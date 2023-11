VinFast VF 9 phiên bản 7 chỗ - SUV điện đầu bảng cho gia đình hiện đại

(PR) - Thiết kế sang trọng, không gian rộng rãi, công nghệ hiện đại, vận hành mạnh mẽ và an toàn vượt trội là 5 tiêu chí vàng trong việc lựa chọn mẫu SUV cao cấp dành cho gia đình, cũng là những ưu điểm hội tụ trên mẫu xe điện đẳng cấp nhất của Việt nam hiện nay - VinFast VF 9 phiên bản 7 chỗ.

An toàn 5 sao theo tiêu chuẩn quốc tế

Một trong những tiêu chí hàng đầu đối với khách hàng mua xe gia đình là tính an toàn. Thừa hưởng DNA của VinFast, VF 9 mang đến sự an tâm cho người dùng khi được thiết kế để hướng tới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất như 5 sao Euro NCAP và 5 sao NHTSA.

VinFast VF 9 là chiếc xe được thiết kế để hướng tới các tiêu chuẩn an toàn quốc tế cao nhất như 5 sao Euro NCAP và 5 sao NHTSA.

Bên cạnh đó, khung gầm vững chắc (một trong những thế mạnh của VinFast) mang lại khả năng vận hành ổn định, an toàn ở những điều kiện đường và dải tốc độ khác nhau cho VF 9. Ngoài những công nghệ tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh, 11 túi khí, SUV cỡ lớn này còn có hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Gói công nghệ này mang đến cho khách hàng các tính năng hiện đại như hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo điểm mù... Nhờ đó, người lái và hành khách được đảm bảo ở mức cao nhất về an toàn trên mọi hành trình.

"Với gia đình đông người cùng di chuyển trên một chiếc xe, đó phải là chiếc xe an toàn. Qua thực tế trải nghiệm, tôi vẫn luôn tin xe ô tô điện VinFast là phù hợp nhất", anh Mạnh Trần - chủ xe VF 9 chia sẻ.

Tiện nghi hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu

Là SUV điện đầu bảng trên thị trường, VF 9 tích hợp hàng loạt công nghệ, tiện ích và tính năng thông minh. Mẫu xe cao cấp nhất của VinFast có khả năng kết nối với hệ thống smarthome, giúp điều khiển các thiết bị điện, điện tử trong nhà, mang lại trải nghiệm thời thượng cho chủ xe.

Màn hình thông tin – giải trí trên xe VinFast VF 9 có kích thước đến 15,6 inch, kết hợp cùng trợ lý ảo tiếng Việt, mang tới trải nghiệm thân thiện và gần gũi với người dùng.

Trong khi đó, về mặt xúc giác, hãng xe Việt ưu ái người dùng với ghế bọc da cao cấp, tích hợp thông gió, sưởi kèm 5 chế độ massage. Nhờ đó, bất kỳ hành trình dù ngắn hay dài, người lái và hành khách đều được tận hưởng trải nghiệm thư giãn, thoải mái đẳng cấp “hạng thương gia”. Ngoài ra, SUV này con trang bị màn hình thông tin – giải trí kích thước đến 15,6 inch, kết hợp cùng trợ lý ảo tiếng Việt giúp cả gia đình có những giây phút nghỉ ngơi, thưởng thức các chương trình yêu thích khi cùng nhau đi dã ngoại.

“Những chuyến đi dã ngoại cùng VF 9 luôn là trải nghiệm tuyệt vời với lũ trẻ khi có thể xem phim hoặc chơi game với màn hình giải trí. Tính năng kể chuyện tiếu lâm của Trợ lý ảo trên xe cũng tăng sự thú vị của các chuyến đi. Đặc biệt, nhà sản xuất còn rất quan tâm đến sức khỏe người dùng khi trang bị lọc không khí trong cabin. Các bé nhà tôi thường mang thú cưng đi cùng nhưng xe không bao giờ có mùi hay bụi bặm”, chị Thanh Loan (Hà Nội) hào hứng chia sẻ.

Không gian rộng rãi, đủ chỗ cho cả đại gia đình

Với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, VinFast VF 9 hiện là mẫu xe bề thế nhất phân khúc E-SUV. Chiếc xe điện hiện đại nhất do Việt Nam sản xuất cũng không có đối thủ về chiều dài cơ sở, lên tới 3.150 mm. Nhờ đó, VF 9 có khoang nội thất rộng rãi vượt trội, mang tới cho người dùng không gian thoải mái ở cả 3 hàng ghế.

Trên phiên bản 7 chỗ, bệ tỳ tay ở phiên bản 6 chỗ đã được chuyển đổi thành ghế chỉnh điện tùy ý điều chỉnh tiến, lùi, gập, ngả, với độ rộng tương đương "ghế cơ trưởng" trên phiên bản 6 chỗ. Khi không dùng đến, ghế thứ 5 này có thể được “hô biến” thành bệ tỳ tay hay bàn làm việc di động rộng rãi và thuận tiện.

Trên xe VinFast VF 9 phiên bản 7 chỗ, bệ tỳ tay ở hàng ghế thứ 2 phiên bản 6 chỗ đã được chuyển đổi thành ghế thứ 3.

Trải nghiệm mẫu VinFast VF 9 mới, chuyên gia ô tô Nguyễn Mạnh Thắng (kênh WhatcarVN) đánh giá, chỗ ngồi giữa ở hàng ghế thứ hai đủ rộng cho người lớn ngồi thoải mái, không có cảm giác của một ghế phụ. Với gia đình có trẻ nhỏ, hàng ghế thứ 2 này có thể trở thành không gian cho trẻ vui chơi hoặc ngủ trên đường.

“VF 9 phiên bản 7 chỗ thậm chí còn thích hơn phiên bản 6 chỗ. Chiếc xe cũng gần gũi hơn với các gia đình đông người, đa thế hệ”, vị chuyên gia nhận xét.

Thiết kế sang trọng, nâng tầm vị thế chủ nhân

VF 9 gây ấn tượng mạnh mẽ với bất kỳ ai ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi thiết kế bề thế, sang trọng với các đường nét, hình khối mạnh mẽ song vẫn rất thời trang, lịch lãm. Mỗi chi tiết trên xe đều được các nhà thiết kế từ studio lừng danh thế giới Pininfarina tính toán kỹ lưỡng để vừa tạo cho xe điểm nhấn đắt giá, vừa tối ưu hiệu năng theo nguyên tắc khí động học.

Được chắp bút bởi studio nổi tiếng Pininfarina, VinFast VF 9 sở hữu thiết kế bề thế, sang trọng nhưng vẫn đảm bảo sự tối ưu hiệu năng theo nguyên tắc khí động học.

Anh Trung Hiếu (Hà Nội) cho rằng, VF 9 sẽ thuyết phục được khách hàng lựa chọn bởi chiếc xe được nhà sản xuất chú trọng đến cả công năng và thẩm mỹ. Bên cạnh đó, việc sở hữu một mẫu xe điện đẳng cấp nhất do Việt Nam sản xuất cũng là minh chứng cho tư duy tiên phong và hợp thời của gia chủ.

“Vẻ đẹp bên ngoài giống như tấm gương phản chiếu gu thẩm mỹ của chủ xe. Một chiếc xe với thiết kế đẳng cấp, khác biệt so với số đông cũng giúp nâng tầm vị thế của gia chủ. Những gia đình thành đạt sẽ dễ dàng tìm thấy điều này ở mẫu SUV điện VF 9”, anh Hiếu đánh giá.

Động cơ mạnh mẽ, vận hành êm ái, hợp mọi cung đường

Ngoài sự đẳng cấp và sang trọng, VF 9 còn thuyết phục nhiều gia đình nhờ sức mạnh vượt trội cùng khả năng vận hành êm ái, không tiếng ồn, không xả thải, tốt cho sức khỏe. Xe sử dụng động cơ điện công suất lên tới 402 mã lực, mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Hệ thống pin lithium cho phép VF 9 đi được quãng đường tối đa lên đến 438 km (bản Eco) hoặc 423 km (bản Plus). Cùng với hệ thống 150.000 cổng sạc đã được VinFast quy hoạch lắp đặt khắp cả nước, khoảng cách giữa các trạm sạc trong nội đô chỉ từ 3,5 km, các gia đình có thể hoàn toàn an tâm khi thực hiện những chuyến đi dài về quê hay đi du lịch cùng người bạn đồng hành VF 9.

Với hàng loạt lợi thế, VinFast VF 9 phiên bản 7 chỗ hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng của các khách hàng trên hành trình tìm kiếm mẫu xe gia đình đẳng cấp. “Doanh số VF 9 thời gian tới chắc chắn sẽ tăng mạnh khi có thêm phiên bản 7 chỗ”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng nhận định.