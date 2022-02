(PR) - Để bắt đầu xây dựng cho con trẻ một không gian riêng cho bản thân, các bố mẹ nên bắt đầu với việc sắm ngay cho bé một chiếc giường ngủ. Cùng chúng tôi điểm qua Top 5 mẫu giường ngủ cho trẻ em hot nhất hiện nay nhé!

Giường trẻ em thiết kế độc đáo

Ở tuổi các bé thì những món đồ bắt mắt đầy màu sắc sẽ luôn là thứ chiếm trọn tình cảm của các bé. Vậy nên một gợi ý tuyệt vời cho bố mẹ khi mua sắm giường trẻ em chính là hãy chọn những mẫu giường được thiết kế phù hợp với sở thích của các bé. Đặc biệt những chiếc giường độc đáo như vậy sẽ kích thích trí tưởng tượng của bé. Đồng thời còn giúp bé dễ dàng đồng ý với việc ra ngủ riêng với phòng bố mẹ.

Những chiếc giường đa dạng mẫu mã phù hợp cho cả bé trai lẫn bé gái. Một số mẫu nổi bật như:

- Giường xe lửa

- Giường ngôi nhà

- Mẫu giường đơn kèm cầu thang và cầu trượt

Những chiếc giường này được làm từ gỗ công nghiệp chuyên dùng trong sản xuất nên rất chắc chắn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Giường trẻ em mẫu cổ điển

Thêm một lựa chọn các bố mẹ cần cân nhắc chính là những mẫu giường cổ điển. Mẫu giường này sẽ thuận tiện trong việc đồng hành với quá trình phát triển lâu dài của các bé. Tuy là mẫu cổ điển nhưng chúng vẫn được biến hóa như phối màu hay những chi tiết trang trí để phù hợp với độ tuổi các bé.

Loại giường này cũng được tạo nên từ gỗ công nghiệp cao cấp. Trước khi đến tay khách hàng thì sản phẩm sẽ được xử lý để chống mối mọt và cong vênh. Khiến cho sản phẩm bền với thời gian. Không chỉ vậy, mức giá của những mẫu giường này lại vô cùng hợp lý, hợp với điều kiện của nhiều gia đình.

Giường ngủ kết hợp kệ sách và tủ đồ

Mẫu giường kết hợp kệ sách và tủ đồ hiện đang được nhiều gia đình lựa chọn. Nguyên nhân là vì ưu điểm tiết kiệm không gian. Chúng vừa đóng vai trò là một chiếc giường ngủ vừa có công dụng để đựng đồ, kệ sách. Những mẫu giường như thế này sẽ tạo cho bé một không gian riêng của bản thân.

Giường tầng trẻ em

Giường tầng trẻ em là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những gia đình có 2 con nhỏ. Với thiết kế dạng tầng, mẫu giường này sẽ giúp tiết kiệm được không gian từ đó giúp phần diện tích để các bé vui chơi rộng rãi, thoải mái hơn. Đặc biệt những mẫu chiếc giường này còn trang bị thêm các hộc tủ để các bé đựng đồ vô cùng tiện lợi.

Ắt hẳn vấn đề quan tâm của bậc phụ huynh khi lựa chọn những mẫu giường này đó chính là độ an toàn khi sử dụng. Tuy nhiên bạn không cần lo lắng về vấn đề này. Đội ngũ thiết kế đã tính toán được vấn để này. Giường ngủ ở tầng trên sẽ được trang bị lan can, cầu thang sẽ có tay nắm vậy nên chúng đảm bảo được sự an toàn cho các bé.

Giường tầng có bàn học và kệ sách

Không chỉ là nơi để ngủ mà chiếc giường này còn được thiết kế không gian để bé học tập. Chúng được trang bị các vật dụng như bàn học và kệ sách. Ở một số mẫu còn được tích hợp thêm cả tủ đựng áo quần. Đây sẽ là không gian riêng của con em để các bé thỏa sức vui chơi, học tập và sáng tạo.

Đặc biệt các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm khi những chiếc giường này được thiết kế dễ dàng di chuyển. Các chi tiết được nối với nhau bằng các loại ốc vít chuyên dụng nên nên độ chắc chắn được đảm bảo. Đồng thời chúng cũng góp phần cho việc tháo lắp dễ dàng hơn.

Mua giường trẻ em, giường tầng trẻ em ở đâu?

Qua những thông tin bên trên ắt hẳn bạn đã chọn được mẫu giường phù hợp cho con em của mình. Vấn đề tiếp theo mà các bạn nên quan tâm chính là nên mua chúng ở đâu để đảm bảo chất lượng. Hiện nay, đơn vị Đồ Gỗ Cho Bé đang là một trong những nơi cung cấp những mẫu giường cho trẻ em được rất nhiều phụ huynh tin tưởng.

Là một công ty có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất nội thất gỗ, đồ chơi gỗ cho trẻ em, Đồ Gỗ Cho Bé có thể đáp ứng được mọi yêu cầu từ khách hàng. Điểm cộng của đơn vị này chính là giá rẻ so với thị trường nhưng chất lượng vẫn không hề thua kém bất kỳ nơi nào. Mẫu mã đa dạng, có nhận thiết kế và sản xuất theo yêu cầu cùng với việc chính sách bảo hành lâu dài nên những sản phẩm của Đồ Gỗ Cho Bé được rất nhiều ông bố bà mẹ lựa chọn cho con mình.

Bạn đang có nhu cầu thiết kế giường trẻ em, giường tầng trẻ em thì hãy liên hệ ngay với Đồ Gỗ Cho Bé qua thông tin dưới đây nhé!

Công ty TNHH VietLove

608 Phạm Văn Chiêu, Phường 13, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh

SDT : 0916 712 526 – 03 555 666 07

Email : dogochobe@gmail.com

Website: dogochobe.com