Thăng Bình xếp thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính năm 2022

(QNO) - Sáng nay 7/4, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Người dân giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thăng Bình. Ảnh: NĂM TÂN

Năm 2022, tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa so với tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện luôn ở mức cao. Tỷ lệ TTHC đã được phê duyệt quy trình nội bộ đạt 100%; tỷ lệ quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn đạt 53% (tăng 10% so với năm 2021). Có 310 TTHC được tích hợp lên cổng dịch vụ công; tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến một phần và toàn trình đã tích hợp, công khai trên cổng dịch vụ công đạt 72%.

Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của huyện Thăng Bình đạt 89,16 điểm (tăng 6,03 điểm so với năm 2021), xếp thứ 2/18 huyện, thị xã, thành phố (tăng 2 bậc so với năm 2021).