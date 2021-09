Tiếp tục giải quyết vướng mắc về hoạt động của tổ chức hội

(QNO) - Sáng nay 17.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với các tổ chức hội về tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động trong thời gian đến.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: V.A

Tại buổi làm việc, Ban đại diện Hội Người cao tuổi, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Tù yêu nước, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ người khuyết tật - quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo, Hội Người mù, Hội Từ thiện tỉnh đã báo cáo những kết quả đạt được trong hoạt động hội 8 tháng đầu năm 2021. Trong đó nhấn mạnh đến những đóng góp nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, việc quan tâm, chăm lo hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn trước ảnh hưởng của đại dịch.

Bên cạnh đó, đại diện Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội Từ thiện đã trình bày nhiều kiến nghị, tâm tư xung quanh việc sắp xếp bộ máy, bố trí kinh phí, biên chế, phương tiện phục vụ hoạt động. Các ý kiến của Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người mù, Hội Từ thiện tiếp tục phản ảnh việc sắp xếp, sáp nhập hội không thống nhất ở cấp huyện, xã khiến việc điều hành, hoạt động hội gặp nhiều khó khăn. Một số hội cũng trình bày về kế hoạch cũng như khó khăn trong công tác tổ chức đại hội, đề nghị sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho rằng, mỗi tổ chức hội có tính chất, nhiệm vụ, cách làm riêng, nhưng chung nhất vẫn hướng đến giải quyết an sinh xã hội. Điều này đúng với tinh thần lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an sinh xã hội. Thay mặt UBND tỉnh, ông Trần Anh Tuấn trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự cống hiến, nỗ lực của các tổ chức hội trong đồng hành giải quyết an sinh xã hội, theo tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Trần Anh Tuấn đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp và có thông báo kết luận đầy đủ về nội dung buổi làm việc. Sở Nội vụ có báo cáo đầy đủ về việc làm được và những kiến nghị, bức xúc của các hội để chủ động đăng ký làm việc với UBND tỉnh tiếp tục giải quyết các tồn tại, vướng mắc liên quan đến hoạt động hội.

Về những quy định liên quan đến bộ máy, biên chế, kinh phí hoạt động hội, ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh quan điểm không nên thực hiện quá cứng nhắc. Các sở, ngành liên quan cần tiếp tục tham mưu, báo cáo để tỉnh có sự điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi, kiến nghị phù hợp. Trước mắt, hoạt động của các hội vẫn phải bám sát những quy định hiện hành mà Trung ương, tỉnh đã ban hành.

Ông Trần Anh Tuấn cũng đề nghị các hội tiếp tục giữ mối liên hệ với các tổ chức đã và đang tài trợ chương trình an sinh xã hội cho tỉnh; theo dõi, chỉ đạo tổ chức đại hội các cấp đảm bảo thời; đẩy mạnh công tác dân vận của hội; quan tâm chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên…