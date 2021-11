Top 10 homestay Đà Lạt đẹp, giá rẻ và view đẹp thích hợp nghỉ dưỡng

(PR) - Nếu bạn đang tìm kiếm một điểm lưu trú tại Đà Lạt vừa tiết kiệm chi phí vừa có đầy đủ tiện nghi, hãy cùng kenhhomestay.com tham khảo ngay top 10 homestay Đà Lạt dưới đây nhé!

1. Le Bleu Đà Lạt

Địa chỉ: Phường 2, TP Đà Lạt

SĐT: 094 333 3333

Le Bleu mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng mộc mạc với căn nhà gỗ được bao bọc bởi khu vườn xanh mát xung quanh. Le Bleu bao gồm 2 phòng ngủ và mọi nội thất trong căn nhà đều được lựa chọn tỉ mỉ theo đúng phong cách vintage. Homestay là không gian cực chill và lý tưởng cho những du khách đang tìm kiếm một nơi để “trốn” khỏi những ồn ã nơi thành phố.

2. Cú Trên Cây Homestay

Địa chỉ: 37 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, TP. Đà Lạt

SĐT: 025 7777 7777

Tiếp theo, kenhhomestay.com sẽ dẫn bạn đến Cú Trên Cây Homestay. Đây là tổ hợp những căn nhà gỗ xinh xắn nằm lưng chừng ngang đồi, với view tuyệt đỉnh hướng thung lũng. Tại Cú Trên Cây, bạn sẽ hoàn toàn được nghỉ ngơi với không gian thiên nhiên xung quanh. Bên cạnh phòng nghỉ đã được trang bị tiện nghi đầy đủ, bạn có thể tổ chức tiệc BBQ, tự nấu ăn trong căn bếp chung hay thỏa thích chụp hình sống ảo nhé!

3. Hai Ả Homestay

Địa chỉ: 77 Sào Nam,Phường 11, TP. Đà Lạt

SĐT: 098 247 9999

Hai Ả Homestay là một trong những căn homestay Đà Lạt có vị trí xa trung tâm. Thế nhưng, homestay đã tích hợp hầu hết các dịch vụ và tiện ích cần thiết để bạn có thể an tâm nghỉ ngơi. Hai Ả có tiệm cafe với view xuống thung lũng vô cùng lãng mạn, lý tưởng cho một kỳ nghỉ trọn vẹn, không cần suy nghĩ lên lịch trình.

4. Là Nhà Homestay

Địa chỉ: 102/6 Vạn Hạnh, Phường 8, TP. Đà Lạt

SĐT: 094 333 3333

Là Nhà Homestay mang đến cho du khách một không gian nghỉ dưỡng thân thuộc và có cảm giác ấm cúng như đang được trở về ngôi nhà thân thuộc. Sở hữu phong cách thiết kế vintage đan xen với những nét hiện đại, Là Nhà thật sự khiến bạn luôn dễ chịu và thoải mái khi nghỉ ngơi tại đây. Homestay còn có vị trí gần trung tâm, giúp bạn dễ dàng di chuyển, khám phá Đà Lạt.

5. The Kupid Homestay

Địa chỉ: 47 Đường Đặng Thái Thân, Phường 3, TP Đà Lạt

SĐT: 025 7777 7777

The Kupid Homestay có hệ thống phòng nghỉ với thiết kế độc đáo: những ô cửa kính rộng lớn giúp bạn bao trọn khung cảnh rừng thông Đà Lạt và bạn còn có thể săn mây ngay tại đây nếu bạn dậy sớm nữa đấy! Phòng được trang bị đủ tiện nghi, phù hợp với những cặp đôi hoặc nhóm bạn từ 2 - 3 người.

6. In The Pines Homestay

Địa chỉ: 86 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 8, TP. Đà Lạt

SĐT: 098 247 9999

Đến với In The Pines Homestay, bạn sẽ đến với một không gian nghỉ ngơi với phong cách mộc mạc, đơn sơ hơi hướng vintage. Tổ hợp homestay này bao gồm những căn bungalow với thiết kế khác nhau để bạn tha hồ lựa chọn. In The Pines sở hữu khuôn viên rộng rãi và thoáng đãng, còn có tiệm cafe xinh xắn để bạn tha hồ nhâm nhi những tách cafe ấm nóng mà không cần đi đâu xa.

7. Tía Dú Homestay

Địa chỉ: 60 Đường Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt

SĐT: 094 333 3333

Tía Dú Homestay là căn nhà với thiết kế trẻ trung, hiện đại với nhiều phòng ngủ. Bạn có thể thuê nguyên căn hoặc thuê lẻ nếu đi ít người. Mỗi phòng sẽ có những đặc điểm khác nhau như về tiện nghi, view,... rất đa dạng để bạn lựa chọn. Tía Dú Homestay có tone trắng làm chủ đạo xuyên suốt, tạo cảm giác về một không gian thanh lịch và trang nhã.

8. Chái Bơ Homestay

Địa chỉ: 4 Đường Triệu Việt Vương, TP. Đà Lạt

SĐT: 025 7777 7777

Nằm yên ắng tại một góc đường giữa trung tâm Đà Lạt, Chái Bơ Homestay có các phòng nghỉ với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Nhật Bản. Nổi bật với hệ thống nội thất bằng gỗ, có tông vàng xinh xắn kết hợp với tông trắng sạch sẽ, Chái Bơ giúp bạn có cảm giác ấm cúng và sạch sẽ. Chái Bơ có nhiều hạng phòng từ đôi, đơn đến phòng dorm để bạn dễ dàng lựa chọn.

9. Lengkeng Homestay

Địa chỉ: 57/4 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, TP Đà Lạt

SĐT: 098 247 9999

Lengkeng Homestay có vị trí nằm riêng biệt trên ngọn đồi xinh xắn với view hướng thẳng xuống thung lũng thơ mộng. Đây là ngôi nhà trong mơ có thể giúp bạn vơi bớt đi âu lo, muộn phiền mà sẽ được thảnh thơi thư giãn. Homestay có thiết kế hiện đại, được trang bị nội thất đầy đủ và nhiều tiện nghi. Với hệ thống phòng nghỉ đa dạng, bạn có thể tha hồ lựa chọn hạng phòng phù hợp nhất.

10. Lalaland Homestay

Địa chỉ: 10A Đường Triệu Việt Vương, Phường 3, TP. Đà Lạt

SĐT: 094 333 3333

Lalaland Homestay nổi bật với phong cách vintage mộc mạc và đơn sơ. Lalaland Homestay có hệ thống phòng nghỉ đa dạng, với sức chứa lên đến 20 người 1 phòng dorm. Bạn cũng có thể lựa chọn phòng đơn hay đôi nếu đi theo nhóm ít người. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất theo phong cách cổ điển tạo không gian nghỉ dưỡng vô cùng xinh xắn. Đây là điểm lưu trú lý tưởng mà bạn có thể cân nhắc khi đến Đà Lạt nhé!

Trên đây là những review ngắn gọn về top 10 homestay Đà Lạt. Kenhhomestay.com mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm lựa chọn phù hợp cho chuyến du lịch Đà Lạt.