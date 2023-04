Thiết kế, thi công nội thất uy tín và chuyên nghiệp tại TDT Decor

(PR) - Là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất, TDT Decor luôn cố gắng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất từ khách hàng. Đội ngũ nhân viên và kiến trúc sư tại TDT Decor với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, luôn tận tâm và tạo nên những giá trị tích cực đến với khách hàng.

Thiết kế nội thất uy tín và chuyên nghiệp

TDT Decor có đội ngũ kiến trúc sư, nhà thiết kế chuyên nghiệp, được đào tạo chuyên sâu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất. Chúng tôi luôn tìm tòi, sáng tạo để tạo ra các giải pháp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhu cầu, gu thẩm mỹ và ngân sách của khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất đẹp, sang trọng và đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sử dụng các vật liệu nội thất cao cấp, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi sử dụng các vật liệu từ các nhà sản xuất nổi tiếng và uy tín trên thế giới, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi luôn chú trọng đến các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn trong việc lựa chọn vật liệu nội thất để đảm bảo sự hài lòng và yên tâm của khách hàng.

TDT Decor luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và luôn lắng nghe ý kiến của khách hàng để đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với nhu cầu, gu thẩm mỹ và ngân sách của khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng mỗi khách hàng đều có nhu cầu và mong muốn riêng, vì vậy chúng tôi luôn đưa ra các giải pháp thiết kế độc đáo, phù hợp với nhu cầu và yêu cầu của từng khách hàng. Chúng tôi sẽ cùng khách hàng tìm hiểu, đưa ra những lời khuyên chuyên nghiệp để giúp khách hàng có được sản phẩm nội thất đẹp, sang trọng và đúng với mong muốn của mình.

TDT Decor là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm

TDT Decor là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công nội thất. Với hơn 10 năm hoạt động trong ngành, chúng tôi đã thực hiện thành công nhiều dự án nội thất lớn và nhỏ, từ nội thất căn hộ chung cư, biệt thự, nhà phố, văn phòng công ty đến các khu resort, khách sạn, nhà hàng, quán cafe, thiết kế showroom, cửa hàng, shop,...

Chúng tôi đã xây dựng được uy tín và độ tin cậy trong ngành và được khách hàng tin tưởng và lựa chọn là đối tác thiết kế và thi công nội thất hàng đầu. Với kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về nghệ thuật và kiến trúc, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm nội thất đẳng cấp, tinh tế và độc đáo.

Bên trong văn phòng thiết kế của công ty TDT Décor.

Công ty nội thất TDT Décor.

Những công trình thiết kế và thi công tại công ty TDT Decor

Showrooom Bếp Việt mang phong cách hiện đại.

Cửa hàng thời trang mang phong cách tối giản luôn là một trong những thiết kế được lựa chọn nhiều nhất bởi khách hàng tại TDT Decor. Cây cảnh được trồng trong nhà tạo nên mảng xanh cực ấn tượng cho mẫu thiết kế này. Giá treo đồ cũng được thiết kế tối giản càng làm bật lên sự sang trọng của thiết kế.

Tone màu đen trắng chủ đạo.

Tone màu trầm chủ đạo làm điểm nhấn cho mẫu thiết kế nội thất trên. Từ tủ kệ hay ghế sofa đều được sử dụng những gam màu tối tạo nên sự sang trọng cho thiết kế trên. Ánh sáng được thiết kế ấn tượng. Thảm và sàn nhà cũng được lựa chọn theo gam màu chủ đạo.

Shop thời trang nữ tại quận Bình thạnh được thiết kế theo phong cách ngọt ngào, ánh sáng được thiết kế ấn tượng tạo nên sự thu hút cho khách hàng khi đến mua sắm tại cửa hàng.

Đội ngũ kiến trúc sư tại TDT Decor đã sử dụng đèn downlight để cung cấp ánh sáng cho ngôi nhà. Tủ và kệ trưng bày được thiết kế tôn lên sản phẩm chủ đạo của cửa hàng. Tone màu trắng được chủ đầu tư chọn vì đây là màu sắc phong thủy,

Tiệm nail tại quận Bình Tân.

Cửa hàng được bày trí theo phong cách tối giản, tất cả các gương được sử dụng là gương bản lớn. Đèn downlight chiếu sáng ấn tượng cho khách hàng trải nghiệm tốt khi đến mua sắm tại cửa hàng.

Công ty thiết kế và thi công nội thất TDT Decor luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu ngành. Với nhiều năm kinh nghiệm, TDT Decor sẽ mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho chủ đầu tư. Liên hệ ngay để được đội ngũ nhân viên TDT Decor tư vấn nhanh nhất.