẩm như nhà phố, biệt thự, căn hộ cao tầng. Đặc biệt, khu chung cư cao tầng được dự kiến có đến 20 tòa tháp, quy mô hơn 10.000 căn hộ từ 1 - 4 phòng ngủ, đa dạng diện tích từ 10-150m2. Nhà phố sẽ có khoảng 2000 sản phẩm, diện tích từ 120-220m2.

Hy vọng rằng dưới sự đầu tư, phát triển của Masterise Homes cùng những lợi thế mà dự án đang sở hữu, The Global City sẽ đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho những khách hàng, nhà đầu tư.

Vị trí: Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Quận 2, TP Thủ Đức

Website The Global City: https://theglobalcity.land/

Hotline The Global City: 0911111243