Xe ba bánh Vĩ Tuyến - Đơn vị cung cấp xe ba bánh giá rẻ

(PR) - Tốc độ cuộc sống ngày càng phát triển nên nhu cầu mua xe ba bánh để chở hàng và vận chuyển hàng hóa ngày càng cao, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc. Hiện nay, Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vĩ Tuyến được nhiều khách hàng đánh giá là một trong những đơn vị cung cấp xe ba bánh tốt và có giá thành hợp lý nhất.

Giới thiệu về xe ba bánh Vĩ Tuyến

Xe ba bánh của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Vĩ Tuyến là một thương hiệu bán xe ba bánh nổi tiếng nhất ở nước ta. Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vĩ Tuyến hiện tại đang có trụ sở tại Nam Định. Xe của Vĩ Tuyến được khách hàng đánh giá có chất lượng cao và giá cả thuộc vào top tốt nhất ở trên thị trường.

Hiện tại xe được bán ở Vĩ Tuyến có nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như xe tải ba bánh, xe tay ga ba bánh và xe ba bánh dùng để chở khách. Đối với xe tải ba bánh Vĩ Tuyến được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, xe tay ga ba bánh Vĩ Tuyến được sử dụng để vận chuyển hành khách và xe ba bánh Vĩ Tuyến được dùng như phương tiện giao thông công cộng.

Xe ba bánh của Công ty được trang bị động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Thêm vào đó, xe cũng được trang bị thêm các tính năng để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ví dụ như phanh đĩa, đèn pha LED và gương chiếu hậu.

Xe ba bánh Vĩ Tuyến được trang bị thêm nhiều tính năng an toàn.

Hiện tại, xe của Công ty Cổ Phần Quốc Tế Vĩ Tuyến được bán rộng rãi ở Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Với chất lượng vượt trội, an toàn với môi trường, xe thương hiệu Vĩ Tuyến được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn.

Những loại xe ba bánh bán chạy nhất tại Vĩ Tuyến

Hiện tại, Vĩ Tuyến đang phân phối nhiều dòng xe ba bánh khác nhau:

● Xe 3 bánh dùng để chở hàng T&T Fushida 125cc không ben với động cơ khỏe, không gian chở lớn, xe này có thể chở nhiều hàng hóa và đi lại thuận tiện trong các ngách, ngõ.

● Xe 3 bánh với không gian chở rộng T&T Fushida 175cc không ben.

● Xe 3 bánh T&T FUSHIDA loại có ben 200cc với tải trọng lên đến 2 tấn

● Xe 3 bánh chuyên chở rác thương hiệu Fushida.

● Xe 3 bánh T&T FUSHIDA máy 250cc loại có ben hàng đặt loại 1 (loại tốt nhất).

Ưu điểm khi mua xe 3 bánh Vĩ Tuyến

Khi mua xe 3 bánh tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Vĩ Tuyến khách hàng sẽ nhận được rất nhiều các quyền lợi.

Xe được sản xuất tại nhà máy uy tín

Được sản xuất tại nhà máy uy tín là một trong những ưu điểm ấn tượng nhất mà khách hàng sẽ nhận được khi mua xe tại Vĩ Tuyến. Xe được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, sử dụng nguyên vật liệu chất lượng tốt, đảm bảo độ bền và an toàn cho người sử dụng. Đặc biệt, xe của Công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, nên trong quá trình sử dụng xe 3 bánh bạn có thể an tâm.

Xe 3 bánh được sản xuất trực tiếp tại nhà máy uy tín, đảm bảo đúng các thông số

Xe ba bánh Vĩ Tuyến được trang bị thêm các thiết bị an toàn

Một trong những lý do giúp cho xe 3 bánh Vĩ Tuyến ngày càng trở nên rộng rãi ở trên thị trường, đó chính là được trang bị thêm các thiết bị an toàn như phanh, kính, đèn,...Khi được trang bị thêm các thiết bị an toàn sẽ giúp cho người dùng an tâm hơn khi sử dụng xe để đi lại.

Đội ngũ nhân viên bán xe 3 bánh chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của xe 3 bánh Vĩ Tuyến. Đội ngũ nhân viên của Vĩ Tuyến được đào tạo bài bản kiến thức về xe, nên sẽ đưa ra cho khách hàng những tư vấn phù hợp nhất và có thể tự tin giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng. Đội ngũ nhân viên của đơn vị bán xe luôn nhiệt tình, niềm nở, sẵn sàng phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất.

Giá cả bán xe 3 bánh cạnh tranh, ưu đãi nhất thị trường

Đơn vị bán xe 3 bánh luôn cam kết mang đến cho khách hàng những dịch vụ chất lượng với giá cả hợp lý, cạnh tranh nhất. Cụ thể, giá cả bán xe được niêm yết công khai, minh bạch, phù hợp với mức tài chính và nhu cầu của khách hàng. Tại Công ty cổ phần quốc tế Vĩ Tuyến thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành tặng cho khách hàng. Với những chương trình khuyến mãi này sẽ giúp cho khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua xe.

Giá cả tại Vĩ Tuyến hợp lý, phải chăng và thường xuyên có các ưu đãi.

Tóm lại, xe ba bánh Vĩ Tuyến được đánh giá là một trong những xe ba bánh tốt nhất ở trên thị trường. Không những đa dạng về mặt mẫu mã mà về độ bền cũng rất tốt. Đặc biệt, bên Công Ty có dịch vụ giao hàng tận nơi nên khách hàng trên mọi miền Tổ Quốc có thể liên hệ qua số điện thoại 0974.924.330 / 0945472683 để đặt mua nhé!

