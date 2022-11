VietinBank Hội An ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH MTV The Blues và các công ty khác cùng nhóm

(PR) - Sáng ngày 24/11, VietinBank Hội An đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện đối với Công ty TNHH MTV The Blues và các công ty khác cùng nhóm. Tham dự lễ ký kết có Ông Lâm Quang Thái – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV The Blues, Bà Nguyễn Thị Ly Ty – Giám đốc Công ty TNHH MTV Con đường xanh Quảng Nam, bà Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc VietinBank Hội An, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Hạnh cho biết: “Trong suốt hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, gia công hàng may mặc tại Việt Nam, Công ty TNHH MTV The Blues đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định vị thế và uy tín của mình trên thị trường may mặc trong và ngoài nước.

Các năm qua, mặc dù chịu sự ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch covid-19 nhưng hoạt động kinh doanh của nhóm các Công ty The Blues luôn có sự tăng trưởng và đạt được những kết quả ấn tượng. Doanh số xuất khẩu của các công ty trong 8 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 274 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2021.

VietinBank rất vinh dự khi trở thành đối tác tài chính của Công ty TNHH MTV The Blues cũng như các công ty khác cùng nhóm. Việc quyết định hợp tác toàn diện cùng công ty là bởi VietinBank tin tưởng vào chiến lược kinh doanh hợp lý, đúng đắn của ban lãnh đạo cũng như tiềm năng phát triển trong thời gian tới của Công ty TNHH MTV The Blues nói riêng và nhóm các công ty nói chung.

Cùng với việc cung cấp giải pháp tài chính toàn diện đến công ty, thời gian qua, VietinBank Hội An cũng đã thực hiện tốt vai trò cầu nối trong việc thực thi những chính sách của Chính phủ, NHNN Việt Nam đến với các doanh nghiệp.

Đến nay, đã có 21 tỷ dư nợ của Công ty được HTLS theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP với lãi suất giải ngân thấp hơn 2% so với lãi suất đang áp dụng theo các chương trình tín dụng.

VietinBank Hội An tin tưởng rằng việc triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng HTLS theo chủ trương của Chính phủ và NHNN sẽ góp phần giúp Công ty giảm được một phần áp lực tài chính trong giai đoạn hiện nay”

Đại diện Công ty TNHH MTV The Blues, ông Lâm Quang Thái – Tổng giám đốc cho biết: “Thay mặt cho Công ty TNHH MTV The Blues, tôi xin bày tỏ sự cảm kích đối với những hỗ trợ, đồng hành của VietinBank Hội An trong suốt thời gian vừa qua.

Với vai trò là đối tác tài chính, VietinBank đã cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, giúp chúng tôi dễ dàng hơn trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường đúng kế hoạch đã đề ra.

Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích và hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ quý ngân hàng. Hy vọng rằng, với sự thấu hiểu, tin tưởng lẫn nhau, mối quan hệ giữa hai bên sẽ ngày càng phát triển an toàn, bền vững và đôi bên cùng có lợi”.