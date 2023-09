Ngày 9/10 sẽ khai trương Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh

Sáng nay 25/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra công tác chuẩn bị khai trương Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và Trung tâm Giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kiểm tra hệ thống server. Ảnh: VĂN TOÀN

Theo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) – chủ đầu tư dự án Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến ngày 9/10 sắp tới sẽ khai trương Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. Đây là nơi tập trung toàn bộ hệ thống mạng, hệ thống máy chủ phục vụ triển khai các hệ thống thông tin dùng chung trên địa bàn toàn tỉnh. Các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh được tập trung tại trung tâm nhằm đảm bảo khả năng bảo vệ các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu dùng chung, cũng như tránh tình trạng phát triển ứng dụng, dịch vụ manh mún, riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh phát triển các hạ tầng gồm hạ tầng số và nền tảng số; trong đó phát triển hạ tầng số tập trung nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai chính quyền số và đô thị thông minh. Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã. Phát triển nền tảng số sẽ xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung, cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh… Đồng thời sẵn sàng liên thông, chia sẻ, kết nối với các hệ thống thông tin của các tỉnh, thành, bộ, ngành... thông qua hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương. Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối với cấp xã, tạo kiện cho các cơ quan hành chính cấp xã tham gia vào hệ thống công nghệ thông tin do chính quyền cung cấp. Xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ toàn tỉnh cùng cổng dữ liệu mở của tỉnh, đáp ứng nhu cầu chia sẻ và khai thác dữ liệu trong các cơ quan nhà nước, kết nối liên thông với các hệ thống thông tin quốc gia.

Đại biểu khảo sát Trung tâm SOC. Ảnh: VĂN TOÀN

Đối với SOC toàn tỉnh, có chức năng phát hiện, cảnh báo sớm và điều phối xử lý các nguy cơ sự cố an toàn thông tin trên địa bàn toàn tỉnh; phục vụ hỗ trợ giám sát và bảo vệ các hệ thống công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; tiếp nhận các thông tin chỉ đạo điều hành, điều phối trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở TT&TT, các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện các hạng mục còn thiếu, nhất là thiết bị kỹ thuật. Trong đó, cần đảm bảo an toàn điện trong quá trình vận hành, tính toán phương án lâu dài về sử dụng và đảm bảo an toàn điện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng lưu ý Sở TT&TT cần nghiên cứu, khai thác công năng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, trong đó tính đến lộ trình sử dụng đối với các sở, ban, ngành. “Bên cạnh đảm bảo an toàn thiết bị, cần bổ sung phương án đảm bảo an ninh, trong quá trình vận hành tại trung tâm, thậm chí triển khai hợp đồng với lực lượng công an để đảm bảo an ninh, phục vụ nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới” – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.