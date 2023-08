Top 5+ giàn tạ đa năng tốt nhất hiện nay

(PR) - Tập gym tại nhà là hình thức được nhiều người lựa chọn để có thân hình khỏe mạnh, săn chắc. Do đó, việc lựa chọn dụng cụ tập gym tại nhà phù hợp là điều rất quan trọng. Nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn top 5+ giàn tạ tập đa năng tốt nhất hiện nay.

Top 5+ giàn tạ đa năng tốt nhất

Giàn tạ đa năng BP-806

Giàn tạ đa năng BP-806 được nhiều khách hàng yêu thích bởi nó sở hữu nhiều tính năng tập luyện tuyệt vời. Với hệ thống bài tập gym đa dạng như đẩy ngực, ép ngực, kéo xô, xà đơn, xà kép,… sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu tập thể hình tại nhà của người dùng.

Giàn tạ đa năng HQ-808P

Giàn tạ đa năng HQ-808P là thiết bị được trang bị hệ thống bài tập thể hình đa dạng nhất. Với thiết bị này, bạn có thể tập gym tại nhà với nhiều bài tập như: Tập cơ ngực, kéo xô, tập chân, tay, vai, lưng, tập xà đơn, xà kép, tập boxing, tập với ghế dốc,... Sử dụng bộ giàn tập tạ HQ-808P tác động vào hầu hết các nhóm cơ bắp với các bài tập từ cơ bản đến chuyên sâu.

Giàn tạ đa năng JL-708A

Giàn tạ đa năng JL-708A có kích thước không quá cồng kềnh. Vì vậy, sản phẩm phù hợp lắp đặt tại gia đình, phòng khách, phòng ngủ, sân thượng. Sở hữu hơn 8 bài tập thể hình cho hầu hết các nhóm cơ bắp như vai, tay, liên sườn, chân, bụng, lưng, ngực,… đây là sản phẩm dụng cụ thể hình tuyệt vời để tập luyện tại nhà.

Giàn tạ đa năng Perfect Fitness ES-4131

Giàn tạ đa năng Perfect Fitness ES-4131 với hệ thống bài tập thể hình đa dạng sẽ giúp bạn phát triển cơ bắp toàn diện không kém gì khi tới các phòng tập gym chuyên nghiệp. Ngoài những bài tập cơ bản, sản phẩm còn có thêm một tính năng đặc biệt nữa chính là tập đi bộ leo núi bằng piston để giúp đôi chân bạn khỏe mạnh, dẻo dai hơn.

Giàn tạ đa năng MHG-3001C

Giàn tạ đa năng MHG-3001C với nhiều bài tập thể hình đa dạng sẽ đem lại cho bạn một thân hình cường tráng, chắc khỏe. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Khung thép chịu lực to khỏe với độ dày thép lên tới 2.5 mm. Do đó luôn đảm bảo an toàn cho người tập.

Mua giàn tập tạ đa năng ở đâu giá tốt?

Giàn tập tạ đa năng là thiết bị tập thể hình tuyệt vời giúp bạn tăng cường sức khỏe phát triển cơ bắp tại nhà hiệu quả. Thể Thao Khởi Nguyên luôn là địa chỉ uy tín hàng đầu được nhiều khách hàng lựa chọn khi có nhu cầu mua giàn tập tạ đa năng.Tại đây có đủ các dòng sản phẩm từ hàng nhập khẩu cho đến sản xuất tại Việt Nam để khách hàng lựa chọn. Là nhà phân phối giàn tạ đa năng của nhiều thương hiệu nổi tiếng, Khởi Nguyên cam kết mang đến cho bạn những sản phẩm và phụ kiện tập gym chất lượng cao với giá hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, khi mua hàng tại Khởi Nguyên, bạn còn nhận được nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Khách hàng sẽ được miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội dưới 10 km với đơn hàng trên 5 triệu đồng. Khởi Nguyên còn hỗ trợ phí giao hàng đi tỉnh với đơn hàng lớn. Sản phẩm được đổi trả trong vòng 7 ngày nếu có lỗi. Khi mua sản phẩm tại đây, bạn còn được tặng kèm đôi găng tay tập gym. Nếu đang có nhu cầu mua giàn tạ đa năng, thì thể thao Khởi Nguyên là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Thể Thao Khởi Nguyên - Đơn vị cung cấp dụng cụ tập gym tại nhà uy tín hàng đầu

Trên thị trường hiện nay có nhiều đơn vị cung cấp dụng cụ tập gym tại nhà. Tuy nhiên không phải ở đâu cũng mang đến cho bạn sản phẩm chất lượng. Đến với Thể Thao Khởi Nguyên, bạn không cần phải lo lắng về điều này. Bởi Khởi Nguyên là địa chỉ cung cấp dụng cụ tập gym tại nhà uy tín, giá rẻ hiện nay. Sản phẩm của đơn vị khá đa dạng, đáp ứng được mọi nhu cầu tập luyện tại nhà của khách hàng.

Dụng cụ tập gym tại nhà mà Khởi Nguyên cung cấp có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với nhiều không gian diện tích của gia đình. Một số sản phẩm nổi bật có tại Khởi Nguyên là: Máy chạy bộ, máy tập cơ bụng, giàn tập tạ đa năng,... Các sản phẩm tại đây đều là hàng chính hãng đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng. Đến với Khởi Nguyên, bạn sẽ nhận được những tư vấn hữu ích để có thể chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Đơn vị còn có chế độ bảo hành, bảo dưỡng sản phẩm rõ ràng để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

