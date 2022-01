Ban Tổ chức Huyện ủy Đại Lộc nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

UBND huyện Đại Lộc vừa hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Theo đó, năm 2021, Ban Tổ chức Huyện ủy được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Công an huyện được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận Cờ dẫn đầu cụm thi đua của tỉnh.

Toàn huyện có 6 cơ quan, đơn vị xếp vị thứ dẫn đầu; 8 cơ quan, đơn vị xếp thứ nhì và 10 cơ quan, đơn vị xếp thứ 3 trong phong trào thi đua cụm đồng bằng của tỉnh…