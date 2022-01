Tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản thương mại Quảng Ngãi

(PR) - Dòng sản phẩm shophouse tại dự án Nghĩa Hành New Center được các Nhà đầu tư vào Quảng Ngãi quan tâm hơn bao giờ hết.

Trên “đường băng” công nghiệp và dịch vụ tỉnh Quảng Ngãi, giá trị bất động sản thương mại tại địa phương này đang ngày một gia tăng. Tuy nhiên, trong bối cảnh quỹ đất nội đô không còn nhiều, và nền kinh tế đang ở vào giai đoạn thử thách, nhà đầu tư buộc lòng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền cho một dự án.

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (GRDP) ước đạt 53.501 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Nếu so với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cũng như bình quân chung cả nước thì Quảng Ngãi có mức tăng trưởng khá cao. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.981 tỷ đồng, tăng 42,4% so với năm 2020 và bằng 116% dự toán năm 2021.

Nhìn vào bức tranh tổng thể của Quảng Ngãi trong làn sóng phát triển công nghiệp – dịch vụ, không khó để người ta hình dung rằng địa phương này sẽ sớm trở thành một đô thị sôi động không kém cạnh Đà Nẵng, Nha Trang. Có lẽ vì thế mà từ năm 2017 đến nay, nhiều nhà đầu tư đã lặng lẽ rót vốn vào bất động sản thương mại tại Quảng Ngãi, một mặt để kinh doanh, một mặt hưởng lợi từ tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản theo thời gian.

Đô thị trung tâm Quảng Ngãi

Lạc quan nhìn vào bất động sản thương mại

Đơn cử, nếu nhà đầu tư mua một căn shophouse khoảng 100m2 tại dự án khu đô thị An Phú Sinh với giá chỉ từ 1,5 tỷ đồng vào năm 2017, thì đến nay đã có thể nhượng lại với giá 2,8 tỷ đồng. Biên độ gia tăng giá trị này cũng diễn ra tại khu đô thị Thiên Mỹ Lộc VSIP, một căn shophouse 100m2 có giá 3,5 tỷ đồng vào năm 2018, đến nay đã giúp chủ nhân thu về hơn 5 tỷ đồng cùng lợi nhuận kinh doanh, cho thuê qua các năm.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh quỹ đất nội đô dành cho thương mại tại trung tâm thành phố Quảng Ngãi không còn nhiều và trải qua 2 năm thanh lọc thị trường, dòng sản phẩm shophouse tại dự án Nghĩa Hành New Center lại được nhà đầu tư vào Quảng Ngãi quan tâm hơn bao giờ hết. Được biết, 100% sản phẩm đất nền của Khu đô thị Nghĩa Hành New Center đã được phân phối thành công và hình thành khu dân cư đông đúc. Đồng thời, các sản phẩm tại Nghĩa Hành New Center đều có pháp lý cực chuẩn với sổ hồng từng nền, Nhà đầu tư có thể xây dựng nhà ở, kinh doanh ngay cũng như tái đầu tư bất kỳ thời điểm nào.

Dãy Shophouse đang hoạt động tại Nghĩa Hành New Center

Shophouse Nghĩa Hành New Center - Chọn mặt gửi vàng

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều biến động hậu Covid-19 đợt dịch thứ 4, thì đất nền vẫn là lựa chọn hàng đầu của các Nhà đầu tư, đặc biệt là đất nền thương mại mặt tiền các trục đường lớn với tiềm năng gia tăng giá trị cực cao. Các sản phẩm đất nền Shophouse tại Nghĩa Hành New Center đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời điểm cuối năm 2021 bởi nhịp độ giao dịch sôi động, giá cả phải chăng và pháp lý minh bạch, sổ hồng trao tay.

Dự án Nghĩa Hành New Center thu hút sự chú ý của giới đầu tư

Dự án Nghĩa Hành New Center nằm ngay trên trục đường Tỉnh lộ 25m - hành lang kinh tế kết nối Đông Tây huyết mạch của tỉnh Quảng Ngãi, chỉ cách Thành phố Quảng Ngãi 5km, cách cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi 2km, nắm giữ vị trí trọng yếu trong chiến lược phát triển kinh tế khu vực phía Tây Quảng Ngãi.

Hiện nay, các sản phẩm đất nền liền kề thuộc dự án đã được phân phối 100%, hình thành khu dân cư hiện hữu bên trong dự án cùng các tiện ích nội khu vượt trội đã đưa vào hoạt động như công viên cây xanh, khu vui chơi trẻ em, sân bóng đá, sân tennis… Dự án được đánh giá cao bởi tạo dựng được không gian sống hiện đại, văn minh và tính thanh khoản cực cao, đáp ứng các tiêu chí đầu tư.

Tháng 12/2021, đơn vị phát triển dự án - Công ty H&H Land Group chính thức ra mắt phân khu Shophouse của dự án Nghĩa Hành New Center. Được quy hoạch với diện tích từ 125m2 trở lên, mặt tiền đường Tỉnh lộ 25m và sở hữu vỉa hè lên tới 6m, hơn 70 sản phẩm Shophouse tại Nghĩa Hành New Center đáp ứng mọi tiêu chí cần và đủ cho các loại hình kinh doanh. Mức giá đầu tư các sản phẩm Shophouse tại đây chỉ từ 2 tỷ đồng/sản phẩm, Nhà đầu tư sang tên sổ hồng ngay khi tiến hành thanh toán 100% giá trị sản phẩm.