(QNO) - The classia thuộc chủ đầu tư Khang Điền là một trong những dự án lớn về nhà cái với quy mô 180 căn biệt thự song lập, đơn lập và nhà phố. Đây thuộc dự án xây dựng nhà ở cao cấp tại khu vực quận 9 đã thu hút được lượng lớn người mua từ khi khởi công hiện nay.

Dự án này đang trong quá trình xây dựng nước rút nhất để hoàn thành chỉ tiêu hoàn thành vào năm 2023. Các vật liệu bàn giao nhà phố the classia Khang Điền đã làm cho dự án này càng lộ diện được diện mạo sang trọng của những căn biệt thự đẳng cấp tại dự án này hơn.

Vật liệu bàn giao nhà phố the classia Khang Điền ra sao?

Giới thiệu dự án the classia

The classia Khang Điền được nhiều người biết đến là dự án nhà ở sầm uất nhất hiện nay. Mặc dù so với những dự án lớn tại khu vực quận 9 thì dự án này chỉ được xây dựng trong một diện tích ít hơn các dự án khác. Tuy nhiên, với mục tiêu hàng đầu là mang đến một trải nghiệm nhà ở với các tiện ích 5 sao nhất, khẳng định đẳng cấp của gia chủ. Thì dự án này một lần nữa có được sự ủng hộ và mong đợi nhiều hơn từ nhà đầu tư. Dự án The classia Khang Điền tọa lạc tại đường Võ Chí Công mặt đường tiếp giáp với rất nhiều tuyến đường huyết mạch của thành phố

Dự án có bao gồm 7 khu và 180 căn biệt thự và nhà phố sang trọng. với chủ đầu tư là tập đoàn Khang Điền một trong những công ty lớn mạnh và uy tín về đầu tư và kinh doanh bất động sản tại thành phố HCM. Nhờ vào độ chất lượng và uy tín, dự án này càng được nhiều người mong đợi và muốn được sở hữu hơn. Ngoài ra, trong khu dự án còn có thêm nhiều tiện ích khác để phục đời sống hưởng thụ và nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao để bạn có thể tận hưởng. Tiến trình dự án đã đến quy trình vật liệu bàn giao nhà phố the classia Khang Điền, bạn đẽ có thể thấy dần dần vẻ đẹp hiện đại và sang trọng từ các thiết kế biệt thự đẳng cấp tại đây.

Tiến độ hoàn thành của dự án?

Hiên nay, dự án gần như đã xong được các phần thô và đã được vật liệu bàn giao the classia Khang Điền. Chính vì thế, các nhà đầu tư đã thấy được diện mạo tổng quan của chúng. Tuy nhiên, giai đoạn hoàn thành cung đang được gấp rút để có thể hoàn thành đúng thời điểm nhất. Thiết kế của các căn biệt thự the classia mang hơi hướng cổ điển hiện đại. Bên cạnh đó, chúng cũng mang đến một nét riêng trong lối kiến trúc của Khang Điền đó chính là luôn có được không gian xanh thoáng mát, hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại đó.

Chính vì thế mà những thiết kế trong dự án The classia Khang Điền rất phù hợp cho những ai muốn có một không gian riêng tư, tận hưởng được cuộc sống và được hòa mình vào thiên nhiên trong lành nhất. Các khuôn viên của dự án được kết hợp nhiều tiện ích chung như hồ bơi, công viên xanh, công viên dạo bộ ven sông, sân chơi thể thao, phòng tập gym, sân chơi cho trẻ em, quán bar và trường mầm non,… Những tiện ích nội khu đầy đủ này của the classia Khang Điền hầu như đáp ứng được tất cả những yêu cầu của những tầng lớp muốn khẳng định đẳng cấp của mình.

Tổng quan thiết kế của dự án bao gồm 7 block và mỗi block đã hoàn thành đươc phần trụ bê tông, sàn và một số phần nền cơ bản khác. Để có được chi tiết hơn thì người mua có thể truy cập vào tìm hiểu các tiến độ xây dựng của từng phân khu để rõ hơn nhé. Tiếp theo của giai đoạn này thì vật liệu bàn giao nhà phố the classia Khang Điền cũng đang gấp rút bàn giao để hoàn thành toàn bộ phần cấu trúc của thiết kế.

Vật liệu bàn giao nhà phố the Classia khang điền ra sao?

Các vật liệu bàn giao Dự án được đánh giá là cao cấp và hiện đại nhất. Phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà là phong cách tân cổ điển hiện đại. Những vật liệu bàn giao đều là từ các thương hiệu cao cấp và nổi tiếng của nước ngoài. Một số vật liệu cần phải nhập từ nước ngoài. Vì đây là dự án biệt thự, nhà dãy phố chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao nên tất cả những gì được trang hoàng cho căn biệt thự đều cần phải đẳng cấp và hiện đại nhất.

Điều này cũng xứng đáng với mức giá được rao bán hiện nay là 10 tỷ/ căn tùy thuộc vào vị trí và các thiết kế của dự án mang lại cho bạn sẽ có các mức giá cao hơn.

Vật liệu bàn giao cho dự án The Classia Khang Điền đều là sản phẩm cao cấp.

Như vậy, các vật liệu bàn giao nhà phố the classia Khang Điền cao cấp và sang trọng góp phần tôn lên được vẻ đẹp đẳng cấp của ngôi nhà. Ngoài ra, nó còn là việc làm cho các tiện nghi của cuộc sống của bạn trong căn biệt thự trở nên đẳng cấp và xứng tầm hơn. Dự án the classia Khang Điền sẽ còn thu hút rất nhiều nhà đầu tư tìm mua bởi vì tiềm năng phát triển và thiết kế độc đáo này.