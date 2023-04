Cải cách hành chính ở Bắc Trà My: Nhiệm vụ đột phá

Năm 2022, huyện Bắc Trà My vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính trong khối các huyện, thị xã, thành phố toàn tỉnh. Kết quả này là động lực để địa phương tiếp tục lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá năng lực và chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My đã phát huy hiệu quả tích cực. Ảnh: D.L

Phát huy hiệu quả IOC

Theo UBND huyện Bắc Trà My, kể từ khi đưa vào vận hành đến nay, Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Bắc Trà My đã chứng tỏ được chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của huyện.

Trung tâm IOC Bắc Trà My đang tích hợp các chức năng giám sát: camera an ninh, giao thông; dịch vụ hành chính công; thông tin trên môi trường mạng (Reputa); cảnh báo cháy rừng cấp huyện và theo điểm cháy và thời gian thực; cơ sở dữ liệu ngành y tế; cơ sở dữ liệu ngành giáo dục; phản ánh kiến nghị người dân, doanh nghiệp (Smart Bắc Trà My); quản lý văn bản trên Qoffice.

Đặc biệt, việc tiếp nhận các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên hệ thống (Smart Bắc Trà My) đã giúp ngành chức năng kịp thời xử lý những vướng mắc tồn đọng, tăng cường tính minh bạch trong công vụ và phục vụ tốt nhân dân.

Đơn cử, ngày 13/5/2022, công dân Nguyễn Thị Lúa (thôn 1, xã Trà Giác) có nội dung kiến nghị: “Đất nhà tôi có cây lớn, không đụng tới rừng già hay rừng phòng hộ (cách rừng già khoảng 10km), được gia đình tôi chăm sóc và bảo vệ. Vậy cho tôi hỏi, đất đó của nhà tôi được đo bìa đỏ đất hay không?”. Nội dung kiến nghị được chuyển đến Phòng TN-MT huyện trả lời. Phòng TN-MT huyện đã cử cán bộ kiểm tra trực tiếp.

Ngày 19/5/2023, Phòng TN-MT có công văn trả lời với nội dung: Hiện nay tại địa bàn thôn 1 (xã Trà Giác), đơn vị đo đạc đang thông tin đến các hộ có sử dụng đất lâm nghiệp để đăng ký và đo đạc, nên trường hợp bà Nguyễn Thị Lúa đang sử dụng đất lâm nghiệp thì có thể liên hệ Ban nhân dân thôn và UBND xã Trà Giác để được hướng dẫn thông tin đăng ký đo đạc.

Tuy nhiên, để thực hiện đúng chủ trương dự án, bà Lúa cần lưu ý rằng bà đang sử dụng đất lâm nghiệp ổn định, liên tục và không thuộc phạm vi lâm phận do ban quản lý rừng phòng hộ quản lý; không vi phạm về bảo vệ rừng trên địa bàn; cung cấp chính xác thông tin, hồ sơ liên quan và phối hợp chỉ dẫn vị trí sử dụng để xác lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Smart Bắc Trà My đã tiếp nhận tổng số 60 trường hợp phản ánh, trong đó có 37 trường hợp có nội dung kiến nghị, đề xuất, còn lại là những nội dung phản ảnh góp ý về công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền, góp ý về phát triển IOC.

Huyện đã giải quyết 36 phản ánh, kiến nghị, đang giải quyết 1 phản ánh, kiến nghị. Hiện tại IOC đã tích hợp 45 camera giao thông và an ninh, hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng chức năng theo dõi, giám sát an ninh, trật tự trên địa bàn 24/7, nhanh chóng xử lý các vụ việc và đã hỗ trợ huyện Nam Trà My 2 lần, huyện Tiên Phước 2 lần trong thực hiện nhiệm vụ.

Nỗ lực cải cách hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) là một trong 3 nhiệm vụ đột phá của huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: “Kết quả xếp hạng chỉ số CCHC năm 2022 đã phản ánh những nỗ lực toàn diện của Bắc Trà My.

Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và điều hành, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn huyện.

Từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Các thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và cải cách theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch, tạo thông thoáng cho người dân.

Đặc biệt từ khi vận hành Trung tâm IOC đến nay, hiệu quả tương tác giữa người dân và chính quyền rất tốt, việc tiếp nhận kiến nghị và kết quả giải quyết đều được công khai, minh bạch, tạo sự thông thoáng và hài lòng cho người dân, doanh nghiệp”.

Nguồn lực đầu tư CCHC được huyện ưu tiên. Năm 2022 hơn 11,4 tỷ đồng đã được đầu tư mua sắm trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công mức độ 3 đối với 12 thủ tục hành chính (TTHC) và dịch vụ công mức độ 4 đối với 217 TTHC, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 83%.

Huyện Bắc Trà My đã thực hiện chuyển giao 100% TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; rà soát, cắt giảm 10% thời gian giải quyết TTHC đối với 20 TTHC ở cấp huyện và thực hiện trả kết quả trong ngày đối với 54 TTHC ở các xã; trên 90% văn bản được ký số và xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). Tỷ lệ giải quyết TTHC sớm và đúng hạn ở cấp huyện đạt 91%, cấp xã đạt 96,7%.