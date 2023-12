Nâng cao hiệu quả trồng rừng từ ứng dụng công nghệ BlockTree

(QNO) - Những năm gần đây, nhằm hạn chế tốc độ biến đổi khí hậu và hiệu ứng nhà kính, một trong những hành động cấp thiết được nhiều đơn vị ưu tiên lựa chọn là trồng rừng, phủ xanh đồi trọc. Và việc ứng dụng công nghệ BlockTree đã mang lại những chuyển động mới về hiệu quả trồng rừng.

Thời gian qua, nhiều chủ đầu tư gặp không ít khó khăn do lúng túng trong quá trình giám sát trồng rừng của nhà thầu. Từ thực tế này, anh Nguyễn Phan Anh Quốc (SN 1987, quê ở thị trấn Núi Thành, Núi Thành) đã cùng với cộng sự sáng lập ra nền tảng ứng dụng công nghệ Blockchain để kết nối nhà tài trợ và người trồng rừng với dữ liệu thông tin công khai. Dự án này đã đoạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia FinTech Talent Awards 2023 (trong khuôn khổ chương trình TechFest - Whise 2023 vừa qua).

Ứng dụng quản lý các dự án trồng rừng - BlockTree. Ảnh: PHAN VINH

Từ dự án trồng rừng

Nguyễn Phan Anh Quốc đã lập nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh hơn 10 năm qua, anh tốt nghiệp ngành kế toán - kiểm toán và đang làm việc tại vị trí điều phối phát triển bền vững ở Công ty TNHH Ernst & Young (EY) Việt Nam - thuộc một trong 4 tập đoàn kiểm toán kiểm lớn nhất thế giới.

"Ở những tập đoàn quốc tế, họ rất quan tâm đến các hoạt động vì cộng đồng theo hướng bền vững. Và một trong những vấn đề mang tính cấp bách của toàn cầu là ứng phó biến đổi khí hậu bằng việc trồng rừng để cô lập CO2, phủ xanh diện tích đồi trọc, tăng khả năng hấp thụ bụi mịn. Và ở EY, mình được giao triển khai quỹ trồng rừng của công ty tại Việt Nam"- anh Quốc nói.

Các bạn đồng sáng lập dự án trình bày về ứng dụng BlockTree. Ảnh: PHAN VINH

Năm 2022, EY Việt Nam hỗ trợ 350 triệu đồng cho tổ chức trồng 5.000 cây rừng tại Thanh Hoá. Ban đầu, đơn vị trồng rừng cam kết khá rõ ràng nhưng đến khi triển khai, do thiếu sự kết nối và giám sát nên tiến độ và kết quả trồng rừng không đạt yêu cầu. Các báo cáo khá mập mờ nên anh Quốc - đại diện EY cho tạm ngưng chương trình này vào năm 2023.

Anh Quốc cho biết: "Các công ty nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam đều có kế hoạch trồng rừng như một tiêu chí để đánh giá doanh nghiệp. Mình có thông tin, một tập đoàn phân phối sản phẩm bán lẻ của Nhật Bản tại thị trường Việt Nam trích 5.000 đồng doanh thu/sản phẩm vào quỹ trồng rừng. Có nhiều đơn vị muốn đầu tư dự án trồng rừng và cũng có nhiều tổ chức mong được thực hiện trồng rừng. Nhưng 2 nhóm này chưa tìm được điểm chung, bởi thiếu niềm tin".

Công nghệ giúp củng cố niềm tin

Nguyễn Phan Anh Quốc tìm hiểu các ứng dụng công nghệ cho phép kiểm tra giám sát và thống kê kết quả của dự án trồng rừng chứ không phải thống kê bằng... giấy như hiện nay. Trên các nền tảng đều chưa có công nghệ này, anh đã nảy ý tưởng viết một ứng dụng mới, dựa trên Blockchain.

[VIDEO] - Giới thiệu về ứng dụng BlockTree:

Your browser does not support the video tag.

Tháng 6/2022, Nguyễn Phan Anh Quốc cùng nhóm bạn tâm huyết thực hiện dự án xanh, minh bạch trong tiếp nhận tài trợ bằng việc áp dụng công nghệ bảo mật cao, khả năng truy dấu và không thể xóa hay thay đổi dữ liệu. Ứng dụng có tên BlockTree - nền tảng kết nối người trồng rừng và nhà tài trợ, sử dụng công nghệ Blockchain để xác thực việc trồng rừng thông qua thẻ dữ liệu bảo mật (NFT) động, giải quyết vấn đề minh bạch bằng công nghệ.

Anh Quốc phân tích: “Mỗi đơn vị diện tích cây trồng sẽ được đại diện bởi một NFT động. NFT động với đặc tính độc nhất, truy cập mở và khả biến dữ liệu, cho phép nhà tài trợ hoàn toàn an tâm về việc tiền của mình được sử dụng đúng mục đích, cập nhật được tiến trình của dự án và tình trạng hiện tại của cây trồng. Ngoài ra, người trồng rừng được BlockTree trang bị công cụ để số hóa và tiêu chuẩn hóa công tác quản lý, báo cáo trong việc trồng rừng, giúp năng lực của họ được nâng lên. Đây cũng chính là một trong những yếu tố cấu thành sự tin tưởng giữa nhà tài trợ và người trồng rừng”.

Nhóm sáng lập BlockTree tham gia một dự án trồng rừng ở Bến Tre. Ảnh: PHAN VINH

Trong Blockchain, mỗi NFT động sẽ mang các thông tin cố định và thông tin khả biến theo thời gian. Thông tin cố định bao gồm: người trồng, địa điểm trồng theo kinh tuyến và vĩ tuyến, loại cây và thời gian trồng. Thông tin khả biến bao gồm: tình trạng của cây, chiều cao và đường kính thân cây, lượng CO2 ước tính mà cây đã hấp thụ theo vòng đời của nó. Dữ liệu cập nhật đến từ nhân viên trồng rừng trực tiếp thu thập, cảm biến của BlockTree tại điểm trồng và dữ liệu từ vệ tinh.

Giải pháp hữu ích

BlockTree khi ra mắt được nhiều chủ đầu tư các dự án trồng rừng đánh giá cao về tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao; tuy nhiên, thời gian đầu, việc triển khai công nghệ này cũng gặp nhiều khó khăn.

[VIDEO] - Chi tiết các tính năng của BlockTree:

Your browser does not support the video tag.

"Nhiều cơ quan chính quyền, đặc biệt là các tổ chức bảo vệ rừng vùng biên giới, khu vực nhạy cảm khi nghe tới công nghệ Blockchain, họ nghĩ ngay tới tiền ảo hay một cái gì đó... không tích cực. Mình phải giải thích rất nhiều, ký cam kết thì một số đơn vị mới cho thực hiện. Tất nhiên, sau khi dự án triển khai, các đơn vị được hiểu rõ hơn về ứng dụng và sẵn sàng đồng hành với BlockTree" - anh Quốc nói.

Chỉ hơn 1 năm ra mắt ứng dụng và triển khai dự án, BlockTree đã nhận được tài trợ của gần 50 đơn vị, cá nhân cho 5 dự án trồng rừng ở các tỉnh Bến Tre, Khánh Hoà, Quảng Nam, Quảng Trị và Trà Vinh với tổng số tiền lên tới hơn 3 tỷ đồng cho hơn 50.000 cây giống bản địa, phù hợp với thổ nhưỡng của từng địa phương.

Hình ảnh dự án trồng rừng ở Phước Sơn. Ảnh: PHAN VINH

Tại Quảng Nam, BlockTree dưới sự hỗ trợ của Forest Link và Project Catalyst đã triển khai 1.400 cây giổi ở huyện Phước Sơn và 2.500 cây ở Núi Thành, số liệu thống kê diện tích tương đương với hơn 210 căn hộ. Diện tích phủ xanh 3.120m2 được tính toán (theo Google) hấp thụ khoảng 9,8 tấn CO2, tương đương với việc loại bỏ khí thải độc hại của 433,6 chiếc ô tô và hấp thụ 10,6kg bụi mịn cung cấp khí sạch cho 13.260 căn hộ.

"Forest Link có thể chỉ là một cánh én nhỏ nhưng chúng tôi tin với sự hợp tác của mình cùng BlockTree trong những giai đoạn đầu tiên của dự án, chúng tôi sẽ cùng nhau tạo ra tác động tích cực ở quy mô lớn cho môi trường ở Quảng Nam nói riêng và toàn khu vực nói chung" - đại diện Forest Link chia sẻ trong một báo cáo của dự án.

Số liệu thống kê từ dự án trồng rừng ở Núi Thành. Ảnh: PHAN VINH

Theo anh Quốc, dự án hiện đang triển khai miễn phí cho đến khi hoàn thiện các tính năng sử dụng thiết bị ảnh từ trên cao để quản lý số lượng và giám sát tọa độ trồng rừng đa vị trí ở mặt đất. Vừa qua, tại Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp quốc gia FinTech Talent Awards 2023 (nằm trong khuôn khổ chương trình TechFest - Whise 2023), BlockTree đã vinh dự đoạt giải Khuyến khích vì cung cấp giải pháp tối ưu vì môi trường.