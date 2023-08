Top 3 xưởng sản xuất, in ấn hộp giấy chuyên nghiệp tại quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Để làm ra được những mẫu hộp giấy chất lượng, kiểu dáng sang trọng, đẹp mắt, khách hàng cần phải tìm hiểu và chọn các xưởng in uy tín để đặt in sản phẩm. Trên thị trường có rất nhiều các xưởng in hộp giấy, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng uy tín, vậy nên trong bài viết này, chúng tôi sẽ gợi ý cho bạn đọc một số xưởng sản xuất hộp giấy chất lượng, giá cả cạnh tranh và được nhiều khách hàng tin tưởng, sử dụng trên thị trường hiện nay.

Xưởng sản xuất hộp giấy In Bảo Ngọc

Xưởng sản xuất hộp giấy In Bảo Ngọc là đơn vị có hơn 12 năm hoạt động trong ngành in, phục vụ hàng ngàn khách hàng từ các doanh nghiệp đến khách hàng cá nhân và luôn nhận được những đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm, dịch vụ in ấn.

Sản phẩm đặt in tại xưởng In Bảo Ngọc sẽ được gia công, in ấn bằng máy móc hiện đại, nên hộp giấy khi hoàn thiện các thông tin, hình ảnh minh họa trên hộp hiển thị rõ ràng, sắc nét, chất lượng tốt.

Khách hàng sẽ được tư vấn thông tin chi tiết, được thiết kế mẫu theo yêu cầu, được hỗ trợ chỉnh sửa mẫu hộp giấy cho đến khi hài lòng. Tất cả các khâu này đều được thực hiện miễn phí.

Đơn hàng đặt in với số lượng càng nhiều thì giá thành in ấn càng rẻ và còn được chiết khấu với % chiết khấu cao.

Ngoài sản xuất các loại hộp giấy cứng cao cấp, hộp quà tết, hộp yến sào, hộp bánh trung thu… Xưởng sản xuất hộp giấy Bảo Ngọc còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ in ấn khác như: In túi giấy, in decal, in voucher, in tờ rơi, in name card… Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với In Bảo Ngọc để được tư vấn cụ thể qua các thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

● Địa chỉ: Số 424 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân phú, TP. Hồ Chí Minh.

● Email: kinh doanh@inbaongoc.com

● Hotline: 0936114116 - 0983533536

● Website: inbaobigiay.vn

Xưởng in Bao Bì Hoàng Gia

Xưởng Bao Bì Hoàng Gia chuyên cung cấp cho khách hàng các dịch vụ in hộp giấy chất lượng với giá thành cạnh tranh tại TPHCM. Các loại hộp giấy phổ biến khách hàng có thể đặt in tại Bao Bì Hoàng Gia gồm có: In hộp giấy giá rẻ, in hộp quà tết, in hộp đông trùng hạ thảo, in hộp rượu, in hộp pizza…

Ngoài in ấn hộp, khách hàng cũng có thể tham khảo và đặt in các làm các ấn phẩm khác như; In ấn túi giấy, in logo dán, in decal tem nhãn, in ấn các ấn phẩm văn phòng, ấn phẩm quảng cáo…

Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nên thời gian hoàn thiện nhanh chóng, khách hàng có thể nhận được sản phẩm sau 7 - 10 ngày làm việc.

Khách hàng có thể liên hệ với xưởng sản xuất hộp giấy Bao Bì Hoàng Gia qua những thông tin dưới đây để được tư vấn, hỗ trợ chi tiết.

Thông tin liên hệ:

● Địa chỉ: 424 Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân phú, TP. Hồ Chí Minh.

● Email: baobihoanggia.com@gmail.com

● Hotline: 0913292294

● Website: baobihoanggia.com

Xưởng in hộp giấy Trí Phát

In Trí Phát cũng là xưởng in ấn bao bì hộp giấy chất lượng, có uy tín trên thị trường. Các sản phẩm Trí Phát cung cấp rất đa dạng, từ các loại hộp giấy, túi giấy đến tem nhãn dán sản phẩm, các ấn phẩm quảng cáo…

Khách hàng khi sử dụng các dịch vụ in ấn tại xưởng In Trí Phát sẽ được miễn phí công đoạn thiết kế, chỉnh sửa mẫu theo yêu cầu, được giảm giá khi in số lượng lớn và được giao hàng tận nơi sau khi quá trình in ấn hoàn tất.

Sản phẩm được in ấn bằng công nghệ hiện đại nên hộp giấy khi hoàn thiện có chất chất lượng rất tốt. Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thông tin và đặt in hộp giấy có thể liên hệ với Trí Phát qua các thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ:

● Địa chỉ: Số 424/1 đường Tân Kỳ Tân Quý, P. Sơn Kỳ, Q. Tân phú, TP. Hồ Chí Minh.

● Hotline: 0912131360

● Email: kinhdoanh@intriphat.com

● Website: intriphat.com

Lời kết

Việc tìm hiểu thông tin và lựa chọn xưởng sản xuất uy tín, chuyên nghiệp để đặt làm hộp giấy có vai trò rất quan trọng. Mong rằng với những thông tin chi tiết về các xưởng sản xuất hộp giấy uy tín, chuyên nghiệp chúng tôi đã tìm hiểu, chia sẻ trong bài viết trên đã giúp bạn có được một số thông tin có ích để tham khảo, lựa chọn.