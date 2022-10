Sở LĐ-TB&XH xếp thứ 3 chỉ số cải cách hành chính năm 2021

(QNO) - Sáng nay 8.10, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và các chỉ số liên quan năm 2021.

Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị đánh giá công tác CCHC. Ảnh: D.L

Năm 2021, chỉ số CCHC của Sở LĐ-TB&XH đạt 89,84% (giảm 1,6% so với năm 2020), xếp hạng Tốt và đứng thứ 3/20 sở, ban ngành (giữ nguyên vị thứ so với năm 2020).

Chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin đạt 88,55 điểm (giảm 3,45 điểm so với năm 2020), xếp nhóm Tốt và đứng thứ 10/20 sở, ban ngành (tụt 2 hạng so với năm 2020). Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 89,09 điểm (giảm 4,51 điểm so với năm 2020), xếp vị thứ 11/15 sở, ban ngành (giảm 7 bậc).

Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cho biết luôn tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị trực thuộc sở đảm bảo yêu cầu đề ra. Sở xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC hằng năm. Trong đó, xác định đầy đủ nhiệm vụ trên các lĩnh vực CCHC, xác định rõ trách nhiệm thực hiện của từng phòng, đơn vị trực thuộc sở và có quy định về thời gian hoàn thành.

Sở LĐ-TB&XH cũng đã chủ động rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần về CCHC còn thấp điểm; trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, tồn tại trong CCHC. Năm 2022, sở phấn đấu thực hiện tốt các chỉ số CCHC, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, giữ vững top đầu trong các sở, ngành của tỉnh về CCHC.