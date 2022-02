Vinpearl và Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Meliá Hotels International công bố hợp tác chiến lược

(PR) - Ngày 24/02/2022, Công ty Cổ phần Vinpearl (“Vinpearl”) và Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Meliá Hotels International công bố lộ trình hợp tác chiến lược. Việc hợp tác giữa hai thương hiệu khách sạn nghỉ dưỡng lớn bậc nhất này sẽ mang lại cho du khách trong nước và quốc tế cơ hội trải nghiệm dịch vụ lưu trú cao cấp khác biệt, đồng thời góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Cụ thể, Vinpearl sẽ hợp tác chuyển giao quyền quản lý 12 khách sạn, khu nghỉ dưỡng cho Meliá Hotels International trong thời hạn tối thiểu 10 năm. Chuỗi 12 khách sạn sau chuyển giao sẽ mang thương hiệu mới “Meliá Vinpearl”, tương tự các chuỗi thương hiệu tiêu chuẩn chất lượng 5 sao toàn cầu khác như Meliá Hotels & Resorts, Sol by Meliá và INNSiDE by Meliá.

Theo lộ trình thống nhất giữa 2 bên, Meliá Vinpearl Quảng Bình là khách sạn đầu tiên được Meliá tiếp quản vận hành từ tháng 01/2022. Tiếp theo đó, Meliá Vinpearl Huế cũng đã hoàn tất chuyển giao ngay trong tháng 2 này. Các khách sạn còn lại gồm: Vinpearl Hotel Tây Ninh, Vinpearl Condotel Empire Nha Trang, Vinpearl Resort and Spa Long Beach Nha Trang, Vinpearl Condotel Riverfront Đà Nẵng, Vinpearl Discovery Hà Tĩnh, Vinpearl Hotel Hà Tĩnh, Vinpearl Discovery Cửa Hội, Vinpearl Hotel Thanh Hoá, Vinpearl Condotel Phủ Lý, Vinpearl Hotel Rivera Hải Phòng sẽ chính thức thuộc quản lý của Meliá trong thời gian từ nay đến tháng 6/2022.

Việc hợp tác cùng Tập đoàn khách sạn Meliá nằm trong định hướng chiến lược nâng tầm và quốc tế hóa thương hiệu Vinpearl trong lĩnh vực khách sạn – nghỉ dưỡng. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách trong và ngoài nước khi vừa được tận hưởng hệ sinh thái “all in one” độc đáo của Vinpearl với phong cách bản địa, vừa trải nghiệm tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu của thương hiệu khách sạn quốc tế.

Là thương hiệu du lịch – nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, Vinpearl hiện đang vận hành 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 17 tỉnh thành với công suất hơn 18.500 phòng khách sạn và biệt thự. Việc hợp tác với Vinpearl sẽ nâng tổng số phòng hiện có của Meliá tại Việt Nam lên 8.000 phòng, với 24 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, trong đó 8 khách sạn đang hoạt động và 16 khách sạn sắp khai trương. Đây sẽ là bước tiến đột phá góp phần củng cố vị trí quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển của tập đoàn tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương kể từ thời điểm Meliá chính thức hiện diện tại đây với việc khai trương khách sạn Meliá Hanoi theo tiêu chuẩn 5 sao năm 1999.

Phát biểu về công bố hợp tác với hệ thống dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng – vui chơi giải trí lớn nhất Việt Nam, ông Ignacio Martin, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Meliá Hotels International cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tiềm năng phát triển rất lớn ở Việt Nam, nhất là ngành khách sạn hạng sang. Đặc biệt, mối quan hệ hợp tác cùng đối tác hàng đầu như Vinpearl với sự am hiểu sâu sắc về văn hoá, thị trường địa phương, sẽ là sự bổ sung tuyệt vời cho nền tảng và sự phát triển trong tương lai của Meliá tại Việt Nam. Với bước tiến này, chúng tôi tin tưởng ngành du lịch sẽ có sự phát triển bứt phá trong tương lai”.

Ông Thái Thanh Nhật Quang – Tổng giám đốc chuỗi Vinpearl Hotel chia sẻ: “Việc hợp tác kinh doanh một phần hệ thống với các đối tác quốc tế sẽ là đòn bẩy nhanh chóng đưa các khách sạn của Vinpearl gia nhập mạng lưới khách sạn danh tiếng trên thế giới, góp phần nâng tầm đẳng cấp cho du lịch Việt. Đồng thời thông qua sự hợp tác này, Vinpearl và Meliá Hotels International kỳ vọng mang đến đa dạng trải nghiệm dịch vụ khách sạn cao cấp cho hàng triệu du khách trong nước và quốc tế”.

Sự chủ động của Vinpearl và Meliá Hotels International trong việc hợp tác đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm sẽ không chỉ giúp gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn tiên phong đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, mang tới dịch vụ trọn gói hoàn hảo và góp phần tạo đà phục hồi - phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch quốc gia và thế giới.

Trong đó, siêu quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center với quy mô và đẳng cấp hàng đầu khu vực tiên phong phát triển xu hướng “một điểm đến mọi nhu cầu” (one-stop-destination) chính thức đặt dấu mốc trong định hướng phát triển mô hình kinh tế đêm, đồng thời đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong chiến lược trở thành “điểm đến mới của thế giới”. Bên cạnh đó, Nha Trang và Đà Nẵng - Nam Hội An, những quần thể nổi tiếng của Vinpearl được đầu tư nâng tầm vượt trội. Riêng Vinpearl Nha Trang trở thành “đảo du lịch” đẳng cấp của Việt Nam và khu vực cả về dịch vụ, trải nghiệm.

THÔNG TIN VỀ MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL

Được thành lập vào năm 1956 tại Mallorca (Tây Ban Nha), Meliá Hotels International vận hành hơn 380 khách sạn, trên hơn 40 quốc gia với các thương hiệu như Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE của Meliá, cùng loạt khách sạn liên kết trực thuộc Meliá. Là một trong những công ty hàng đầu về khách sạn nghỉ dưỡng trên toàn thế giới, các khách sạn của Meliá được thiết kế để đáp ứng nhu cầu mọi khách hàng, trong mọi dịp, cung cấp từ dịch vụ sang trọng nhất cho đến những kỳ nghỉ gia đình đáng nhớ. Trước khi thực hiện chiến lược hợp tác chuyển giao với Vinpearl, Meliá hiện có 8 khách sạn đang hoạt động và 16 khách sạn sắp khai trương tại những điểm đến thu hút khách du lịch trên khắp Việt Nam.

Ngoài ra, cam kết về du lịch có trách nhiệm đã đưa Tập đoàn trở thành công ty khách sạn bền vững nhất ở Tây Ban Nha và Châu Âu vào năm 2020, theo Đánh giá Bền vững Doanh nghiệp Toàn cầu (CSA) của S&P. Meliá Hotels International cũng được xếp thứ 7 trong danh sách 100 công ty được quản lý bền vững nhất trên thế giới của Wall Street Journal (và là công ty du lịch xếp hạng cao nhất trong danh sách), đồng thời là công ty du lịch Tây Ban Nha duy nhất nằm trong danh sách “Các nhà lãnh đạo khí hậu châu Âu năm 2021” của Financial Times.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.meliahotelsinternational.com