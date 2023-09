Khởi nghiệp với triết lý sống xanh qua gỗ tái chế

(QNO) – Bằng tâm huyết và bản lĩnh, ông Lê Huỳnh Huyên cùng các cộng sự tạo nên thương hiệu Hội An Wood (Công ty TNHH Sản xuất & thương mại Hội An Wood, phường Cẩm Châu, TP.Hội An) chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công từ gỗ tái chế góp phần tạo nên lối sống xanh, thân thiện với môi trường.

Ông Lê Huỳnh Huyên bước vào khởi nghiệp với ngành gỗ theo triết lý sống xanh. Ảnh: H.Đ

Đam mê đồ gỗ thủ công

Năm 2020, khi dịch COVID-19 ập xuống, Hội An từ 1 thành phố tấp nập khách du lịch bỗng trở nên quạnh quẽ. Không chỉ ngành dịch vụ du lịch mà các ngành khác như bất động sản cũng chững lại do các tác động tiêu cực của đại dịch.

“Lúc đó tất cả công ty, xí nghiệp đều đóng cửa và hiển nhiên người lao động của mình cũng mất việc. Tôi trăn trở về một hướng đi để những cộng sự, người lao động của công ty vẫn có việc làm. Đó là xuất phát điểm để phôi thai nên Hội An Wood” – ông Huyên trải lòng.

Vốn có kinh nghiệm từ các mảng kinh doanh bất động sản, xây dựng nên ông Huyên nghĩ đến ngay “mắt xích” trong chuỗi giá trị về nhà ở chính là cung cấp các sản phẩm decor nội thất gỗ. Nghĩ là làm, đội ngũ Hội An Wood như con thoi trong mùa dịch để sản xuất sản phẩm mẫu, xây dựng kênh bán hàng. Rồi khi sản phẩm bắt đầu được đón nhận thì Lê Huỳnh Huyên mạnh dạn xây dựng nhà xưởng, thành lập công ty và tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, mở rộng kênh khách hàng…

Một số sản phẩm nội thất chế tác thủ công. Ảnh: H.Đ

Điều khá bất ngờ là thời gian dịch diễn biến phức tạp thì sản phẩm lại càng bán chạy do người tiêu dùng ở nhà phòng chống dịch nên mua sắm trên mạng internet nhiều hơn.

“Trong thời điểm khó khăn, chúng tôi tính toán làm sao vừa sản xuất, vận chuyển… mà vẫn phải đảm bảo không lây lan dịch bệnh. Và nhờ tập thể đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch mà mọi người vẫn duy trì được công việc, có thu nhập và ít bị ảnh hưởng về tài chính nhất. Tôi vui mừng vì điều đó” – ông Huyên nói.

Đội ngũ Hội An Wood khởi nghiệp thành công trong thời điểm dịch, vươn lên xây dựng hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp. Ảnh: H.Đ

[VIDEO] - Cửa hàng gỗ nội thất Hội An Wood:

Thành công bước đầu đã làm nền tảng để Hội An Wood tiến xa hơn, mở rộng sản phẩm ra thị trường. Từ các vật dụng nhỏ gọn dễ ship hàng như khay trà, đĩa, tranh gỗ, bàn ghế tháo lắp được…, công ty này tạo nên các concept với đủ các sản phẩm nội thất và đồ decor để sẵn sàng cung ứng cho các nhà ở, khách sạn, homestay theo yêu cầu của khách hàng.

Cách làm bài bản, chuyên nghiệp cả trong khâu thiết kế mẫu, sản xuất lẫn tạo dựng kênh bán hàng rộng lớn qua mạng xã hội Google, Facebook, Youtube… đã tạo ra thành công lớn nhất cho Hội An Wood.

[VIDEO] - Ông Lê Huỳnh Huyên nói về dự án khởi nghiệp với gỗ tái chế:

Tất cả sản phẩm nội thất đều được tái chế từ gỗ mục, gỗ bị loại bỏ... Ảnh: H.Đ

Xu hướng organic trong gỗ nội thất

Hội An Wood không chọn các sản phẩm điêu khắc gỗ tinh xảo hay các sản phẩm sản xuất hàng loạt rất khó cạnh tranh trên thị trường mà tận dụng thế mạnh của những người thợ địa phương vốn khéo tay và bắt nhịp xu thế thị trường đang ưu tiên các sản phẩm tái chế, mộc mạc, thân thiện với môi trường.

Gỗ tái chế vừa giữ được nét đẹp từ hình dáng tự nhiên, vừa hạn chế tình trạng phung phí nguyên liệu gỗ. Ảnh: H.Đ

Để những sản phẩm gỗ hoàn thiện chỉn chu, mang tính nghệ thuật cao, những người thợ của Hội An Wood đã học hỏi từ chính các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng kỹ thuật điêu khắc gỗ. Đồng thời, vẫn giữ nguyên hình khối của gỗ tự nhiên khi sáng tạo các sản phẩm.

“Giữ lấy nét tinh hoa của nghề mộc truyền thống trong từng nét đục, chạm và ứng dụng công nghệ, máy móc trong quy trình thiết kế - sản xuất để sản phẩm đẹp hơn, đáp ứng tiêu chí của khách hàng là mục tiêu mà Hội An Wood lựa chọn và hướng đến” – ông Huyên khẳng định.

Một tác phẩm điêu khắc gỗ lũa do các nghệ nhân Hội An Wood tạo nên. Ảnh: H.Đ

Hội An Wood đang phát triển triết lý kinh doanh và lan tỏa xu hướng sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường. Tất cả các sản phẩm đều được tạo ra từ gỗ tái chế, gỗ mục, gỗ bị loại bỏ… Hướng đến thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế phung phí nguyên liệu gỗ, giảm thiểu diện tích rừng phải khai thác.

Nét độc đáo nhất trong các sản phẩm của Hội An Wood là gỗ lũa. Loại gỗ này vốn đẹp nhờ vào hình dáng tự nhiên bị bào mòn qua mưa nắng thời gian. Nhưng cũng chính vì vậy nên gỗ lũa lại khó ứng dụng trong nội thất vốn cần được gia công theo công năng sử dụng.



Theo ông Huyên, đi vào đường khó nhưng đội ngũ thiết kế, thợ tay nghề cao của công ty lại giải quyết được bài toán này. Tập trung khai thác vẻ đẹp của lũa kết hợp phong cách hiện đại làm ra bàn trà, bàn ghế ăn, giường, tủ... nên mỗi sản phẩm gần như không bị trùng lặp và có hồn cốt riêng.

Một tác phẩm điêu khắc gỗ lũa do các nghệ nhân Hội An Wood tạo nên. Ảnh: H.Đ

Đồng thời, dựa vào nền tảng về văn hóa truyền thống, đặc biệt là sự tài hoa của những người thợ Kim Bồng, Hội An Wood tạo nên các dòng sản phẩm đồ gỗ theo xu hướng hoài cổ, tự nhiên, thân thiện với môi trường. Việc mở rộng các phong cách đồ gỗ để dễ dàng kết hợp hài hòa với không gian nhà cửa hiện đại.

“Một khái niệm mới sau dịch COVID-19 là chữa lành, trong đó, có không gian sống. Từ đó, các sản phẩm lũa theo xu hướng xanh, thiên nhiên cung cấp cho “không gian chữa lành” đang được chúng tôi bắt nhịp” – ông Huyên cho biết thêm.

[VIDEO] - Lợi ích từ dùng các sản phẩm nội thất từ gỗ tái chế:

Hội An Wood có quy mô xưởng sản xuất hơn 1000m2 và tạo công ăn việc làm cho hơn 20 lao động. Nhưng việc sản xuất của công ty hiện nay vẫn còn nằm trong khu dân cư, chưa được đưa vào các cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Và doanh nghiệp này mong muốn được đưa vào vị trí có quy hoạch phù hợp cho sản xuất. Từ đó mạnh dạn đầu tư thêm máy móc, nguyên vật liệu, mở rộng quy mô sản xuất và kinh doanh.

Cái khó của Hội An Wood hiện nay là chưa có nhiều kênh quảng bá, tiếp cận khách du lịch đến tham quan địa phương. Nên doanh nghiệp này đang cần chính quyền TP.Hội An tạo điều kiện kết nối với các lễ hội, sự kiện hay các không gian giao lưu văn hóa để quảng bá sản phẩm.

Một số concept nội thất theo xu hướng sống xanh, thân thiện môi trường. Ảnh: H.Đ

Cũng theo ông Huyên, sắp tới, công ty sẽ đẩy mạnh quảng bá thông qua các showroom tại Hội An, Đà Nẵng. Và hiện tại công ty đang bán hàng qua các sàn thương mại điện tử Amazon, Etsy thông qua các đối tác để mở rộng đối tượng khách hàng ở nước ngoài.

[VIDEO] - Một số sản phẩm gỗ nội thất độc đáo:

