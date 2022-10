Top 9 cách phối đồ bộ bé gái đẹp và dễ thực hiện với chi phí thấp

(PR) - Mua sắm quần áo trẻ em được xem là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh. Còn gì thú vị hơn khi tự tay chọn cho con yêu những bộ đồ dễ thương, nhiều màu sắc, mặc lên thoải mái để bé tự do khám phá thế giới. Bé gái mặc đồ bộ bé gái nào đẹp? Bài viết dưới đây Giti Kids sẽ mách mẹ 9 cách phối đồ bé gái đẹp, đáng yêu và cực sành điệu nhé.

1. Phối đồ cho bé gái với váy yếm và áo thun

Yếm từ lâu đã trở thành item được cực kỳ yêu thích, nó thích hợp cho hầu hết mọi đối tượng từ trẻ em đến người lớn, từ nam đến nữ. Bé gái mặc yếm toát lên nét năng động đáng yêu, thích hợp cho bé mặc vào những buổi dã ngoại hay dạo chơi công viên. Chất liệu may yếm thường từ chất cotton, kaki, jean, nhung… đây đều là những chất vải mềm mại an toàn cho da. Bên cạnh đó, yếm được may form suông rộng, mang đến cho bé sự thoải mái và dễ chịu khi mặc để bé tự tin khám phá mọi thứ.

2. Phối đồ cho bé gái với áo phông và quần ống năng động

Phối đồ cho bé gái với áo phông và quần ống rộng mang đến nét đẹp giản dị nhưng không lỗi mốt hay “lép vế” so với bất kỳ phong cách nào. Có thể nói đây là kiểu phối đồ bé gái đang lên ngôi vì mọi người đều đang dần hướng đến lối sống tối giản. Chọn những trang phục đơn giản, không cầu kỳ với những phụ kiện rườm rà mang đến sự thoải mái và nhẹ nhàng khi mặc áo quần. Hơn nữa, áo phông và quần suông ống rộng cũng không kén người mặc, do đó mẹ rất dễ phối đồ cho bé thêm xinh xắn đáng yêu, kết hợp thêm một đôi sneaker là 10 điểm luôn mẹ nhé.

3. Phối đồ cho bé gái với áo phông và quần short mùa hè

Bên cạnh cách phối đồ cho bé gái với áo phông và quần ống suông, mẹ có thể thử kết hợp quần short cho những ngày hè nóng bức. Phong cách mix áo phông và quần short đem lại sự trẻ trung, khỏe khoắn nhưng vẫn đảm bảo nét đáng yêu cho trẻ. Mẹ cần lưu ý chọn sản phẩm áo phông, áo thun, quần short được may từ những chất liệu tự nhiên như cotton, sợi tre, vài lanh, jean… để bé luôn cảm thấy thoải mái, thoáng mát khi mặc đồ nhé.

4. Phối đồ cho bé gái với áo kiểu cùng và chân váy

Nếu công chúa nhà bạn yêu thích phong cách dịu dàng, nữ tính thì hãy phối đồ đồ cho bé gái với áo kiểu cùng và chân váy. Áo kiểu - đúng như tên gọi - sẽ được cách tân sáng tạo với nhiều kiểu dáng khác nhau: tay phồng, tay áo cánh tiên, áo bèo, áo hai dây… kết hợp với chân váy caro, váy tennis, váy xếp ly đều rất xinh xắn. Với kiểu mix đồ bé gái với áo kiểu và chân váy, bé có thể mặc đi học, đi chơi, đi dự tiệc, đi sinh nhật đều đáng yêu và thể hiện nét đẹp riêng.

5. Phối đồ cho bé gái với áo họa tiết và quần dài

Cách phối đồ cho bé gái với áo họa tiết và quần dài mang đến cho trẻ vẻ thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần đáng yêu. Set đồ này thích hợp cho bé đi học, đi chúc Tết, thăm ông bà, đi du xuân thì cực xinh luôn mẹ ơi. Những kiểu áo họa tiết bé gái xinh như áo sơ mi hoa nhí, áo sơ mi kiểu, áo chấm bi, áo kẻ sọc, áo trễ vai hoa nhí kết hợp quần ống suông, quần jean dài, quần culottes, quần đũi dài… là những mẹo phối đồ bé gái xinh mẹ có thể tham khảo.

6. Phối đồ cho bé gái với phong cách vest

Phối đồ cho bé gái với phong cách vest hoặc áo blazer cũng rất được ưa thích bới nét đẹp hiện đại, phóng khoáng và nữ tính. Chỉ cần một chiếc áo thun basic bên trong, một quần short/quần dài hoặc chân váy và áo vest/blazer là đủ khiến bé trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Áo vest bé gái thường được may từ chất cotton, đũi, lanh, len mang đến sự mịn màng với làn da, chất vải mặc nhẹ và độ rũ tự nhiên, mặc áo lên đứng form chuẩn đẹp.

7. Phối đồ cho bé gái với set đồ quý cô

Những set đồ quý cô không chỉ được chị em yêu thích, mà với các bé gái cũng được các mẹ mua sắm nhiều. Phối đồ cho bé gái với set đồ quý cô mang đến cho bé nét đẹp sang chảnh, mang hơi thở quý cô thời đại, độc lập và nữ tính. Những kiểu đồ quần áo bé gái được may từ chất liệu cao cấp, thiết kế đẹp hợp xu hướng, phù hợp cho bé mặc ở mọi dịp và mọi mùa trong năm.

8. Phối đồ cho bé gái với áo dài nàng thơ

Áo dài là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam ta. Qua thời gian, áo dài đã được cách tân với diện mạo mới lạ, song vẫn giữ nguyên nét đẹp đằm thắm dịu dàng của người mặc. Phối đồ cho bé gái với áo dài nàng thơ là lựa chọn được ưu tiên vào dịp Tết đến Xuân về, vừa tôn lên nét đẹp truyền thống vừa pha hiện đại vô cùng xinh xắn. Cố áo dài có thể cách điệu thêm bèo nhún, cổ cánh sen, cổ nơ, tay áo phồng với họa tiết hoa nhí, hoa thêu cùng các chất vải đa dạng như voan, ren, cotton, lụa…

9. Phối đồ biến tấu các kiểu váy đầm

Phối đồ biến tấu các kiểu váy đầm nghe có vẻ hơi xa lạ phải không? Hiểu đơn giản đây là cách mix váy đầm cùng áo thun/áo khoác đa dạng các thể loại với nhau. Mẹ có thể kết hợp một áo len tay ngắn/áo thun bên trong và váy dây bên ngoài cho bé. Kiểu phối đồ này mang đến cho trẻ sự đáng yêu dịu dàng với tà váy dài. Trong khi đó ăn tay ngắn bên trong giúp bé mặc đồ được thoải mái hơn, vừa đẹp vừa lịch sự.

Trên đây, Giti Kids vừa mách mẹ những cách phối đồ bộ bé gái Giti Kids đẹp nhất rồi. Đây là sự kết hợp giữa những mẫu quần áo bé gái, váy đầm trẻ em, áo thun dễ kiếm mua và dễ thực hiện, mẹ hãy xem và sẽ thấy không hề khó chút nào. Bên cạnh làm thế nào để mặc đồ đẹp cho bé gái, mẹ cũng lưu ý một vài điều khi mua quần áo trẻ em mà Giti Kids đã chia sẻ trên để đảm bảo mang đến cho con yêu những sản phẩm hoàn hảo nhất nhé.