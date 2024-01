Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025: Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình thực hiện

“Trong tháng 5/2024 phải hoàn thành đề án chi tiết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Yêu cầu này được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đưa ra khi kết luận phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo, diễn ra sáng qua 25/1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 chủ trì phiên họp thứ tư của Ban chỉ đạo. Ảnh: N.Đ

Điều chỉnh giảm thời gian

Tại phiên họp sáng 25/1, các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 tập trung đánh giá các nhiệm vụ đã triển khai thực hiện sau phiên họp thứ 3 đến nay.

Theo đánh giá chung, ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo đã xác định rõ các nội dung công việc, mốc thời gian phải hoàn thành nên tiến độ thực hiện rất nhanh.

Sau khi kiểm tra cơ sở, Ban chỉ đạo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trình Tỉnh ủy xem xét và ban hành Nghị quyết số 32 ngày 20/10/2023 thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực ban chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Phương án số 7258 ngày 25/10/2023 và đã được Bộ Nội vụ có ý kiến tại Công văn 7500 ngày 19/12/2023.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, ngày 18/1/2024, UBND tỉnh đã có báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến phương án tổng thể theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

Về các nhiệm vụ chưa triển khai thực hiện theo Thông báo kết luận số 01 của Trưởng ban Chỉ đạo, các sở ngành vẫn chưa thực sự tích cực vào cuộc triển khai nhiệm vụ liên quan đến sắp xếp ĐVHC.

Cụ thể, các sở ngành chưa có văn bản hướng dẫn để địa phương liên quan có cơ sở triển khai thực hiện theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương về sắp xếp ĐVHC. Hiện chưa phê duyệt đề cương - dự toán và bố trí kinh phí; chưa hoàn thành các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng đề án.

Cũng theo bà Trần Thị Kim Hoa, ngày 5/1/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triền kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Trong đó đề ra nhiệm vụ của Chính phủ hoàn thành việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quý III/2024. Theo đó, địa phương phải hoàn thành trong quý II/2024.

“Qua trao đổi chuyên môn, hiện nay Bộ Nội vụ đang dự thảo văn bản xác định thời gian nộp hồ sơ, đề án; và Quảng Nam nằm trong nhóm các tỉnh có thời hạn nộp hồ sơ ngày 30/6/2024. Do đó, về mặt thời gian theo dự kiến có sự điều chỉnh rất lớn so với kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành (giảm 3 tháng so với kế hoạch dự kiến - PV)” - bà Hoa phát biểu.

Tập trung xây dựng các phương án

Với thời gian điều chỉnh như trên và soi chiếu với khối lượng công việc đã thực hiện, các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 cho rằng, cùng với tỉnh, các địa phương thuộc diện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã phải quyết liệt vào cuộc; ngành chuyên môn khẩn trương tập trung tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc, từng nhiệm vụ cụ thể thì mới hoàn thành được đề án chi tiết để báo cáo Trung ương xem xét thẩm định theo thời gian quy định. Qua thảo luận, Ban chỉ đạo ấn định thời gian tỉnh phải hoàn thành đề án là tháng 5/2024.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhìn nhận, tiến độ công việc liên quan đến sắp xếp ĐVHC trên địa bàn tỉnh bị chậm lại từ sau tháng 10/2023. Vấn đề khó nhất là chính sách đối với cán bộ dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã cũng đã được giải quyết khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 37 ngày 29/12/2023.

“Thời gian để hoàn thành đề án chi tiết sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh còn lại không nhiều. Theo đó, cần phân rõ trách nhiệm của từng thành viên trong Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn liên quan...” - ông Chín nói.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo rà soát trách nhiệm của các đơn vị để báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sẽ làm việc cụ thể.

Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo hoàn thành đề án chi tiết về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 trình cấp có thẩm quyền trong tháng 5/2024. Đến nay, cơ bản tỉnh đã hoàn thành 3/4 công việc, song phần tổ chức thực hiện sau cùng là quan trọng nhất.

Vì vậy, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu các ngành tích cực vào cuộc tham mưu UBND tỉnh 6 nội dung nhiệm vụ và báo cáo Ban chỉ đạo, hướng đến mục tiêu có sản phẩm đề án chi tiết báo cáo Trung ương vào ngày 30/6/2024 để xem xét thẩm định.

Trong đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý tài sản chi tiết, cụ thể báo cáo Ban chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất và phải hoàn thành trong tháng 3/2024.

Phương án tổ chức, sắp xếp cán bộ dôi dư cũng là nội dung quan trọng, đồng chí Lê Văn Dũng giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ phối hợp xây dựng. Trong đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu việc sắp xếp, bố trí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và cán bộ, công chức khối đảng, mặt trận, đoàn thể của cấp huyện. Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức khối chính quyền và cấp xã.

“Sở Nội vụ xây dựng lịch trình, các đầu việc cụ thể, ấn định thời gian hoàn thành, và giao việc cho cơ quan nào chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm thuộc cá nhân nào để Ban chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Quyết tâm hoàn thành đề án chi tiết vào tháng 5/2024 và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, trình Tỉnh ủy xem xét; trên cơ sở đó, UBND tỉnh tiếp thu hoàn thiện trình HĐND tỉnh báo cáo cho Trung ương” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.