Nhiều hoạt động phối hợp giữa Đồn Biên phòng Ga Ry với các xã biên giới Tây Giang

(QNO) - Sáng nay 27/12, Đảng ủy Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đảng ủy các xã biên giới Ch'Ơm, Ga Ry (Tây Giang) tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị năm 2023.

Đại diện lãnh đạo các xã biên giới và Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức sơ kết quy chế phối hợp. Ảnh: Đ.N

Thời gian qua, bên cạnh phối hợp tổ chức vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị ở khu vực biên giới, các đơn vị thực hiện 6 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phát quang 15km đường tuần tra, đường biên giới; xử lý nhiều vụ vi phạm về lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội khu vực biên giới.

Đồng thời phối hợp vận động người dân trên địa bàn giao nộp 137 khẩu súng tự chế; hỗ trợ 1.239 công lao động; xây dựng 3 cổng chào thôn; cắt tóc miễn phí 54 buổi/587 lượt người dân và học sinh biên giới. Nhận hỗ trợ 21 học sinh, đỡ đầu 3 học sinh và nhận nuôi 2 học sinh khó khăn; xây dựng mô hình vườn cây ăn quả kết họp với thao trường, bãi tập tại Đồn Biên phòng Ga Ry.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry hướng dẫn người dân biên giới phương pháp trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Đ.N

Ngoài ra, trao tặng 135 suất quà cho nhân dân bản Abưl, Panool, Ta Long (huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào) nhân dịp đón Tết Bunpimay; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và nhân dân các bản giáp biên nước bạn Lào nhân các dịp lễ tết, mùa giáp hạt với tổng giá trị hơn 237 triệu đồng.

Thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", các đơn vị tham mưu hỗ trợ giúp đỡ xây dựng 4 căn nhà/200 triệu đồng, 80 đèn năng lượng mặt trời; thực hiện có hiệu quả các mô hình “Nuôi ngan sinh sản” với 40 hội viên phụ nữ nghèo; phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Trường học tại thôn Pứt (xã Ga Ry) được hình thành từ sự kết nối của cán bộ chiến sĩ biên phòng với các nhà hảo tâm. Ảnh: Đ.N

Đặc biệt, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp khám, chữa bệnh hàng chục người dân và học sinh; cấp cứu, điều trị thành công 3 ca nhiễm độc nấm; kết nối xây dựng và bàn giao điểm Trường Tiểu học tại thôn Pứt (xã Ga Ry) với tổng kinh phí hơn 621 triệu đồng; khu vui chơi trẻ em tại điểm Trường Mẫu giáo thôn Cha'nốc (xã Ch'Ơm) với tổng kinh phí gần 120 triệu đồng..