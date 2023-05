Vietnam Motorbike Tours: Kinh nghiệm bằng “không” vẫn đi phượt an toàn

(PR) - Nếu bạn là người nghiệp dư, muốn trải nghiệm đi phượt một cách an toàn, trọn vẹn thì không thể bỏ qua người bạn đồng hành uy tín Vietnam Motorbike Tours

Đi phượt bằng xe máy mang lại nhiều cái lợi so với di chuyển theo tour bằng xe khách như tiết kiệm chi phí, chủ động trong lịch trình, hưởng thụ tối đa cảnh quan,..Tuy nhiên, di chuyển trên quãng đường xa khiến bạn phải đối mặt với không ít nguy hiểm và khó khăn, đặc biệt với những bạn lần đầu thử sức với kiểu du lịch này. Hãy để Vietnam Motorbike Tours đồng hành cùng bạn trong chuyến hành trình thú vị này.

Vietnam Motorbike Tours: Lịch trình rõ ràng, thiết kế riêng biệt

Lộ trình rõ ràng là điều quan trọng trước khi bạn bắt đầu một chuyến đi, dù là đi phượt hay đi theo tour. Việc này giúp bạn định hướng chuẩn xác và nắm rõ lịch trình, tránh tình trạng lạc đường, mất thời gian đáng quý trong hành trình. Một số việc bạn cần làm để đảm bảo có một lịch trình rành mạch là tra cứu địa hình, điểm đến, điểm đi, điểm dừng chân ở từng chặng đường, thời tiết ngày xuất hành,...

Đến với Vietnam Motorbike Tours, các guide tour của chúng tôi sẽ phụ trách cho bạn vấn đề này. Họ đều là những phượt thủ chuyên nghiệp, nằm lòng những cung đường đẹp, an toàn. Dưới sự chỉ dẫn của các guide tour kinh nghiệm đầy mình, bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời, có một không hai, yên tâm đi theo mà không phải lo lắng.

Phượt là hướng tới sự tự do, thoải mái. Nhắc đến lịch trình nhiều người lại nghĩ đến sự gò bó. Thế nhưng lịch trình của Vietnam Motorbike Tours được thiết kế riêng biệt, phù hợp với từng nhu cầu, sở thích của từng người. Do đó, bạn vẫn sẽ được lựa chọn cung đường mình muốn trải nghiệm, dưới sự tư vấn của những anh chị phượt chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Các gói tour xe máy chính do BM Travel cung cấp bao gồm: Tour Xe Máy Miền Bắc Việt Nam, miền Trung, Ho Chi Minh Trail Motorcycle Tours - Cross Country Motorcycle , Du lịch xe máy miền Nam Việt Nam, du lịch Lào, du lịch Campuchia bằng xe máy,...

Vietnam Motorcycle Tours: Phương tiện di chuyển bảo dưỡng tốt

Nhắc đến phượt thì không thể không nhắc đến người bạn đồng hành - đó là những chiếc xe máy. Một chuyến đi suôn sẻ hay không phụ thuộc khá nhiều vào người bạn động cơ này. Phương tiện này đem tới sự tiện lợi và trải nghiệm thú vị. Cụ thể, nó có khả năng chinh phục những đoạn đường hẹp, gập ghềnh mà không phải ô tô nào cũng có thể vượt qua.

Khi đi phượt bằng xe máy, bạn sẽ trải qua một lộ trình dài. Vì vậy, bạn cần đảm bảo xe máy ở trong trạng thái tốt nhất, đem đến cảm giác thoải mái nhất khi cầm lái. Bạn có thể sử dụng chính chiếc xe của mình để có được sự quen thuộc khi điều khiển. Trong trường hợp không có phương tiện di chuyển, bạn có thể đăng ký sử dụng xe của Vietnam Motorbike Tours. Không chỉ đa dạng về chủng loại, phía chúng tôi còn đảm bảo cho khách hàng về chất lượng. Các thông số kỹ thuật cùng hình ảnh thực tế của xe đều được đăng tải công khai trên website. Khách hàng có thể theo dõi trên trang để biết thêm chi tiết.

Điểm đặc biệt chỉ có ở BM Travel Adventure - Vietnam Motorcycle Tours Club là công ty duy nhất cung cấp xe đạp enduro chất lượng cao. Các xe đều được kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo cho chuyến tham quan enduro địa hình của bạn trở nên tốt nhất có thể.Các dòng xe phía công ty cung cấp bao gồm: HONDA CRF250L , HONDA XR150 , HONDA CRF150L, ​​SUZUKI DRZ400 , CB 500X , HUSQVARNA 701, HUSQVARNA FC450, TRIUMPH TIGER, BMW GS1200 ... cho các Tour xe địa hình hoặc các Tour Options khác trong phạm vi Việt Nam và sang các nước láng giềng.

Vietnam Motorcycle Tours: Đảm bảo chỗ ở với mức giá tốt nhất

Hành trình đi phượt thường kéo dài nhiều ngày nên việc nghỉ ngơi trên mỗi chặng đường là điều cần thiết. Chỗ ở phía chúng tôi lựa chọn luôn đạt mức tốt nhất trong tầm giá. Khách hàng cũng được tự chọn nơi nghỉ dưỡng như: Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng, Nhà khách & Nhà trọ, Nhà trọ & Airbnb hoặc cắm trại ngoài trời. Ngoài ra việc ăn uống cũng được tour bao trọn. Bạn sẽ không còn phải lo tình trạng bị dân địa phương chặt chém bởi là dân du lịch bụi.

Thông tin giá cả tour phượt được BM Travel Adventure - Vietnam Motorcycle Tours Club niêm yết rõ ràng, minh bạch, cụ thể trên website chính thức của mình. Chi phí tour phượt có kèm hướng dẫn viên và tự túc sẽ khác nhau nhưng chúng tôi đảm bảo sẽ thực hiện hành trình trên tinh thần tiết kiệm cho khách hàng. Trong một gói tour mang tới cho khách hàng sẽ bao gồm các chi phí sau: chỗ ở, xăng xe, hướng dẫn viên, đồ ăn thức uống, thuê xe máy. Khách hàng sẽ không phải bỏ ra thêm bất kỳ chi phí trong suốt hành trình.

Vietnam Motorcycle Tours chính là kim chỉ nam giúp bạn định hướng được hành trình phượt bằng xe máy của mình một cách an toàn, đầy đủ và trọn vẹn. Mọi thắc mắc của khách hàng sẽ được tư vấn viên của chúng tôi giải đáp cụ thể khi bạn gọi đến số hotline.

Thông tin liên hệ:

Vietnam Motor Tours | Du lịch BM

Địa chỉ: 3/7/36 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Di động: 0976 024 986

Email: info@vietnammotorbiketoursclub.com

Website: https://vietnammotorbiketoursclub.com/

Địa chỉ Sa Pa: 29 Đồng Lợi, thị trấn Sa Pa.

Địa chỉ Sài Gòn: 172/58 An Dương Vương, Phường 16, Quận 8, TP.HCM