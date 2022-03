Đặc sản nem chả Nam Khánh

Những năm qua, chị Trần Thị Vy Chung (khối phố Xuyên Đông, thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên) đã biến những món ăn nem, chả dân dã trở thành đặc sản, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Cơ sở nem chả Nam Khánh dần khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Ảnh: P.LY

Bám trụ lâu năm với nghề may mặc, gia đình chị Trần Thị Vy Chung nhiều năm có thu nhập khấm khá. Năm năm trở lại đây, nguồn thu nhập từ nghề may giảm sút so với trước, chị quyết định chuyển hướng tìm công việc ổn định hơn.

Chị Chung vừa học hỏi bí quyết làm nem chả của người dân địa phương, vừa ra tận Hải Phòng tìm đến cơ sở uy tín để học nghề. Cuối tháng 11.2018, từ sự mày mò, thử nghiệm nhiều công thức, cuối cùng chị cũng cho ra lò những đòn chả và xúc xích do chính tay mình làm.

Chị Chung chia sẻ, chặng đường khởi sự của chị không dễ dàng. Để xây dựng được thương hiệu nem - chả - xúc xích Nam Khánh như hiện nay, chị đã nỗ lực học hỏi, tìm tòi nhưng đã gặp thất bại suốt 1 năm trời bởi từ lý thuyết đến thực tiễn là một trời một vực.

Khó khăn nhất vẫn là xúc xích, để những cây xúc xích mang thương hiệu Nam Khánh đi ra thị trường là những nỗi nhọc nhằn. Khi sản phẩm được thị trường Duy Xuyên chấp nhận, chị Chung bắt đầu mở rộng thị trường đi các huyện, các tỉnh.

Chị cũng học hỏi và tìm tòi cách chế biến xúc xích với nhiều hương vị khác nhau, từ heo, bò, rau củ, gấc… Với chả cũng vậy, chị học hỏi nhiều cách làm với các loại chả heo, chả lụa chuẩn vị Bắc, chả lụa ớt xiêm, chả cốm được nhiều người yêu thích.

Chị Trần Thị Vy Chung tham gia cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh 2021. Ảnh: P.L

Ban đầu, sức mua còn ít nên mỗi ngày, cơ sở chị sản xuất tầm 5 - 7kg chả và xúc xích. Đến năm 2020, mỗi ngày, cơ sở Nam Khánh đã bắt đầu tiêu thụ bình quân được 20kg nem chả, xúc xích các loại.

Lượng khách hàng ngày càng đông, qua giới thiệu, có những khách hàng ở tận TP.Hồ Chí Minh gọi đặt hàng với số lượng lớn. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, chị Chung mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, thiết bị với công suất lớn hơn, xây nhà xưởng rộng hơn, ước tính Nam Khánh đã đầu tư cơ sở vật chất ban đầu lên tới gần 300 triệu đồng. Hiện tại, bình quân mỗi ngày, cơ sở Nam Khánh bán ra hơn 30kg nem, chả, xúc xích và tiếp tục mở thêm cơ sở 2 tại Khu phố chợ Nam Phước.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng khắt khe và tăng sức cạnh tranh với các sản phẩm công nghiệp cùng loại, chị Chung quyết tâm theo đuổi con đường sản xuất an toàn và xây dựng thương hiệu nem chả, xúc xích sạch. Chị chia sẻ, các sản phẩm tại cơ sở đều đảm bảo “3 không”, đó là không chất bảo quản, không phẩm màu, không hàn the.

Chị Chung kiểm tra khắt khe nguyên liệu đầu vào, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các công đoạn sản xuất đều theo quy trình khép kín. Cơ sở Nam Khánh hiện đã xây dựng thêm nguồn khách hàng thường xuyên từ Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Riêng siêu thị đặc sản miền Trung năm 2021 đã đặt tại cơ sở Nam Khánh gần 3 tấn nem chả các loại...

Năm 2021, chị Trần Thị Vy Chung đã tham gia cuộc thi ý tưởng, dự án khởi nghiệp cấp tỉnh với dự án “Xây dựng chuỗi cửa hàng giò chả Nam Khánh” và đã được UBND tỉnh công nhận là dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh.

“Về sản xuất tôi luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng thơm ngon, tự nhiên. Thế nhưng, khó khăn là khâu lấy nguồn cung ứng tại chỗ chưa thể chủ động được. Duy Xuyên hiện nay vẫn chưa có cơ sở giết mổ tập trung. Chúng tôi phải đến huyện khác để lấy thịt tươi nóng về chế biến, khá xa” - chị Chung nói.