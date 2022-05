Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa điện lạnh tại nhà uy tín tại Bình Dương

(PR) - Công ty điện lạnh An Phát chuyên sử chữa bảo dưỡng các hệ thống thiết bị điện lạnh tại Bình Dương uy tín, chuyên nghiệp với mức giá tốt nhất hiện nay tại khu vực Bình Dương. Công ty điện lạnh An Phát Bình Dương với đội ngũ thợ, kỹ thuật viên nhiều năm kinh nghiệm, chuyên môn cao và có các kỹ năng nghề nghiệp giúp hỗ trợ khắc phục các lỗi hư hỏng trên các thiết bị điện lạnh như: máy lạnh, máy giặt, tủ lạnh, máy lạnh công nghiệp, máy quạt công nghiệp..

Điện lạnh An Phát trung tâm bảo dưỡng điện lạnh Bình Dương uy tín

Trung tâm điện lạnh An Phát là mộ trong những trung tâm sửa chữa điện lạnh uy tín hàng đầu tại Bình Dương. Công ty điện lạnh AN Phát nhận lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện lạnh cho gia đình, thiết bị điện lạnh công nghiệp và các thiết bị điện lạnh khác đảm bảo chất lượng và chế độ bảo dưỡng bảo hành tốt nhất hiện nay.

Dịch vụ sửa chữa máy lạnh tại nhà chuyên nghiệp của Điện lạnh An Phát sẽ giúp bạn giải quyết các hư hỏng của các thiết bị điện lạnh dễ dàng. Với đội ngũ nhân viên giỏi, giàu kinh nghiệm cũng như là tinh thần làm việc tận tâm, chu đáo chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.

Đặc biệt là với mức giá cạnh tranh với các dịch vụ sửa chữa bảo hành điện lạnh tại Bình Dương sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí. Khi gặp sự cố, bạn chỉ cần thao tác nhấc điện thoại lên, mọi vấn đề liên quan đến máy lạnh của bạn sẽ được dịch vụ điện lạnh An Phát khắc phục ngay lập tức.

Dịch vụ của điện lạnh An Phát và cam kết của điện lạnh An Phát

Quý khách hàng, đối tác có thể xem qua các dịch vụ sửa chữa điện lạnh của công ty điện lạnh An Phát dưới đây. Khi có nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện lạnh có thể liên hệ với điện lạnh An Phát để được tư vấn sửa chữa vói thời gian nhanh nhất.

Sửa chữa các thiết bị điện lạnh gia đình: sửa máy lạnh, sửa máy giặt, sửa tủ lạnh, sửa lò vi sóng, sửa quạt điều hòa hơi nước, sửa máy nước nóng.

Sữa chữa các thiết bị điện lạnh công nghiệp: sửa máy lạnh công nghiệp, sửa máy lạnh trung tâm VRV, VRF, Chiller, sửa máy quạt công nghiệp.

Mua bán máy lạnh cũ tại Bình Dương với các dòng máy lạnh nhập khẩu nội địa như Hitachi, Mitsubishi, LG..

với các dòng máy lạnh nhập khẩu nội địa như Hitachi, Mitsubishi, LG.. Mua bán tủ lạnh máy giặt cũ không còn nhu cầu sử dụng, máy giặt máy sấy quần áo nhập khẩu nội địa Nhật Bản.

Cam kết của điện lạnh An Phát khi sửa chữa bảo dưỡng điện lạnh

Tiếp nhận thông tin khách hàng qua hotline, zalo

Có mặt sau 15 phút tại khu vực Bình Dương.

Kiểm tra miễn phí tình trạng tổng quát của máy.

Thông báo sự cố và tư vấn cho bạn giải pháp tối ưu nhất.

Báo giá dịch vụ sửa chữa tốt nhất thông báo giá trọn gói

Tiến hành sửa chữa khi khách hàng đồng ý.

Hoàn thành và cho máy chạy thử nghiệp.

Dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ khu vực sửa chữa.

Dán tem bảo hành và bàn giao.

Xuất hóa đơn thanh toán và nghiệm thu.

Hỗ trợ bảo hành và chăm sóc khách hàng.

Liên hệ với điện lạnh An Phát khi sửa chữa điện lạnh Bình Dương

Với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, hệ thống trung tâm điện lạnh An Phát hiện nay đã có mặt tại Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên giúp điện lạnh An Phát có thể sử lý các sự cố, hư hỏng của khách hàng, đối tác một cách nhanh nhất.

Điện lạnh An Phát, cơ sở sửa chữa bảo hành các thiết bị điện lạnh như sửa máy lạnh tại Dĩ An, Tân Uyên, Thủ Dầu Một và sửa tủ lạnh, máy giặt, máy sấy quần áo, máy quạt công nghiệp, máy điều hòa công nghiệp, máy quạt công nghiệp, lò vi sóng.

Liên hệ chúng tôi ngay hôm nay:

Báo giá – đặt lịch hẹn: 0988 804 988

Website: https://dienlanhanhphat.com.vn

Hệ thống chi nhánh của điện lạnh An Phát:

Trụ sở chính: Số 801, đường DT743A, KP Đông Tân, Phường Dĩ An, TP. Dĩ An, Bình Dương.

Cơ sở 1: 712/2 Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Tân Đông Hiệp, Dĩ An.

Cơ sở 2: ĐT743, An Phú, Thuận An, Bình Dương.

Cơ sở 3: 264, đường DT743, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An.

Cơ sở 4: 132A đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Mỹ, TP. Thủ Dầu Một.

Cơ sở 5: Số 24/3 Lê Hồng Phong, phường Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một.

Cơ sở 6: Số 23 đường Võ Thị Sáu, phường Tân Phước Khánh, TX Tân Uyên.