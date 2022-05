Tiến độ dự án Venezia Beach - cập nhật mới nhất cho khách hàng

(PR) - Venezia Beach là tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu tại khu vực Hồ Tràm - Bình Châu. Với quy mô lên tới 72ha nên tiến độ dự án được phân chia thành từng gian đoạn khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin mới nhất về tiến độ Venezia Beach qua những chia sẻ sau đây.

Tham khảo thông tin dự án: Venezia Beach Hồ Tràm

Tiến độ Venezia Beach thực hiện ra sao?

Dự án Venezia Beach được lấy cảm hứng từ thành phố du lịch nổi tiếng của nước Ý xinh đẹp nên được phân chia thành 4 phân khu: The Milano, The Vicenza, The Catania và The Venice. Vì vậy tiến độ thi công của dự án được thực hiện theo từng phân khu. Mặc dù dịch bệnh Covid - 19 gây ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ của dự án nhưng theo chủ đầu tư chia sẻ dự án vẫn duy trì được tiến độ ổn định và khá tốt tính đến thời điểm hiện tại.

Hiện tại dự án đang triển khai thi công giai đoạn 1 – phân khu Venice, dự kiến sẽ mang đến cho thị trường khu vực này khoảng 681 căn biệt thự mặt tiền hướng biển với sở hữu lâu dài.

Bên cạnh đó, khu nhà điều hành đã được hoàn thành trước tiến độ Venezia Beach đề ra. Vì vậy khách hàng có thể tới đây thăm quan nhà mẫu cũng như tìm hiểu các mô hình sản phẩm của dự án.

Tiến độ Venezia Beach cập nhật mới nhất.

Cơ sở hạ tầng tại Venezia Beach cũng được chủ đầu tư chú trọng triển khai hàng đầu. Hiện tại về cơ bản hệ thống cơ sở hạ tầng chính của dự án đã chuẩn bị được hoàn thiện. Các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước tại dự án cơ bản đã hoàn thành 90%.

Song song với cơ sở hạ tầng, khu nhà điều hành thì các công trình cảnh quan, sân vườn, công trình công cộng cũng đang được triển khai thi công, trong tương lai gần nơi đây sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp đón lượng khách du lịch trong và ngoài nước tới tham quan.

Chủ đầu tư dự án Venezia Beach không ngừng đẩy nhanh, hoàn thiện gấp rút các giai đoạn, đặc biệt là đường nội khu và nhà mẫu để phục vụ khách hàng thăm quan.

Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trên thị trường bất động sản cùng đội ngũ công nhân chuyên nghiệp, khu đô thị nghỉ dưỡng Venezia Beach cam kết sẽ được triển khai một cách nhanh chóng, bàn giao nhà kịp thời, đúng thời gian cam kết với khách hàng. Vì vậy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Venezia Beach.

Dự án dự kiến sẽ được bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2023 với đầy đủ mọi giấy tờ, pháp lý. Hiện dự án đang mở bán giai đoạn 1 với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Tham khảo sản phẩm đang bán tại Venezia Beach: Biệt thự Venezia Beach - Phân tích & Giá 2022

Các công trình hạ tầng tại Venezia Beach đang dần được hoàn thiện.

Đôi nét về dự án Venezia Beach

Venezia Beach là dự án được triển khai xây dựng tại đường ven biển Hồ Tràm – Bình Châu, thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Đây là vị trí được các chuyên gia bất động sản nhận định là vị trí vàng với nhiều tiềm năng phát triển. Đặc biệt sở hữu lợi thế giáp biển với 1km đường bờ biển cùng với 1,1km đường bờ sông giúp khách hàng có được những giá trị ngập tràn phúc khí, mang đến cuộc sống thư thái và dễ chịu.

Bên cạnh đó dự án nằm trên tuyến quốc lộ 55 nên khả năng kết nối giao thông khu vực này vô cùng thuận lợi. Từ dự án có thể dễ dàng kết nối đến các khu vực xung quanh như là 1 tiếng đến thành phố Vũng Tàu, 2 tiếng đến khu vực TP.HCM, khoảng 1 tiếng tới sân bay Long Thành,…

Nhà mẫu dự án Venezia Beach sở hữu view hướng biển.

Venezia Beach mang đến một không gian sống xanh, vô cùng lý tưởng với hàng loạt các tiện ích hiện đại, cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao, đảm bảo mang đến cho khách hàng những giây phút thư giãn, trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Hàng loạt tiện ích, cao cấp, sang trọng xứng tầm đã được đưa vào Venezia Beach Hồ Tràm như: tiện ích dành cho công viên cây xanh cảnh quan, clubhouse, bến neo đậu du thuyền, trung tâm tổ chức sự kiện, khu thể thao gym yoga & spa,..

Chủ đầu tư dự án Venezia Beach là Công ty Cổ Phần Thương mại và Dịch vụ Danh Việt liên kết với Công ty Cổ Phần Hưng Vượng Developer, đây đều là những đơn vị có uy tín, tên tuổi cũng như có tiềm lực mạnh mẽ về kinh tế nên đảm bảo mang đến cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.

Với sự hợp tác cùng những đối tác có tên tuổi quốc tế như Marriott, Sheraton, Collection,…nên quý khách hàng mua nhà yên tâm hơn về pháp lý, tiến độ, chất lượng và cả về giá bán.

Bài viết trên đây là những thông tin cập nhật tiến độ Venezia Beach mới nhất. Hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích với khách hàng nào quan tâm tới dự án này.

