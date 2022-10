Chuyển đổi số ở Bắc Trà My: Khi người dân tương tác với chính quyền...

Vận hành hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC); giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Bắc Trà My Smart... là những mục tiêu mà huyện Bắc Trà My hướng tới trong xây dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn.

Trung tâm Điều hành thông minh huyện Bắc Trà My đi vào hoạt động gần một năm qua đã mang lại hiệu quả. Ảnh: TRÀ MY

Tương tác với công dân

Đầu năm 2022, một công dân thị trấn Trà My phản ánh đến hệ thống IOC Bắc Trà My nội dung: “Đề nghị UBND thị trấn khảo sát lại vị trí đặt loa truyền thanh cho phù hợp, bởi xung quanh nhà dân thưa thớt và vị trí đặt loa thấp nên dễ bị cản âm”.

Tiếp nhận phản ánh trên, Bộ phận phụ trách IOC huyện xin ý kiến thống nhất của lãnh đạo UBND huyện và chuyển kiến nghị của công dân đến UBND thị trấn Trà My, yêu cầu xử lý ngay trên hệ thống IOC huyện.

Hai ngày sau, UBND thị trấn Trà My có phản hồi về kết quả xử lý, Bộ phận phụ trách IOC huyện thực hiện phê duyệt kết quả xử lý trên hệ thống và đăng tải công khai nội dung trả lời phản ánh của người dân trên hệ thống Bắc Trà My Smart. Qua đó người dân được xem và đã thống nhất với nội dung trả lời kết quả xử lý.

Ngày 17/8/2022, công dân Đoàn Chúng phản ánh: “Năm 2010, tôi đã được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Sau khi phát hiện có sai sót về diện tích, tôi đã đem GCNQSDĐ và hồ sơ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đề nghị lập thủ tục điều chỉnh từ đầu năm 2021. Nhưng gần một năm qua vẫn chưa có kết quả giải quyết…”.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Bộ phận phụ trách IOC huyện chuyển kiến nghị Phòng TN-MT xem xét, xử lý, giải quyết phản ánh của công dân.

Ngày 27/8/2022, Phòng TN-MT huyện có văn bản trả lời nội dung phản ánh của công dân: “Năm 2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Trà My tiếp nhận hồ sơ chỉnh lý thu hồi đất của ông Đoàn Chúng theo Quyết định số 799 ngày 18/4/2011 của UBND huyện Bắc Trà My thuộc công trình đường Nam Quảng Nam. Qua kiểm tra hồ sơ và kiểm tra ngoài thực địa, chi nhánh phát hiện có sai sót về vị trí, ranh giới thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ cho ông Đoàn Chúng tại Giấy chứng nhận số BD615072, thửa đất số 34, tờ bản đồ số 02, diện tích 10.725m2, thuộc loại đất RSX.

Căn cứ biên bản kiểm tra thực địa ngày 19/8/2020, chi nhánh tiến hành lập thủ tục thu hồi GCNQSDĐ, chuyển hồ sơ đến Phòng TN-MT huyện tham mưu trình UBND huyện Bắc Trà My xem xét thu hồi GCNQSDĐ nêu trên của ông Đoàn Chúng và bà Lê Thị Nhị.

Đến ngày 15/9/2020, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Quyết định số 3887 thu hồi GCNQSDĐ số BD615072 của ông Đoàn Chúng. Căn cứ khoản 2, Điều 2 của quyết định này, chi nhánh thực hiện thủ tục thu hồi GCNQSDĐ số BD615072, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và hướng dẫn người dân đăng ký đo đạc để được cấp lại GCNQSDĐ theo hiện trạng đang sử dụng. Về kinh phí đo đạc và cấp GCNQSDĐ, chi nhánh thực hiện thu, nộp ngân sách theo quy định”.

Văn bản trả lời của Phòng TN-MT huyện được gửi trực tiếp đến công dân, đồng thời trả lời trên Hệ thống Bắc Trà My Smart. Công dân thống nhất với nội dung trả lời nêu trên của Phòng TN-MT.

Tích hợp các tiện ích

Cán bộ thuộc Bộ phận phụ trách IOC Bắc Trà My cho biết, qua gần một năm hoạt động thử nghiệm, IOC huyện đã tiếp nhận 34 phản ánh, kiến nghị của công dân; trong số này đã giải quyết 31 và đang giải quyết 3 nội dung. Theo ông Nguyễn Ngọc Lưu (cán bộ Bộ phận phụ trách IOC Bắc Trà My), công dân vào trang Bắc Trà My Smart gửi nội dung phản ánh, kiến nghị.

Các thông tin trả lời được đăng tải công khai trên hệ thống sẽ báo tin nhắn đến điện thoại di động của người dân. Tiếp nhận tin nhắn trả lời, công dân phản hồi hài lòng, không hài lòng trên ứng dụng hoặc bằng tin nhắn trở lại.

Đến nay, huyện Bắc Trà My đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số.

Ông Lê Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, trong năm 2022 Bắc Trà My đã đưa vào vận hành IOC Bắc Trà My với nhiều phần mềm tích hợp, như camera giám sát an ninh, camera giao thông, dịch vụ công; giám sát thông tin trên môi trường mạng; giám sát y tế, giáo dục, quản lý và cảnh báo cháy rừng, phản ánh kiến nghị của người dân; giám sát tình hình xử lý văn bản trên Qoffice. Đưa ứng dụng Bắc Trà My Smart trên nền tảng di động với nhiều tiện ích nhằm đẩy mạnh kết nối giữa người dân với chính quyền trên nền tảng số.

Địa phương cũng đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đô thị huyện Bắc Trà My; hệ thống camera trường học, camera an ninh tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn.

Để đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số trên địa bàn, huyện thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện và 13/13 xã, thị trấn; thành lập Tổ công nghệ cộng đồng ở 46/46 thôn, tổ dân phố. Lĩnh vực phát triển kinh tế số bước đầu cũng có những kết quả nổi bật. Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Chi cục Thuế khu vực Tiên phước - Trà My đã đưa vào sử dụng biên lai điện tử, hóa đơn điện tử; dịch vụ thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ông Lê Văn Tuấn nói, triển khai chuyển đổi số trên địa bàn, Bắc Trà My tập trung đầu tư vận hành hiệu quả IOC huyện; giải quyết và trả lời kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên ứng dụng Bắc Trà My Smart.

Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương cài đặt ứng dụng và sử dụng các phần mềm tiện ích; cập nhật số liệu liên quan theo từng lĩnh vực vào IOC huyện.

Các địa phương tổ chức tuyên truyền cho người dân về lợi ích của việc thực hiện chuyển đổi số và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng Bắc Trà My Smart nhằm đưa hoạt động của IOC Bắc Trà My vào cuộc sống; tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống camera an ninh, giao thông, môi trường tại trung tâm huyện và trung tâm các xã, thị trấn.