Đột phá ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng nền hành chính hiện đại là khâu đột phá huyện Bắc Trà My thực hiện đạt nhiều kết quả trong năm 2021.

Huyện Bắc Trà My khai trương Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Ảnh: P.N

Trong những năm qua, Bắc Trà My đã quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác điều hành, quản lý công việc và triển khai xây dựng chính quyền điện tử. Trong đó, hạ tầng mạng lưới viễn thông, internet được phủ sóng đến 97% thôn, tổ trên địa bàn huyện; đường truyền cáp quang đến 100% trung tâm xã, thị trấn.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn huyện với 16 điểm cầu (Huyện ủy 1 điểm, UBND huyện 2 điểm và 13 điểm cầu tại 13 xã, thị trấn) đang vận hành ổn định, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các cuộc họp trực tuyến từ trung ương đến cấp xã.

Năm 2021, Bắc Trà My khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC), dự kiến chính thức vận hành trong tháng 6.2022, tích hợp các ứng dụng như: Bắc Trà My Smart, camera giám sát an ninh, hệ thống giám sát và lắng nghe thông tin phản ánh.

Huyện đầu tư, xây dựng các hệ thống cơ sở dữ liệu và triển khai các ứng dụng chuyên ngành, có thể kể đến như: Hệ thống lắng nghe và giám sát thông tin Reputa Bắc Trà My (Phòng Văn hóa - thông tin); Hệ thống cơ sở dự liệu quản lý đô thị Bắc Trà My (Phòng Kinh tế - Hạ tầng); phần mềm Đăng ký và quản lý hộ tịch, phần mềm cơ sở dữ liệu về quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Phòng Tư pháp)...

Thời gian đến, Bắc Trà My tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành hoạt động của nhà nước. Địa phương sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền số huyện Bắc Trà My giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào các nội dung chính như: nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn; tiếp tục quản lý, vận hành hiệu quả Trung tâm IOC huyện.

Hoàn thiện các tính năng trên phần mềm, ứng dụng đã được tích hợp trong IOC để phục vụ giám sát, phân tích, tổng hợp, thống kê các số liệu hỗ trợ cho lãnh đạo huyện trong việc chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu CNTT cho công chức phụ trách tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý CNTT cho cán bộ lãnh đạo; nâng cấp hoạt động Cổng thông tin điện tử huyện bản đảm và duy trì hoạt động ổn định...

Ứng dụng CNTT ở Bắc Trà My đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: xếp thứ 4/18 năm 2021 khối các huyện, thị xã, thành phố về mức độ ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính Nhà nước (năm 2020 xếp thứ 7/18); xếp thứ 2 năm 2020 và xếp thứ nhất năm 2021 về lĩnh vực thông tin truyền thông trong cụm thi đua 9 huyện miền núi. Bắc Trà My cũng là địa phương thứ 2 và là huyện miền núi đầu tiên đưa vào hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh (IOC)…