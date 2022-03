Tìm hiểu về Mascarpone - Yếu tố không thể thiếu cho món Tiramisu tuyệt hảo

(PR) - Mascarpone thoạt nhìn giống kem sữa chua nhưng đây là một loại kem đặc biệt và thường được dùng phổ biến trong các món tráng miệng của nước Ý. Vậy mascarpone là gì? Dùng để làm gì, nơi mua, cách phân biệt với cream cheese, bạn hãy cùng chuyên mục Mẹo vào bếp để tìm hiểu ngay nhé!

Mascarpone - loại phô mai tươi đặc biệt được ưa chuộng hiện nay

Phô mai Mascarpone ngày nay được biết đến là loại phô mai mặn có ứng dụng rộng rãi và trở nên phổ biến trong các món tráng miệng đặc biệt là món Tiramisu trứ danh từ Ý. Phần kem phô mai béo ngậy của mascarpone làm tăng thêm độ mềm, mịn và béo của bánh, nhất là mascarpone góp phần hỗ trợ định hình cho loại bánh này. Phô mai Mascarpone thường được biết đến như là một loại phô mai mai tươi với kết cấu mềm mịn. Tuy nhiên, về bản chất mascarpone không hẳn là một loại phô mai, đây là sản phẩm được tạo nên từ quá trình tách kem khỏi sữa, thêm phụ gia và thời gian lên men không quá lâu như các loại phô mai thông thường.

Với kết cấu dạng kem mềm mượt, mịn màng và dễ tan chảy, Mascarpone ngoài việc là nguyên liệu thiết yếu cho món Tiramisu còn có thể kết hợp cùng phô mai kem, kem sữa (whipping cream) để làm các món bánh như cheesecake, nước sốt cho món risottos, mì Ý…

Cách phân biệt Mascarpone và Cream Cheese đơn giản nhất

Như đã chia sẻ phía trên, mascarpone và cream cheese thực chất là hai loại khác nhau mà mọi người vẫn thường hay nhầm lẫn. Thoạt nhìn chúng khá giống nhau về kết cấu sản phẩm cũng như đều có vị béo và vị chua nhẹ khi ăn.

Sự khác nhau của 2 loại phô mai này chính là ở thành phần cấu tạo: mascarpone được làm từ kem (là phần sữa đã được tách kem), trong khi cream cheese được làm từ sữa (bò hoặc dê) nhưng không tách kem. Thế nên các bạn đừng nhầm lẫn hai sản phẩm này nhé!

Tìm hiểu về phô mai Mascarpone tại New Viet Dairy

New Viet Dairy hiện đang phân phối hai dòng sản phẩm Mascarpone từ thương hiệu Tatua nổi tiếng từ New Zealand và thương hiệu thực phẩm trứ danh nước Ý: Casa Rindaldi

Mascarpone thương hiệu Tatua do New Viet Dairy phân phối hiện có hai packsize 1kg và 500g phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng

Được thành lập vào năm 1914, Tatua là công ty sữa lâu đời nhất ở New Zealand, các sản phẩm Tatua tại thị thường Việt Nam do New Viet Dairy phân phối và quen thuộc với người tiêu dùng có thể kể đến như whipping cream, culinary, kem chua (sour cream), kem xịt và nổi bật nhất là phô mai mascarpone.

Bên cạnh chất lượng tuyệt hảo, phô mai mascarpone và các sản phẩm khác của Tatua còn sở hữu thiết kế bao bì Ecolean độc đáo với các ưu điểm: thiết kế thông minh với rãnh cầm tay giúp việc thao tác trong quá trình sử dụng được dễ dàng; Rãnh khí dọc túi cùng thiết kế đáy đứng giúp túi dễ đứng thẳng; Bao bì sản phẩm cải tiến với nắp “Snap Quick” dễ dàng đóng mở và bảo quản, giúp tiết kiệm.

