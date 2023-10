Tăng mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách: Ghi nhận sự cống hiến, tiếp thêm động lực

“Đây là tín hiệu vui, tạo động lực cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”... là chia sẻ chung của nhiều người trong cuộc. Từ góc độ chuyên môn, Sở Nội vụ trao đổi thêm các vấn đề liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết 12 vừa được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 16 (có hiệu lực từ ngày 2/10/2023).

Tiếp thêm động lực

Tiếp cận, tìm hiểu nội dung Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh (về quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã, ở thôn/tổ dân phố, công an viên, thôn/tổ (khối) đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn/tổ dân phố trên địa bàn tỉnh), ông Bùi Viết Lân - người được giao phụ trách mảng nội vụ - thi đua phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) cho rằng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm như quy định tại nghị quyết được tăng lên và còn phụ thuộc vào việc người này có kiêm nhiệm thêm chức danh hay không (giảm 1 người theo khung quy định) và bằng cấp chuyên môn.

Cụ thể, đối với NHĐKCT cấp xã có trình độ đại học và được hưởng 100% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm thì hằng tháng được nhận 3,84 mức lương cơ sở; còn không kiêm nhiệm chức danh thì thực nhận 2,34 mức lương cơ sở. “Mức phụ cấp được tăng lên như nghị quyết là rất khá. Cũng phù hợp và có thêm điều kiện để NHĐKCT cải thiện chất lượng cuộc sống” - ông Lân chia sẻ.

Giao số lượng 4.992 cán bộ, công chức và 3.034 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 32 của HĐND tỉnh Quảng Nam về quyết định số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2070 giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, TPTam Kỳ 281 cán bộ, công chức cấp xã và 168 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; TP.Hội An 271 - 158; thị xã Điện Bàn 426 - 254; các huyện Núi Thành 356 - 220; Phú Ninh 222 - 134; Đại Lộc 378 - 234; Thăng Bình 462 - 286; Quế Sơn 266 - 162; Duy Xuyên 292 - 180; Tiên Phước 296 - 176; Nông Sơn 120 - 72; Hiệp Đức 224 - 136; Phước Sơn 240 - 144; Nam Giang 254 - 158; Nam Trà My 204 - 124; Bắc Trà My 262 - 158; Đông Giang 222 - 134; Tây Giang 216 - 136.

Số cán bộ, công chức cấp xã trên bao gồm cả người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã và cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã. UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định số lượng cụ thể cán bộ, công chức cấp xã; người hoạt động không chuyên trách từng đơn vị hành chính cấp xã và bố trí số lượng của từng chức danh thuộc phạm vi quản lý phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ.(B.T)