Vì đâu Vietlott tạo nên sự khác biệt?

(PR) - Ngành xổ số Việt Nam thực sự thay đổi lớn sau khi Vietlott phát hành sản phẩm xổ số tự chọn. Với việc ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất của ngành xổ số thế giới, Vietlott thay đổi cách chơi xổ số và nâng cao trải nghiệm của người chơi trong nước.



Người chơi thoải mái lựa chọn những con số mà mình yêu thích.

Người chơi thích số nào chọn mua số đó

Theo đó, khi mua vé tại các điểm bán hàng của Vietlott, khách hàng chọn bất kỳ bộ số nào mà mình muốn, sau đó máy sẽ in ra, khác với xổ số truyền thống là vé được in sẵn. Với giá 10.000 đồng/vé, người chơi có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp với sở thích của mình.

Đó là Mega 6/45 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 4, 6 và Chủ nhật hàng tuần với giải Jackpot từ 12 tỉ đồng. Power 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần, với giải Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng và Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng. Đại diện Vietlott cho hay cả 2 sản phẩm xổ số tự chọn này đều có điểm chung là giải Jackpot giá trị rất hấp dẫn, được cộng dồn có khi lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Mục tiêu đến hết năm 2022, Vietlott sẽ triển khai vận hành thêm hơn 3100 điểm, nâng tổng số lên 8.700 điểm trên toàn quốc. Để được hỗ trợ mở điểm bán Vietlott, khách hàng vui lòng gọi hotline 1800.1173 hoặc Zalo 07.6600.1173. Tại Quảng Nam, Vietlott bắt đầu triển khai kinh doanh từ cuối tháng 7.2019. Tính đến nay, công ty đã đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng và đóng góp gần 15 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Vào tháng 9.2021, Vietlott đã trao thưởng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trị giá hơn 14 tỷ đồng cho chị K.O. Chị O. là nhân viên văn phòng tại TP.HCM, do dịch COVID-19 nên chị về quê Quảng Nam tránh dịch và may mắn trúng giải khi mua vé Vietlott. Điều thú vị là chị K.O là người thứ 3 trúng giải Jackpot qua hình thức mua số qua tin nhắn điện thoại (Vietlott SMS).

Ngoài 2 sản phẩm trên, Vietlott cho biết dòng vé số Max 3D với Max 3D/3D+ và Max 3D Pro được quay số mở thưởng suốt 6 ngày trong tuần với cách chơi đa dạng và tỷ lệ trúng giải thưởng cao. Cụ thể, Max 3D có cách chơi cơ bản thì Max 3D+ mang cách chơi thú vị hơn khi có giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng, đều quay số mở thưởng vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Còn Max 3D Pro quay số mở thưởng vào thứ 3, 5, 7. Max 3D Pro tuy là sản phẩm “sinh sau đẻ muộn” nhưng kể từ khi ra mắt đã chiếm được lòng người chơi khi có giải đặc biệt lên đến 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, giải phụ đặc biệt trị giá 400 triệu đồng cũng là điểm thu hút của Max 3D Pro.

Để thêm “khẩu vị” cho khách hàng, Vietlott phát hành Keno - sản phẩm quay số nhanh với tần suất quay số mở thưởng 10 phút/kỳ. 95 kỳ quay liên tục từ 6h sáng đến 22h mỗi ngày. Người chơi chỉ chờ trong vài phút là biết mình có trúng thưởng hay không với cơ hội trúng tới 2 tỷ đồng chỉ với 10.000 đồng mua vé. Đây là loại hình xổ số khá đặc biệt, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam dành cho những người không có nhiều thời gian và giải trí nhanh mỗi khi rảnh rỗi.

Sau gần 6 năm đi vào hoạt động, Vietlott đã “phủ sóng” 63/63 tỉnh thành trên cả nước với khoảng 5.600 điểm bán hàng.

Tiên phong trong việc áp dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, với sứ mệnh là hiện đại hóa ngành xổ số Việt Nam, Vietlott đã ra mắt kênh phân phối xổ số tự chọn Vietlott SMS qua kênh điện thoại.

“Vietlott là Công ty xổ số đầu tiên của Việt Nam chính thức phân phối các sản phẩm xổ số qua kênh điện thoại. Vietlott hợp tác cùng 3 nhà mạng MobiFone, Vinaphone, Viettel để phân phối các sản phẩm xổ số tự chọn đến với hàng triệu thuê bao trên toàn quốc qua kênh điện thoại, mang đến sự tiện lợi cho khách hàng” - ông Nguyễn Thanh Đạm, Tổng giám đốc Vietlott cho biết.

Anh P.T.S - một công chức ở TP.HCM vừa nhận giải Jackpot trị giá hơn 36,5 tỷ đồng. Anh này kể trong lúc chờ đón con tan học đã nhắn tin mua vé số Vietlott qua tin nhắn điện thoại. Hình thức mua vé này thật sự tiện lợi vì người chơi có thể mua vé ở bất cứ nơi đâu, khi nào và cho phép tùy ý lựa chọn bộ số mình yêu thích.

Tỷ phú nhờ Vietlott

Vào tháng 10.2016, dư luận đặc biệt quan tâm khi lần đầu tiên ở Việt Nam có một người chơi ở Tiền Giang may mắn trúng giải Jackpot với giải thưởng lên đến hơn 92 tỷ đồng. Từ đó đến nay, trên các phương tiện truyền thông liên tiếp đưa tin những người chơi may mắn trúng vé số có giá trị hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Là một người trúng giải thưởng Jackpot, anh Lê Văn Hiểu cho biết anh thật sự may mắn đã trúng 23 tỷ đồng. “Đối với tôi, việc mua vé xổ số Vietlott là luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ trúng thưởng. Sự thật là tôi đã trúng giải Jackpot” - anh Hiểu chia sẻ.

Vietlott cho biết, kể từ khi phát hành sản phẩm đầu tiên đến nay, công ty đã trao hơn 300 giải Jackpot. Nhiều người chơi đã ẵm trọn giải thưởng có trị giá vài chục đến hàng trăm tỉ đồng. Đến nay, giải Jackpot có giá trị cao nhất là trên 300 tỷ đồng đã được trao cho một khách hàng ở Hà Nội.

Những tỷ phú Vietlott cho biết cuộc sống của họ và gia đình thay đổi tốt hơn rất nhiều sau khi nhận giải thưởng của Vietlott. Nhiều người đã xây được nhà khang trang, tậu xe, khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh… Hơn thế nữa, hầu hết khách hàng may mắn đều chia sẻ niềm vui của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn thông qua việc đóng góp để xây nhà tình nghĩa, dựng thêm trường học, cây cầu, con đường mới cho người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Với gần 6 năm kinh doanh, Vietlott cho biết đã đóng góp gần 6.200 tỷ đồng vào ngân sách các địa phương để đầu tư cho y tế, giáo dục và tạo ra khoảng 11.000 việc làm trên cả nước. Đồng thời, Vietlott còn cùng người trúng thưởng, đối tác và hệ thống đại lý đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến đối tượng trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Do đó, kinh doanh xổ số không chỉ mang lại niềm vui và may mắn cho khách hang, mà Vietlott còn góp phần tạo nên giá trị nhân văn, sự phát triển của cộng đồng.