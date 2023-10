Tính pháp lý của hợp đồng điện tử được quy định như thế nào?

(PR) - Hợp đồng điện tử mang lại nhiều lợi ích nên đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay vẫn đang có rất nhiều thắc mắc về tính pháp lý của hợp đồng điện tử. Trong bài viết dưới đây, FPT.eContract sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc xung quanh tính pháp lý của hợp đồng điện tử.

Định nghĩa về hợp đồng điện tử

Theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật giao dịch điện tử 2005, định nghĩa hợp đồng điện tử được ghi: “Hợp đồng điện tử là loại hợp đồng mà các bên tham gia thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ gửi đi, nhận lại, đồng thời được lưu trữ trên các phương tiện điện tử như công nghệ điện tử, kỹ thuật số, quang học cùng các phương tiện điện tử khác.”

Đặc điểm của hợp đồng điện tử là được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Hợp đồng điện tử được thể hiện bằng thông điệp dữ liệu điện tử, ví dụ như tệp PDF, email, hoặc các thông điệp trên ứng dụng tin nhắn. Nếu như hợp đồng truyền thống chỉ cần hai chủ thể chính là bên bán và bên mua thì hợp đồng điện tử cần phải có ít nhất ba chủ thể tham gia. Bên thứ 3 ở đây chính là các nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc cơ quan chứng thực chữ ký điện tử. Hợp đồng điện tử không áp dụng đối với tất cả các loại giao dịch. Ưu điểm của hợp đồng điện tử là có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi.

Điều kiện giúp hợp đồng điện tử đảm bảo tính pháp lý

Đảm bảo thông tin toàn vẹn

Hợp đồng điện tử chỉ đảm bảo tính pháp lý khi không có bất kỳ chỉnh sửa nào kể từ thời điểm các bên tham gia ký kết. Nếu xuất hiện chỉnh sửa thì toàn bộ lịch sử điều chỉnh đều phải lưu lại. Sau khi chỉnh sửa, các bên tham gia cần phải thống nhất bản hợp đồng cuối cùng. Kể từ thời điểm này, mọi chỉnh sửa đều làm mất đi giá trị pháp lý của hợp đồng.

Có đầy đủ chữ ký số của các bên liên quan

Hợp đồng điện tử phải có đầy đủ chữ ký số của các bên liên quan. Nếu hợp đồng thiếu bất kỳ chữ ký số nào thì sẽ không được chấp nhận.

Đại diện chữ ký số theo đúng quy định

Chữ ký số của từng bên tham gia xuất hiện trong hợp đồng điện tử phải được cấp hoặc ủy quyền của cá nhân/cơ quan đủ thẩm quyền. Các cơ quan chức năng thường dựa vào thông tin chủ thể chữ ký số để xác định tính pháp lý của hợp đồng điện tử. Do đó, đại diện chữ ký số cần tuân thủ quy định.

Chứng từ số kèm theo của cơ quan thẩm quyền

Để xác định được chủ thể, đại diện ký số, trong hợp đồng cần có chứng thư số của đại diện ký số. Phải đảm bảo các chứng từ số này được cấp bởi cơ quan đủ thẩm quyền.

Chi tiết cam kết của từng bên

Giao kết hay cam kết của từng bên đề cập trong hợp đồng điện tử là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tính pháp lý của hợp đồng điện tử. Phương tiện cam kết của hợp đồng điện tử chủ yếu là phương thức số dựa vào công nghệ, mạng internet. Các bên tham gia vào hợp đồng đều có quyền trao đổi, đồng thuận thay đổi điều khoản theo hướng bình đẳng, đúng luật.

Trách nhiệm của từng bên trong trường hợp rủi ro

Hợp đồng điện tử luôn phải đề cập rõ trách nhiệm của từng bên trong trường hợp xuất hiện rủi ro. Các bên tham gia cần nắm rõ thông tin pháp lý, trách nhiệm cụ thể khi phát sinh rủi ro pháp lý. Thông tin trong hợp đồng điện tử luôn phải đầy đủ để tránh nhầm lẫn, phát sinh rủi ro không mong muốn. Tuy nhiên, hợp đồng điện tử được thực hiện dựa trên nền tảng của bên thứ ba nên có nguy cơ bị lộ thông tin trong quá trình lưu trữ. Vì vậy, cần phải lựa chọn đơn vị quản lý hợp đồng uy tín.

