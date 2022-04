Vinpearl khởi động Tuần lễ siêu ưu đãi "Meta Summer Week"

(PR) - Hàng trăm ưu đãi giá phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl, combo trọn gói hàng không – nghỉ dưỡng, vé vui chơi giải trí VinWonders, Vinpearl Safari… trên toàn quốc với mức ưu đãi lên đến 50% sẽ được mở bán trực tuyến trong tuần lễ Meta Summer Week kéo dài từ nay đến hết 30/4. Đây là bước khởi động mạnh mẽ của Vinpearl với mục tiêu đồng hành cùng du khách đón đầu mùa du lịch hè đỉnh cao với hàng loạt sản phẩm giải trí bom tấn chuẩn bị đồng loạt ra mắt.

“Vũ trụ ưu đãi” siêu hấp dẫn

Tuần lễ Meta Summer Week hội tụ hàng trăm combo kỳ nghỉ, voucher khách sạn – biệt thự và vui chơi giải trí của Vinpearl, VinWonders với mức ưu đãi lên đến 50% trên trang thông tin trực tuyến của chương trình https://bit.ly/MetaSummerWeek. Khách hàng có thể dễ dàng gia nhập vào “biệt đội săn sale” để sở hữu ngay những deal nghỉ dưỡng siêu đỉnh với chi phí cực kỳ hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu, sở thích riêng sau thao tác đặt mua và thanh toán online tiện lợi.

Xuyên suốt Meta Summer Week, mỗi ngày Vinpearl đều mở khung giờ vàng Flash Sale từ 12:00 – 14:00 với những cơ hội đặt mua các combo nghỉ dưỡng và vui chơi siêu hấp dẫn. Cụ thể, những du khách chưa kịp lên kế hoạch cho chuyến du lịch dịp lễ 30/04 – 01/05 năm nay có thể sở hữu ngay kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort Phú Quốc sang trọng kèm bữa sáng và vé vui chơi VinWonders hoặc Vinpearl Safari chỉ với chi phí từ 5.900.000 đồng/phòng hoặc combo vé máy bay và phòng khách sạn kèm vui chơi 3 ngày 2 đêm tại đảo Hòn Tre (Nha Trang) với chi phí chỉ 5.300.000 đồng/người.

Bên cạnh đó, Meta Combo là “đặc sản ưu đãi” của Vinpearl kết hợp cùng các đối tác hàng không trong mùa hè này dành cho du khách với những kỳ nghỉ trọn gói cực kỳ hấp dẫn và hợp lý. Chỉ từ 4.350.000 đồng/người, du khách sẽ có ngay trọn vẹn gói phòng khách sạn 3 ngày 2 đêm đã bao gồm ăn sáng kèm vé máy bay khứ hồi Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng. Với du khách đi từ Hà Nội tới Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, chi phí combo dành cho 1 người chỉ từ 4.650.000 đồng. Đặc biệt, khi mua các kỳ nghỉ trọn gói này trên app MyVinpearl, du khách sẽ được tặng ngay vé vui chơi giải trí tại VinWonders hoặc Vinpearl Safari.

Giá trị ưu đãi lớn nhất lên đến 50% trong tuần lễ Meta Summer Week được dành riêng cho những tín đồ yêu thích golf. Combo Golf-away Retreat tại Phú Quốc – Nha Trang – Nam Hội An chỉ có giá từ 8.650.000 đồng cho 1 phòng tiêu chuẩn 3 ngày 2 đêm, dịch vụ ẩm thực 3 bữa/ngày, 1 vòng golf, 1 suất massage, vui chơi tại VinWonders và Vinpearl Safari áp dụng cho 02 người lớn. Riêng tại Nha Trang, các gôn thủ có thể sở hữu ngay kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm bao gồm ăn sáng, 1 vòng golf và 2 vé vui chơi tại VinWonders cho 02 người lớn với giá 3.500.000 đồng.

Tiên phong cùng du khách “may đo” kỳ nghỉ như ý

Tiện ích đặc biệt được Vinpearl chính thức ra mắt trong Meta Summer Week chính là tính năng “Bundle” – công cụ giúp du khách tự chọn vé máy bay từ các hãng hàng không khác nhau và khách sạn lưu trú cùng dịch vụ giải trí khám phá đi kèm. Nhờ vậy, mỗi khách hàng đều có thể chủ động “may đo” hành trình di chuyển - nghỉ dưỡng - vui chơi từ A - Z theo mong muốn và sở thích riêng với sự hỗ trợ đắc lực này của Vinpearl.

Theo đó, Meta Summer Week như một đại tiệc buffet “voucher ưu đãi” đa dạng và vô cùng hấp dẫn để khách hàng thoải mái lựa chọn, tự thiết kế kỳ nghỉ cho bản thân – gia đình một cách thuận tiện và nhanh chóng ngay trên website Vinpearl hoặc ứng dụng MyVinpearl. Du khách vừa có thể dễ dàng săn được những combo trọn gói với mức giá ưu đãi, đồng thời đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá của mỗi thành viên trong gia đình nhờ hệ sinh thái giải trí – trải nghiệm trọn vẹn “tất cả trong một – all in one” tại những quần thể du lịch Vinpearl tầm cỡ khu vực: lưu trú 5 sao, giải trí đỉnh cao, hòa mình giữa thiên nhiên hoang dã, mua sắm – trải nghiệm ẩm thực bất tận và mãn nhãn với hàng loạt show diễn thực cảnh hoành tráng bậc nhất thế giới: Tinh hoa Việt Nam, Sắc màu Venice, Once, Tata Show, Về bến…

Cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tiên phong trong kiến tạo và nâng tầm dịch vụ du lịch – nghỉ dưỡng quốc gia, Vinpearl kỳ vọng mang đến cho khách du lịch một mùa hè đa trải nghiệm và siêu đỉnh tại những điểm đến hàng đầu Việt Nam với loạt sản phẩm đẳng cấp chuẩn bị ra mắt: Cung điện Hải Vương – 1 trong những thủy cung lớn nhất thế giới với tạo hình rùa biển khổng lồ ấn tượng và đầy choáng ngợp; Vinpearl Submarine Nha Trang – tàu ngầm du lịch toàn kính với tầm nhìn “vô cực” 360 độ đầu tiên và duy nhất trên thế giới; Công viên nước có số lượng trò chơi lớn nhất Đông Nam Á và khu Indoor Games ứng dụng công nghệ tối tân AR/VR...

Du khách có thể tìm hiểu thông tin ưu đãi có trong Tuần lễ ưu đãi Meta Summer Week của Vinpearl tại: https://bit.ly/MetaSummerWeek; đồng thời khám phá chi tiết các công viên chủ đề hàng đầu Việt Nam tại: https://vinwonders.com/