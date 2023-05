Tuần lễ liên hoan quốc tế thiếu nhi WonderFest tưng bừng khai hội mùa hè 2023

(PR) - Ngày 1/6/2023, Tuần lễ Quốc tế thiếu nhi WonderFest (từ 1 – 4/6/2023) với chuỗi hoạt động ấn tượng bao gồm lễ diễu hành, thi tài, vui chơi giải trí của hàng ngàn em nhỏ chính thức khai mạc tại 3 điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam là Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An. Loạt sự kiện tưng bừng này cũng chính thức khởi động Chương trình lễ hội mùa hè Wonder Summer 2023, đưa các công viên chủ đề VinWonders trở thành điểm hẹn mùa hè không thể bỏ lỡ của hàng triệu du khách.

Tuần lễ Quốc tế thiếu nhi WonderFest 2023 đồng loạt khai mạc tưng bừng với chương trình thi diễu hành, biểu diễn tài năng văn nghệ, flashmob… của hàng ngàn học sinh, đội viên ưu tú từ các trường lớp của thành phố Nha Trang, Phú Quốc và

Quảng Nam vào ngày 1/6/2023. Đây là hoạt động của VinWonders đồng hành cùng các Sở Giáo dục để mang đến cho các em thiếu nhi một sân chơi bổ ích và một sân khấu tài năng, đồng thời là nơi các em cùng nhau ghi dấu mùa hè tuyệt hơn mơ sau một năm học đầy nỗ lực.

Tại VinWonders Nha Trang, sau màn trình diễn và thi tài của 500 em học sinh, các du khách nhí sẽ hóa thân thành chú thỏ Harry lập đội truy tìm vị ảo thuật gia, hoà mình vào màn carnival sôi động của các nhân vật cổ tích, trở thành một trong những du khách nhí đầu tiên trải nghiệm siêu phẩm giải trí mới Rạp phim bay đầu tiên tại Việt Nam.

“Fly over Europe – Bay qua trời Âu” - tác phẩm thứ 2 trên toàn thế giới, rạp phim bay sẽ đưa trí tưởng tượng của du khách bước vào cuộc hành trình cùng thỏ Harry khám phá 12 kỳ quan thiên nhiên và công trình kỳ vĩ để tìm kiếm nhà ảo thuật gia bị mất tích. Được trang bị công nghệ trình chiếu hiện đại, du khách được trải nghiệm “thực” trạng thái “lơ lửng giữa không trung” thông qua hiệu ứng "Flying Simulation" tối tân nhất thế giới, chạm vào châu Âu “thực” nhờ hệ thống hiệu ứng đặc biệt: gió, sương, muối, nước, mùi hương... Công nghệ hiện đại bậc nhất với màn hình dome cong phản chiếu toàn cảnh 4D, chất lượng phim đỉnh cao của Jora Vision - nhà sáng tạo nội dung giải trí hàng đầu thế giới, cùng hệ thống âm thanh 7.1 của Mark Ride - nhà cung cấp trò chơi số 1 Châu Âu, tái hiện thế giới ảo một cách “thực” nhất.

Cũng tại Nha Trang, các du khách nhí được xem – cảm – chạm vào thế giới cổ tích Tata Show phiên bản Next Gen với màn trình diễn đặc biệt của 150 em thiếu nhi, nơi các em được hóa thân thành các cư dân của xứ sở diệu kỳ, cùng công chúa Tata hoàng tử Đại dương cùng những người bạn thân thiết phiêu lưu qua các thế giới kỳ thú, dũng cảm chiến đấu với cái ác để bảo vệ xứ sở Vạn hoa rực rỡ sắc màu.

Hành trình trải nghiệm ngày hội quốc tế thiếu nhi tại VinWonders Nha Trang càng thêm phần đặc sắc với chuỗi lễ hội theo chủ đề “nhất định phải thử”: Carnival Tata và những người bạn, minishow và mascot chào mừng, đại chiến thế giới nước – Wonder Water War với chuỗi hoạt động đối kháng dưới nước sảng khoái ngày hè như: bắn súng nước, kéo co dưới nước, ném bóng dưới nước… cùng âm nhạc và các điệu vũ chủ đề biển.

Tại VinWonders Phú Quốc, đón chờ các du khách nhí là màn diễu hành và thi tài của 300 bạn nhỏ đến từ khắp Kiên Giang, trải nghiệm nhập vai thành những nàng công chúa nhỏ xinh đẹp với trò chơi "Hóa thân diệu kỳ”, thưởng thức nhạc kịch “Niềm vui diệu kỳ”, lập team Thủy chiến Waikiki hay thưởng thức những món ăn ngon khắp thế giới với Lễ hội ẩm thực đường phố năm châu.

Đến với VinWonders Nam Hội An, chào đón du khách là màn thi tài flashmob sôi động của 300 em học sinh ưu tú đến từ các trường học tại tỉnh Quảng Nam, sự trở lại của đường đua cua rơ nhí và vô vàn các trò chơi gắn kết gia đình như chuyền nước, ăn mỳ spaghetti, bắn cung.

Đồng hành cùng sự kiện “Ngày hội chắp cánh ước mơ cho con” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức, VinKe và Vinpearl Aquarium dành tặng cho 100 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn một ngày quốc tế thiếu nhi đáng nhớ với vũ hội cổ tích, các tiết mục xiếc, carnival sôi động. Đặc biệt, chào hè sang, VinKe & Vinpearl Aquarium cho ra mắt thêm hàng loạt góc check-in và trải nghiệm vui chơi mới, booth kem “Hè Sảng khoái” và đặt biệt, tiên phong đưa mô hình giáo dục khoa học STEM vào các trải nghiệm giáo trí lý thú “Thành phố Bóng nước” và “Phòng thí nghiệm Diệu kỳ”.

Đồng hành với các bậc phụ huynh để mang đến cho các thiên thần nhí một mùa hè tuyệt hơn mơ, VinWonders tiếp tục khẳng định là điểm đến yêu thích số 1 của trẻ em các lứa tuổi, trở thành sân chơi, sâu khấu dành riêng cho các em học sinh được vui chơi, tỏa sáng, giao lưu và hội nhập quốc tế.

Hè tuyệt hơn mơ WonderSummer 2023 tại Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An Lễ hội quốc tế thiếu nhi nằm trong khuôn khổ lễ hội mùa hè Wonder Summer 2023 "tuyệt hơn mơ, vui bất ngờ", mang đến các hành trình trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng nhóm đối tượng khách hàng và các sự kiện hội hè đáng mong đợi nhất trong năm: VinWonders Nha Trang với Lễ hội biển quốc tế WonderFest - Lễ hội biển dài ngày và nhiều hoạt động nhất Việt Nam, VinWonders Phú Quốc với chủ đề Du hè xuyên lục địa và VinWonders Nam Hội An với tháng Lễ hội tôn vinh văn hóa “Tinh hoa mở hội”.

Lễ hội Biển Quốc tế WonderFest 2023 tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt 8 tuần với 8 chủ đề lễ hội dành cho mọi đối tượng, 131 hoạt động và sự kiện, 800 show và minishow, và 01 siêu nhạc hội quốc tế với sự góp mặt của các nghệ sỹ quốc tế tỷ view, Việt Nam hàng đầu hứa hẹn sẽ thiết lập các kỷ lục mới về quy mô, đưa VinWonders trở thành điểm hẹn mùa hè "nhất định phải đến" của du khách năm châu.

Nhân dịp quốc tế thiếu nhi, VinWonders dành tặng tất cả các khách hàng nhí voucher ẩm thực lên tới 100.000 VNĐ khi mua vé vào cửa tại các điểm đến Phú Quốc, Nha Trang, Nam Hội An. Đối tượng áp dụng: trẻ em cao dưới 1m5; thời gian áp dụng: đến hết 30/06/2023. * Ưu đãi ngay 5% khi mua Family Combo. Xem chi tiết tại: https://bit.ly/Familycombo5

* Tải app VinWonders để khám phá thêm thông tin chi tiết hoặc truy cập website: https://vinwonders.com/.