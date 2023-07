Vì sao nên mua yến tinh chế chất lượng cao tại Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa?

(PR) - Ngày nay, nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng yến tinh chế thay vì mua tổ yến thô phải mất nhiều thời gian ngồi nhạt lông. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của tổ yến tinh chế chính là rất dễ bị làm giả, làm nhái. Do đó mà để có thể mua được tổ yến tinh chế chính hãng tự nhiên nhất. Hãy đến ngay Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa để được an tâm mua sắm nhé.

Yến tinh chế là gì?

Yến tinh chế chính là những chiếc tổ yến tự nhiên được những người thợ làm sạch hoàn toàn thủ công bằng tay. Tất cả bụi bẩn và lông của chim yến trên tổ đều được lấy sạch sẽ nhờ vào quy trình các bước kỹ lưỡng từ ngâm, gắp lông cho đến định hình trên khuôn và đắp thành tổ mới. Do đó mà yến tinh chế còn được nhiều người gọi là yến rút lông định hình.

Thông thường, yến tinh chế sẽ được làm từ tổ yến thô nguyên chất. Do đó mà giá trị dinh dưỡng có trong yến tinh chế hầu như không thay đổi so với yến thô thiên nhiên. Đây chính là lý do mà mọi khách hàng đều ưa chuộng chọn mua yến tinh chế thay vì tổ yến thô hay tổ yến chưng sẵn. Bởi tổ yến chưng sẵn trong lúc chế biến sẽ khó có thể giữ được 100% giá trị dinh dưỡng vốn có.

Những giá trị dinh dưỡng có trong yến tinh chế

Mặc dù qua quá trình tinh chế, phải ngâm trong nước nhưng yến tinh chế vẫn giữ được nguyên vẹn các thành phần dinh dưỡng tuyệt vời gồm:

● Đầy đủ 18 loại acid amin.

● Có đến 31 loại nguyên tố đa lượng, vi lượng cần thiết cho cơ thể như: Cr, Br, Mn, Cu,…

● Các muối vô cơ như K, Na, Ca,..

● Protein hòa tan, carbohydrates, sắt và chất xơ.

Những thành phần dinh dưỡng rất có lợi cho sức khỏe. Nó không chỉ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng mà còn cải thiện được hệ tiêu hóa, tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể.

Hiện nay, có rất nhiều đơn vị sản xuất và phân phối yến sào tinh chế. Trong số đó, thương hiệu Yến sào Khánh Hòa và yến sào Sanest được mọi người quan tâm và ưu tiên lựa chọn đầu tiên. Và địa chỉ cung cấp các dòng tổ yến thượng hạng cao cấp hiện nay được mọi người yêu thích chọn mua chính là Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa.

Vì sao nên mua yến tinh chế tại Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa?

Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa là một trong những đơn vị nổi tiếng hàng đầu ở nước ta hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối yến sào cao cấp cho khách hàng trên toàn quốc. Là địa chỉ uy tín, mỗi khách hàng đến với Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa đều rất hài lòng và để lại những đánh giá cao bởi:

Chất lượng yến sào cao cấp

Tất cả các sản phẩm yến sào tại Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa đều là yến tự nhiên 100%. Bằng công nghệ nuôi yến hiện đại, chất lượng tổ yến thành phẩm giống hệt với tổ yến thiên nhiên đến 99%. Do đó mà khách hàng có thể yên tâm về giá trị và hàm lượng dinh dưỡng của yến sào tại Minh Châu Khánh Hòa.

Có đầy đủ các dòng yến sào cho khách hàng lựa chọn

Hiện tại Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa đang cung cấp đầy đủ 4 dòng yến cao cấp cho khách hàng lựa chọn gồm:

● Tổ yến thô;

● Yến hũ chưng sẵn;

● Tổ yến thượng hạng; và

● Tổ yến tinh chế.

Mỗi dòng sản phẩm đều đảm bảo giá trị cho khách hàng. Được đóng gói vô cùng sang trọng, co cấp, nâng tầm sản phẩm.

Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc

Với mong muốn được mang những sản phẩm tốt đến cho mọi khách hàng, Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi vô cùng thuận tiện. Khách hàng chỉ cần xem và lựa chọn sản phẩm mà mình muốn mua. Nhân viên sẽ nhanh chóng lên đơn và giao cho khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Với mức giá vô cùng cạnh tranh, cùng chất lượng tuyệt vời. Hãy liên hệ đến hotline của Yến Sào Minh Châu Khánh Hòa nếu bạn muốn được tư vấn thêm nhé!

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: L11.5A đường T3, khu đô thị An Bình Tân, TP. Nha Trang, Khánh Hoà.

Số điện thoại: 0359.780.250

Email: Yensaosanestminhchau@gmail.com