(PR) - Ngày nay việc dùng gạch ốp tường 30x60 đang là xu hướng được áp dụng tại nhiều công trình. Nguyên nhân chính là do loại gạch này có giá rẻ, dễ thi công và nhiều điểm cộng khác. Cùng chúng tôi tìm hiểu ưu điểm Gạch ốp tường 30x60 và bảng giá chi tiết tại Homedecorant.com nhé!

Mẫu mã đa dạng phù hợp với mọi không gian

Điều đầu tiên và quan trọng nhất khiến cho sản phẩm gạch ốp tường 30x60 được ưa chuộng là nhờ vào tính đa dạng của sản phẩm. Nắm bắt được nhu cầu thị trường và thị hiếu của khách hàng, gạch ốp tường hiện tại có hàng nghìn mẫu mã khác nhau để người tiêu dùng lựa chọn. Dù công trình theo phong cách kiến trúc như thế nào thì bạn cũng dễ dàng để chọn được mẫu gạch ốp tường phù hợp.

Đặc biệt với kiểu dáng hình chữ nhật này của sản phẩm sẽ giúp ngôi nhà thoáng hơn. Hiện tại mẫu gạch ốp tường 30x60 được chia thành những loại sau:

- Gạch ốp tường theo bộ.

- Gạch ốp tường 3D.

- Mẫu gạch ốp tường giả cổ.

- Gạch ốp tường bằng gốm.

Gạch ốp tường 30x60 có độ bền cao

Nếu so về độ bền thì những vật liệu để ốp tường như sơn, thảm và giấy dán tường khó có thể vượt qua gạch ốp tường. Những mẫu giấy dán tường sẽ dễ bị xô lệch. Thậm chí bị rách sau một thời gian sử dụng.

Để duy trì vẻ đẹp của không gian cần phải sơn hoặc thay mới giấy dán tường. Điều này sẽ mấy nhiều thời gian và tốn kém về mặt chi phí.

Tuy nhiên nhược điểm này sẽ không xuất hiện khi bạn sử dụng loại gạch ốp tường 30x60. Loại gạch này được trải qua quá trình sản xuất hiện đại. Cùng với quá trình kiểm duyệt chất lượng kỹ càng nên đảm bảo được chất lượng tốt. Hiện nay trên các loại gạch ốp tường 30x60 trên thị trường đều được tích hợp rất nhiều tính năng như:

- Chống trầy xước.

- Chống thấm hút nước.

- Có khả năng chịu lực cao.

Nhờ những ưu điểm này mà gạch sau một thời gian dài sử dụng vẫn có tính thẩm mỹ cao.

Giá thành hợp lý

Không phải tự nhiên mà sản phẩm gạch ốp tường 30x60 được nhiều công trình lựa chọn. Một lý do lớn đến từ yếu tố giá thành của sản phẩm. Nếu so với những loại gạch ốp tường có kích thước khác thì gạch ốp tường có giá thành hợp lý hơn. Thậm chí khi so với các loại giấy dán tường thì loại gạch này cũng rẻ hơn. Cộng thêm những ưu điểm tuyệt vời mà chúng mang thì gạch ốp tường này đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình.

Dễ dàng cho việc thi công

Không chỉ riêng vấn đề giá cả, mà gạch ốp tường 30x60 còn giúp gia chủ tiết kiệm chi phí trong việc thi công lắp đặt. Với kích thước 30x60, loại gạch này sẽ phù hợp để lắp đặt ở mọi vị trí trong gia đình. Việc cưa cắt sẽ được hạn chế giúp cho việc thi công diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Việc vệ sinh gạch ốp tường 30x60 đơn giản

Ưu điểm của loại gạch này không chỉ dừng lại ở những điều được để cập ở phía trên. Thêm một điểm cộng nổi trội không thể không nhắc đến khi sử dụng gạch để ốp tường chính là việc vệ sinh đơn giản.

Bạn sẽ không còn lo lắng phải sơn lại tường khi bị bẩn hay bám bụi. Đặc biệt đối với những gia đình có con nhỏ việc các bé vẽ lên tường sẽ dễ dàng lau sạch khi dùng gạch để ốp tường. Những mối lo ngại sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Bạn chỉ cần dùng nước để vệ sinh thi bức tường sẽ trở về trạng thái sạch đẹp ngay lập tức.

