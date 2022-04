(QNO) - Sáng nay 15.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề án vị trí việc làm tỉnh (khối tổ chức hành chính) chủ trì cuộc thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND TP.Hội An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc thẩm định đề án vị trí việc làm của UBND TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND TP.Hội An trình bày tóm tắt dự thảo đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của UBND thành phố; trong đó đề xuất 85 vị trí việc làm, 126 biên chế và 18 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. Năm 2021, Hội An được giao 112 biên chế, 14 hợp đồng theo Nghị định 68, Nghị định 161 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, áp lực giải quyết công việc ở nhiều lĩnh vực của Hội An rất lớn bởi đặc thù của đô thị di sản, bên cạnh đó mỗi năm Hội An còn đón vài triệu lượt du khách. Do đó, mong muốn tỉnh có tính toán hợp lý trong việc cân đối chỉ tiêu vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức.

Bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, quan điểm nhất quán của lãnh đạo tỉnh hiện nay chỉ có giữ nguyên hoặc tinh giản biên chế chứ không thể tăng thêm. Dù rất chia sẻ với những khó khăn đặc thù của Hội An nhưng thực tế chỉ tiêu biên chế, hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Hội An hiện vào nhóm cao nhất tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An nêu kiến nghị tại cuộc thẩm định. Ảnh: Q.T

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chia sẻ với những áp lực đặc thù của Hội An và cho biết cơ quan chức năng đã tính toán kỹ lưỡng về hạn mức giao cho địa phương. Các đô thị như Hội An, Tam Kỳ và Điện Bàn sẽ có lượng biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 tương đương nhau.

Ông Trần Văn Tân cũng giao cơ quan thường trực của tổ thẩm định tiếp tục tính toán hỗ trợ Hội An hoàn thành đề án và tính toán, cân đối số lượng cho phù hợp với đặc thù giải quyết công việc của thành phố.