Từ căn bếp yêu thương...

Bảo đảm an toàn thực phẩm mùa trung thu

LÊ QUÂN | 22/09/2023 - 10:10

Các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã bắt đầu triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa trung thu theo yêu cầu từ Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm Quảng Nam.